Оккупанты ударили по учебному заведению в Купянске, двое раненых

В понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали учебное заведение в городе Купянск Харьковской области. Известно о двух раненых.

Об этом сообщила в Telegram Харьковская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал Купянск около 16:00.

"В результате попадания по территории учебного заведения взрывное ранение получили 35-летний мужчина и 57-летняя женщина", - рассказали в ОГА.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Над ликвидацией последствий вражеского обстрела работают соответствующие службы.

Также в ОВА рассказали, что днем 7 октября враг нанес удар по селу Куриловка, вызвав пожар травы.

обстрел (29135) Харьковщина (5577) Купянск (738)
