Оккупанты ударили по учебному заведению в Купянске, двое раненых
В понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали учебное заведение в городе Купянск Харьковской области. Известно о двух раненых.
Об этом сообщила в Telegram Харьковская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал Купянск около 16:00.
"В результате попадания по территории учебного заведения взрывное ранение получили 35-летний мужчина и 57-летняя женщина", - рассказали в ОГА.
Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Над ликвидацией последствий вражеского обстрела работают соответствующие службы.
Также в ОВА рассказали, что днем 7 октября враг нанес удар по селу Куриловка, вызвав пожар травы.
