Окупанти вдарили по навчальному закладу в Куп’янську, двоє поранених
У понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували навчальник заклад у місті Куп'янськ Харківської області. Відомо про двох поранених.
Про це повідомила в Telegram Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував Куп'янськ близько 16:00.
"Внаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення дістали 35-річний чоловік та 57-річна жінка", - розповіли в ОВА.
Постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу працюють відповідні служби.
Також в ОВА розповіли, що вдень 7 жовтня ворог завдав удару по селу Курилівка, спричинивши пожежу трави.
