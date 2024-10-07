Окупанти вдарили по навчальному закладу в Куп’янську, двоє поранених

У понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували навчальник заклад у місті Куп'янськ Харківської області. Відомо про двох поранених.

Про це повідомила в Telegram Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував Куп'янськ близько 16:00.

"Внаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення дістали 35-річний чоловік та 57-річна жінка", - розповіли в ОВА.

Постраждалих госпіталізували до медичного закладу. Над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу працюють відповідні служби.

Також в ОВА розповіли, що вдень 7 жовтня ворог завдав удару по селу Курилівка, спричинивши пожежу трави.

Читайте також: На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена залізнична колія