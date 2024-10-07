УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4984 відвідувача онлайн
Новини Війна
746 1

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена залізнична колія

На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична колія

Унаслідок нічного російського обстрілу на Харківщині пошкоджена залізнична колія, через це деякі електропотяги тимчасово не курсуватимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Дергачівська міська рада.

"У зв'язку з пошкодженням залізничної колії, спричиненим нічним ворожим обстрілом, електропотяги тимчасово не курсуватимуть за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення руху залізничного сполучення буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, російські загарбники протягом доби атакували Харківщину КАБами, БпЛА та обстрілювали з мінометів населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили КАБом по Черкаській Лозовій на Харківщині: поранено 3 людей

Автор: 

залізниця (1568) обстріл (30425) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нова кацапська зд дорога вздовж АЗОВА стоить неускоджена
показати весь коментар
07.10.2024 09:58 Відповісти
 
 