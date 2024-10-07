На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена залізнична колія
Унаслідок нічного російського обстрілу на Харківщині пошкоджена залізнична колія, через це деякі електропотяги тимчасово не курсуватимуть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Дергачівська міська рада.
"У зв'язку з пошкодженням залізничної колії, спричиненим нічним ворожим обстрілом, електропотяги тимчасово не курсуватимуть за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про відновлення руху залізничного сполучення буде повідомлено додатково.
Як повідомлялося, російські загарбники протягом доби атакували Харківщину КАБами, БпЛА та обстрілювали з мінометів населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.
