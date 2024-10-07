На Харьковщине в результате вражеских обстрелов повреждены железнодорожные пути
В результате ночного российского обстрела в Харьковской области повреждены железнодорожные пути, из-за этого некоторые электропоезда временно не будут курсировать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Дергачевский городской совет.
"В связи с повреждением железнодорожного пути, вызванным ночным вражеским обстрелом, электропоезда временно не будут курсировать по маршруту Харьков - Дергачи - Слатино - Новая Казачья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о возобновлении движения железнодорожного сообщения будет сообщено дополнительно.
Как сообщалось, российские захватчики в течение суток атаковали Харьковщину КАБами, БпЛА и обстреливали из минометов населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов.
