На Харьковщине в результате вражеских обстрелов повреждены железнодорожные пути

В результате ночного российского обстрела в Харьковской области повреждены железнодорожные пути, из-за этого некоторые электропоезда временно не будут курсировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Дергачевский городской совет.

"В связи с повреждением железнодорожного пути, вызванным ночным вражеским обстрелом, электропоезда временно не будут курсировать по маршруту Харьков - Дергачи - Слатино - Новая Казачья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении движения железнодорожного сообщения будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, российские захватчики в течение суток атаковали Харьковщину КАБами, БпЛА и обстреливали из минометов населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов.

