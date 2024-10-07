Сутки на Харьковщине: ночью враг атаковал Харьков и пригород, в течение суток ударил по 4 районам, есть погибший и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики в течение суток атаковали Харьковщину КАБами, БпЛА и обстреливали из минометов населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Изюмского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью 7 октября россияне обстреляли Шевченковский район Харькова, с БпЛА атаковал пгт Золочев Богодуховского района. В селе Митрофановка Купянского района в результате обстрела пострадала 73-летняя женщина

За прошедшие сутки целью вражеских БпЛА, артиллерии, РСЗО и минометов стали Золочев, Купянск, Митрофановка, Черкасская Лозовая, Купянск-Узловой, Ивашки, Первомайское и другие прифронтовые населенные пункты.

Вечером 6 октября в селе Черкасская Лозовая. Поврежден 1 дом и частично повреждены 2 дома. Пострадали 50-летний мужчина, 51-летняя женщина, 16-летний парень.

Дважды враг обстрелял село Черкасские Тишки, горели трава и лесная подстилка.

В селе Ивашки в результате минометного обстрела повреждены частный дом, хозяйственные постройки и линия электропередач.

В результате обстрела пгт Купянск-Узловой горел частный дом и хозяйственная постройка.

В Купянске в результате обстрела пострадал 54-летний мужчина и горела кровля частного дома на площади 150 м.кв. Утром в результате удара БПЛА пострадали мужчины 40 и 68 лет.

