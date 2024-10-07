Доба на Харківщині: вночі ворог атакував Харків та передмістя, протягом доби вдарив по 4 районах, є загиблий та постраждалі. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом доби атакували Харківщину КАБами, БпЛА та обстрілювали з мінометів населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі 7 жовтня росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова, з БпЛА атакував смт Золочів Богодухівського району. У селі Митрофанівка Куп’янського району внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка

Минулої доби ціллю ворожих БпЛА, артилерії, РСЗВ та мінометів стали Золочів, Куп'янськ, Митрофанівка, Черкаська Лозова, Куп'янськ-Вузловий, Івашки, Першотравневе та інші прифронтові населені пункти.

Ввечері 6 жовтня у селі Черкаська Лозова. Пошкоджено 1 будинок та частково пошкоджено 2 будинки. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка, 16-річний хлопець.

Двічі ворог обстріляв село Черкаські Тишки, горіли трава та лісова підстилка.

У селі Івашки внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та лінію електропередач.

Внаслідок обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий горів приватний будинок та господарча споруда.

У Куп'янську внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік та горіла покрівля приватного будинку на площі 150 м.кв. Зранку внаслідок удару БПЛА постраждали чоловіки 40 та 68 років.

