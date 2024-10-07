Росіяни вдарили КАБом по Черкаській Лозовій на Харківщині: поранено 3 людей

Пізно ввечері 6 жовтня окупанти вдарили КАБом по селу Черкаська Лозова в Харківському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій. Пошкоджено приватний будинок. Попередньо, постраждали 3 людини. На місці працюють екстрені служби", - зазначив він.

Також за його словами, близько 23:10 було зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих немає.

