Окупанти знищують інфраструктуру Куп’янська, скидаючи на місто КАБи, - МВА
Російські загарбники намагаються вщент знищити Куп’янськ Харківської області, регулярно атакуючи місто керованими авіаційними бомбами.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник МВА Андрій Беседін, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів Беседін, по центру міста росіяни скидають керовані авіабомби вагою у 1500 кілограм. А лівобережжя і околиці регулярно потерпають від КАБ вагою у 250-300 кілограм.
"Лівобережжя вже фактично знищено. Вся критична інфраструктура, вся цивільна інфраструктура. Кожне підприємство, яке там було, воно знищене ворогом. І ми бачимо тактику, що росіяни не залишають нічого, крім випаленої землі",- розповів керівник МВА.
