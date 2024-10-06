УКР
Окупанти знищують інфраструктуру Куп’янська, скидаючи на місто КАБи, - МВА

Ворог намагається повністю знищити Куп’янськ

Російські загарбники намагаються вщент знищити Куп’янськ Харківської області, регулярно атакуючи місто керованими авіаційними бомбами.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник МВА Андрій Беседін, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Беседін, по центру міста росіяни скидають керовані авіабомби вагою у 1500 кілограм. А лівобережжя і околиці регулярно потерпають від КАБ вагою у 250-300 кілограм.

"Лівобережжя вже фактично знищено. Вся критична інфраструктура, вся цивільна інфраструктура. Кожне підприємство, яке там було, воно знищене ворогом. І ми бачимо тактику, що росіяни не залишають нічого, крім випаленої землі",- розповів керівник МВА.

Читайте також: У Куп’янську не залишилося жодного цілого будинку, - РВА

Харківщина (6054) КАБ (424) Куп’янськ (863)
Невже не знайдемо якоїсь протидії тим чортовим кабам? Бо бійці кажуть, що єдина команда за небезпеки їх прильотів - ховайся. А куди, якщо ніяких укриттів практично немає? І потім запитання: багато охочих потрапити на фронт і бути розвіяним на молекули від вибуху каба? Це вже не війна, це розбомблення. 800 за тиждень, та їб@ть його в рот...
06.10.2024 17:18 Відповісти
не вистачає "блукаючого Петріота" - не ризикують, мабуть, без "добро" із жОПи приймати рішення....
06.10.2024 17:35 Відповісти
каби не такі точні, як це пишуть москалі, бо інакше весь інтернет був би забитий цими відосами з точним влучанням. Часто буває так, що ці каби влучають по самих підарах до яких 300-500м. Багато просто падають не вибухаючи. Щодо команди " В укриття". Коли москалі кидають КАБ, ми не знаємо куди вони цілять. Команда в укриття лунає при кожному кабі, який кидається на ділянці фронту (в моєму випадку)шириною десь 40 км по прямой, і на глибину 10-15 км. Інколи далі.
06.10.2024 21:27 Відповісти
 
 