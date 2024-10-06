Оккупанты уничтожают инфраструктуру Купянска, сбрасывая на город КАБы, - ГВА
Российские захватчики пытаются полностью уничтожить Купянск Харьковской области, регулярно атакуя город управляемыми авиационными бомбами.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ГВА Андрей Беседин, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Беседин, по центру города россияне сбрасывают управляемые авиабомбы весом в 1500 килограмм. А левобережье и окрестности регулярно страдают от КАБ весом в 250-300 килограмм.
"Левобережье уже фактически уничтожено. Вся критическая инфраструктура, вся гражданская инфраструктура. Каждое предприятие, которое там было, оно уничтожено врагом. И мы видим тактику, что россияне не оставляют ничего, кроме выжженной земли",- рассказал руководитель ГВА.
