РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8998 посетителей онлайн
Новости Война
1 215 3

Оккупанты уничтожают инфраструктуру Купянска, сбрасывая на город КАБы, - ГВА

Ворог намагається повністю знищити Куп’янськ

Российские захватчики пытаются полностью уничтожить Купянск Харьковской области, регулярно атакуя город управляемыми авиационными бомбами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ГВА Андрей Беседин, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Беседин, по центру города россияне сбрасывают управляемые авиабомбы весом в 1500 килограмм. А левобережье и окрестности регулярно страдают от КАБ весом в 250-300 килограмм.

"Левобережье уже фактически уничтожено. Вся критическая инфраструктура, вся гражданская инфраструктура. Каждое предприятие, которое там было, оно уничтожено врагом. И мы видим тактику, что россияне не оставляют ничего, кроме выжженной земли",- рассказал руководитель ГВА.

Читайте также: В Купянске не осталось ни одного целого дома, - РВА

Автор: 

Харьковщина (5577) КАБ (423) Купянск (738)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже не знайдемо якоїсь протидії тим чортовим кабам? Бо бійці кажуть, що єдина команда за небезпеки їх прильотів - ховайся. А куди, якщо ніяких укриттів практично немає? І потім запитання: багато охочих потрапити на фронт і бути розвіяним на молекули від вибуху каба? Це вже не війна, це розбомблення. 800 за тиждень, та їб@ть його в рот...
показать весь комментарий
06.10.2024 17:18 Ответить
не вистачає "блукаючого Петріота" - не ризикують, мабуть, без "добро" із жОПи приймати рішення....
показать весь комментарий
06.10.2024 17:35 Ответить
каби не такі точні, як це пишуть москалі, бо інакше весь інтернет був би забитий цими відосами з точним влучанням. Часто буває так, що ці каби влучають по самих підарах до яких 300-500м. Багато просто падають не вибухаючи. Щодо команди " В укриття". Коли москалі кидають КАБ, ми не знаємо куди вони цілять. Команда в укриття лунає при кожному кабі, який кидається на ділянці фронту (в моєму випадку)шириною десь 40 км по прямой, і на глибину 10-15 км. Інколи далі.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:27 Ответить
 
 