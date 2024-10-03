В Купянске не осталось ни одного целого дома, - РВА

В Купянске Харьковской области, который постоянно подвергается российским ударам, не осталось ни одного целого дома.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если сейчас проехать по городу, вы не увидите ни одного целого дома. Как минимум - нет окон. Есть повреждения крыш, стен. Это не тот Купянск, каким он был два года назад после деоккупации. Разрушения продолжаются. Массированные обстрелы, которые сейчас осуществляются, таковы, что не позволяют быстро хотя бы законсервировать те последствия, которые нанесены в течение прошлой недели. Безусловно, есть проблемы. И людьми не можем рисковать", - сказал Канашевич.

В то же время коммунальщики пытаются поддерживать жизнеобеспечение города, хотя делать это с каждым днем все труднее.

"Есть вода. Максимально быстро пытаемся газо-, электроснабжение. Люди еще остаются, несмотря на то, что объявлена обязательная эвакуация", - сказал руководитель района.

По информации Канашевича, около часа назад снова был нанесен удар по жилой застройке на левом берегу.

"Пока последствия не выяснены, потому что обстрел продолжается. Это территория, по которой бьют постоянно. Надеемся, что людей там не было", - сказал руководитель района.

По его словам, на правом берегу города остаются около 3 тыс. жителей (население Купянска до вторжения РФ составляло 27 тысяч).