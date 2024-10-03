РУС
В Купянске не осталось ни одного целого дома, - РВА

Куп’янськ

В Купянске Харьковской области, который постоянно подвергается российским ударам, не осталось ни одного целого дома.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если сейчас проехать по городу, вы не увидите ни одного целого дома. Как минимум - нет окон. Есть повреждения крыш, стен. Это не тот Купянск, каким он был два года назад после деоккупации. Разрушения продолжаются. Массированные обстрелы, которые сейчас осуществляются, таковы, что не позволяют быстро хотя бы законсервировать те последствия, которые нанесены в течение прошлой недели. Безусловно, есть проблемы. И людьми не можем рисковать", - сказал Канашевич.

Смотрите также: Россияне атаковали дроном-камикадзе остановку в Купянске: госпитализированы мужчина и 16-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В то же время коммунальщики пытаются поддерживать жизнеобеспечение города, хотя делать это с каждым днем все труднее.

"Есть вода. Максимально быстро пытаемся газо-, электроснабжение. Люди еще остаются, несмотря на то, что объявлена обязательная эвакуация", - сказал руководитель района.

По информации Канашевича, около часа назад снова был нанесен удар по жилой застройке на левом берегу.

Читайте также: Принудительную эвакуацию детей с правобережья Купянской громады планируют завершить до конца недели, - руководитель РВА Беседин

"Пока последствия не выяснены, потому что обстрел продолжается. Это территория, по которой бьют постоянно. Надеемся, что людей там не было", - сказал руководитель района.

По его словам, на правом берегу города остаются около 3 тыс. жителей (население Купянска до вторжения РФ составляло 27 тысяч).

+5
Вовчанськ, Вугледар, Куп'янськ... Запоріжжя, Дніпро, Київ ???
показать весь комментарий
03.10.2024 19:37 Ответить
+3
Зруйнували місто, тварі.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:05 Ответить
+3
Коли таке пишуть це значить що підготовлюють громадську думку до здачі міста. За останні два з половиною роки це вже було не раз.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:09 Ответить
А чому Валуйки напроти не ********?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:50 Ответить
Электричкой час езды от Купянска. Одна промежуточная станция,,Тополи,, наша, пол часа, и Валуйки, как на ладони. Уже осенью 21 г войск, техники, палаточные городки, заправщики --- все бухло раскупили итд. Какая то фантасмагория тогда была, и по Белгороду прямо вдоль насыпи ЖД путей техники было нагнано до горизонта. В какую жопу мы все смотрели тогда, и что видели??? Даже сегодня нет и близко реального ответа.
показать весь комментарий
03.10.2024 22:01 Ответить
Ось такий він варварський рашиський "русский мир" ,зате ніхто не обстрілює лднр де знаходятся казарми і склади ворога там "наши люди".
показать весь комментарий
03.10.2024 20:01 Ответить
Це завжди так повідомляють перед здачею міста
показать весь комментарий
03.10.2024 20:04 Ответить
Чому Куп'янськ не захищають як ізраїль?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:28 Ответить
Уявіть , як би в Ізраїлі вибрали владу з Хезболлі ? А у нас вибрали антимайдан , прокацапських виродків.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:50 Ответить
 
 