В Харкові пролунали вибухи, - Терехов
Ввечері 6 жовтня в Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакує Харків КАБами - у місті чутно вибухи. Будьте обережні - можливі повторні пуски!" - написав він.
