УКР
Новини
В Харкові пролунали вибухи, - Терехов

В Харкові пролунав вибух

Ввечері 6 жовтня в Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакує Харків КАБами - у місті чутно вибухи. Будьте обережні - можливі повторні пуски!" - написав він.

