Окупанти хочуть взяти під вогневий контроль Харків, - командир батальйону "Ахілес" 92-ї ОШБР Федоренко

Найближчим часом українські військові очікують загострення на Харківському напрямку, Окупанти хочуть наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені Івана Сірка Юрій Федоренко

Він наголосив, що росіяни можуть активізуватися у районі Липців. Зокрема, туди вже завезли підрозділи з "кадировцями", які будуть змушувати росіян виконувати бойові завдання.

Москва хоче, аби їхні війська наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони міста. Окрім того, ціллю РФ є Вовчанськ. Ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ на Куп'янському напрямку.

"Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні ... В цьому випадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки Оскіл, і, як наслідок, – окупації й правобережного Куп’янська, який є однією з панівних висот", – наголосив Федоренко.

Нагадаємо, у Силах оборони спростували інформацію про нібито застосування військами РФ авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік боїв під Вугледаром Росія втратила більше елітних воїнів, ніж за 10 років у Чечні, - BBC