УКР
Новини
5 537 16

Окупанти хочуть взяти під вогневий контроль Харків, - командир батальйону "Ахілес" 92-ї ОШБР Федоренко

На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику

Найближчим часом українські військові  очікують загострення на Харківському напрямку, Окупанти хочуть наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені Івана Сірка Юрій Федоренко

Він наголосив, що росіяни можуть активізуватися у районі Липців. Зокрема, туди вже завезли підрозділи з "кадировцями", які будуть змушувати росіян виконувати бойові завдання.

Москва хоче, аби їхні війська наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони міста. Окрім того, ціллю РФ є Вовчанськ. Ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ на Куп'янському напрямку.

"Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні ... В цьому випадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки Оскіл, і, як наслідок, – окупації й правобережного Куп’янська, який є однією з панівних висот", – наголосив Федоренко.

Нагадаємо, у Силах оборони спростували інформацію про нібито застосування військами РФ авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік боїв під Вугледаром Росія втратила більше елітних воїнів, ніж за 10 років у Чечні, - BBC

Автор: 

армія рф (18507) Харків (5854) 92 окрема штурмова бригада (260)
Топ коментарі
+4
"Взяти окремі райони міста під вогневий контроль" - це у перекладі з "новоязу" означає "зруйнувати до фундаментів"?
05.10.2024 15:29 Відповісти
+4
А й правда. Ну от чого цей командир батальйону лізе в ефір зі своїми коментарями? Його хтось уповноважував?
05.10.2024 15:37 Відповісти
+4
Та немає підстав для хвилювання!
На чолі армії та країни стоять Найвеличніший Лідор та генерал Сирський!
05.10.2024 16:13 Відповісти
Нічого нового, хочуть, але ВСУ їм дали такої пізди що вони вже далеко від Харкова відкотились!
05.10.2024 15:06 Відповісти
для цього треба дозвіл бити по глибині
05.10.2024 15:15 Відповісти
Ага, від д'єрмака
05.10.2024 15:52 Відповісти
Это всё из-за Безуглой
05.10.2024 15:12 Відповісти
"Взяти окремі райони міста під вогневий контроль" - це у перекладі з "новоязу" означає "зруйнувати до фундаментів"?
05.10.2024 15:29 Відповісти
"...в ефірі телемарафону розповів командир батальйону...." - це його рівень розповідати про наміри ворога???
А що скаже товариш пан бАданов?
05.10.2024 15:31 Відповісти
А що скаже товариш пан Баканов?
05.10.2024 17:25 Відповісти
А й правда. Ну от чого цей командир батальйону лізе в ефір зі своїми коментарями? Його хтось уповноважував?
05.10.2024 15:37 Відповісти
Щось все почало кругом сипатись та валитись. Одні втрати та відходи ...Вже Харків на язиці то пісець та звізда.
05.10.2024 15:48 Відповісти
Та немає підстав для хвилювання!
На чолі армії та країни стоять Найвеличніший Лідор та генерал Сирський!
05.10.2024 16:13 Відповісти
Звісно, жодних асоціацій, але чи не такий план у московитів був з самого початку? Вийти на досяжність артилерії і розбити місто-мільйонник?

П.С. про "зупинили захоплення Харкова" співати не треба - не то угруповування було задіяно. Просто московити не очікували такої "дивної" лінії оборони, тому й просунулися так швидко.
05.10.2024 16:46 Відповісти
Вже не розумію, що відбувається?
Чи я це преслужба?
Чому щодня нас ознайомлюють з бажаннями російско-фашитського «отребья»?
Мені цікаво, що хоче українська армія і їх керівництво.
05.10.2024 16:50 Відповісти
На диво в Харкові все спокіно за виключенням одиночних прлітів КАБів.
05.10.2024 21:32 Відповісти
 
 