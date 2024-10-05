Окупанти хочуть взяти під вогневий контроль Харків, - командир батальйону "Ахілес" 92-ї ОШБР Федоренко
Найближчим часом українські військові очікують загострення на Харківському напрямку, Окупанти хочуть наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені Івана Сірка Юрій Федоренко
Він наголосив, що росіяни можуть активізуватися у районі Липців. Зокрема, туди вже завезли підрозділи з "кадировцями", які будуть змушувати росіян виконувати бойові завдання.
Москва хоче, аби їхні війська наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони міста. Окрім того, ціллю РФ є Вовчанськ. Ворог хоче повністю окупувати його, щоб утворити плацдарм для просування військ на Куп'янському напрямку.
"Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні ... В цьому випадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки Оскіл, і, як наслідок, – окупації й правобережного Куп’янська, який є однією з панівних висот", – наголосив Федоренко.
Нагадаємо, у Силах оборони спростували інформацію про нібито застосування військами РФ авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську.
А що скаже
товаришпан бАданов? товаришпан Баканов?
На чолі армії та країни стоять Найвеличніший Лідор та генерал Сирський!
П.С. про "зупинили захоплення Харкова" співати не треба - не то угруповування було задіяно. Просто московити не очікували такої "дивної" лінії оборони, тому й просунулися так швидко.
Чи я це преслужба?
Чому щодня нас ознайомлюють з бажаннями російско-фашитського «отребья»?
Мені цікаво, що хоче українська армія і їх керівництво.