Оккупанты хотят взять под огневой контроль Харьков, - командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБР Федоренко

В ближайшее время украинские военные ожидают обострения на Харьковском направлении, Оккупанты хотят приблизились к Харькову и взяли под огневой контроль отдельные районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени Ивана Сирко Юрий Федоренко

Он отметил, что россияне могут активизироваться в районе Липцев. В частности, туда уже завезли подразделения с "кадыровцами", которые будут заставлять россиян выполнять боевые задачи.

Москва хочет, чтобы их войска приблизились к Харькову и взяли под огневой контроль отдельные районы города. Кроме того, целью РФ является Волчанск. Враг хочет полностью оккупировать его, чтобы создать плацдарм для продвижения войск на Купянском направлении.

"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении ... В этом случае они смогут нарабатывать возможности по форсированию реки Оскол, и, как следствие, - оккупации и правобережного Купянска, который является одной из господствующих высот", - подчеркнул Федоренко.

Напомним, в Силах обороны опровергли информацию о якобы применении войсками РФ авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске.

