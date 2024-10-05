РУС
Оккупанты хотят взять под огневой контроль Харьков, - командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБР Федоренко

На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику

В ближайшее время украинские военные ожидают обострения на Харьковском направлении, Оккупанты хотят приблизились к Харькову и взяли под огневой контроль отдельные районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени Ивана Сирко Юрий Федоренко

Он отметил, что россияне могут активизироваться в районе Липцев. В частности, туда уже завезли подразделения с "кадыровцами", которые будут заставлять россиян выполнять боевые задачи.

Москва хочет, чтобы их войска приблизились к Харькову и взяли под огневой контроль отдельные районы города. Кроме того, целью РФ является Волчанск. Враг хочет полностью оккупировать его, чтобы создать плацдарм для продвижения войск на Купянском направлении.

"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении ... В этом случае они смогут нарабатывать возможности по форсированию реки Оскол, и, как следствие, - оккупации и правобережного Купянска, который является одной из господствующих высот", - подчеркнул Федоренко.

Напомним, в Силах обороны опровергли информацию о якобы применении войсками РФ авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год боев под Угледаром Россия потеряла больше элитных воинов, чем за 10 лет в Чечне, - BBC

"Взяти окремі райони міста під вогневий контроль" - це у перекладі з "новоязу" означає "зруйнувати до фундаментів"?
А й правда. Ну от чого цей командир батальйону лізе в ефір зі своїми коментарями? Його хтось уповноважував?
Та немає підстав для хвилювання!
На чолі армії та країни стоять Найвеличніший Лідор та генерал Сирський!
Нічого нового, хочуть, але ВСУ їм дали такої пізди що вони вже далеко від Харкова відкотились!
для цього треба дозвіл бити по глибині
Ага, від д'єрмака
Это всё из-за Безуглой
"Взяти окремі райони міста під вогневий контроль" - це у перекладі з "новоязу" означає "зруйнувати до фундаментів"?
"...в ефірі телемарафону розповів командир батальйону...." - це його рівень розповідати про наміри ворога???
А що скаже товариш пан бАданов?
А що скаже товариш пан Баканов?
А й правда. Ну от чого цей командир батальйону лізе в ефір зі своїми коментарями? Його хтось уповноважував?
Щось все почало кругом сипатись та валитись. Одні втрати та відходи ...Вже Харків на язиці то пісець та звізда.
Та немає підстав для хвилювання!
На чолі армії та країни стоять Найвеличніший Лідор та генерал Сирський!
Звісно, жодних асоціацій, але чи не такий план у московитів був з самого початку? Вийти на досяжність артилерії і розбити місто-мільйонник?

П.С. про "зупинили захоплення Харкова" співати не треба - не то угруповування було задіяно. Просто московити не очікували такої "дивної" лінії оборони, тому й просунулися так швидко.
Вже не розумію, що відбувається?
Чи я це преслужба?
Чому щодня нас ознайомлюють з бажаннями російско-фашитського «отребья»?
Мені цікаво, що хоче українська армія і їх керівництво.
На диво в Харкові все спокіно за виключенням одиночних прлітів КАБів.
