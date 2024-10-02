РУС
Оккупанты не били авиабомбой ОГАБ-9000 по Волчанску, это часть роспропаганды, - ОТГ "Харків". ВИДЕО

В Силах обороны опровергли информацию о якобы применении войсками РФ авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.

Накануне российские пропагандистские Telegram-каналы публиковали видео, на котором утверждалось о первом применении ОДАБ-9000 в Волчанске.

Представитель оперативно-тактической группировки Виталий Саранцев заявил: "Для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки".

Такие сообщения роспропаганды могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию военнослужащих Сил обороны Украины, запугивание местного населения и дестабилизацию региона, добавил он.

боеприпасы (2398) Харьковщина (5577) бомбардировка (461) Волчанск (432)
+6
У вас нє закритий пєрєлом, а откритий!(с).
02.10.2024 14:48 Ответить
+4
Питання чому безпілотники рашистів вільно літають над Вовчанськом ?
02.10.2024 14:48 Ответить
+4
Тому що у кацапів величезна перевага у дронах та засобах РЕБ. І кацапам їхні союзники допомагають більше ніж нам наші
02.10.2024 14:53 Ответить
Тому що у кацапів величезна перевага у дронах та засобах РЕБ. І кацапам їхні союзники допомагають більше ніж нам наші
02.10.2024 14:53 Ответить
Дрони і РЕБ на Заході погано розвинені. Ніхто не хоче про це прямо сказати.
02.10.2024 16:08 Ответить
Тобто тебе не турбує що кожної ночі над Україною вільно літають шахеди?
А лише педаліруєш конкретно на вовчанськ?
02.10.2024 15:03 Ответить
На росії такий самий "розумник" як ти, зараз питає: чому укровські безпілотники літають над росією? Що скажеш "розумник"?
02.10.2024 15:03 Ответить
-можєт у ніх там, на Западє, сабака-друг чєловєка, а у нас управдом - друг чєловєка...
02.10.2024 15:03 Ответить
Фух заспокоїли а то ці іпс
02.10.2024 14:55 Ответить
Я даже прям успокоился,а то ,что на видео жахнуло писец как,то ИПСО ,оказывается
02.10.2024 15:02 Ответить
Тільки русня в своїх твіттєрах хизується цим відео такими словами:
Российские войска в Волчанске впервые нанесли удар мощнейшей бомбой ОДАБ-1500
Навіть не трьохтонка.
02.10.2024 15:12 Ответить
-Я карпа поймал 15 кил, а потом сома на 20 и щуку 2 метра.
-А у меня, вчера, подранок в кусты шмыгнул. Я через кусты на поляну, а там егерь. Пришлось и его подстрелить. Гляжу, на поляну заезжает автобус с грибниками. Так что давай. Щуку урезай, а то я их всех положу.
02.10.2024 15:39 Ответить
що змінює те, що бомба не 9000?
02.10.2024 15:11 Ответить
То може пора отих носіїв бомб бомбанути. Чи ОПа не позволяє, чи червоні лінії, та ескалація.
02.10.2024 15:12 Ответить
Є чим, але хтось не дає дозвіл.
02.10.2024 15:23 Ответить
Ф-16, схоже, зовсім "беззубі"
02.10.2024 15:25 Ответить
И вообще - где они?
02.10.2024 15:40 Ответить
Можливо, чекають на адекватне ситуації озброєння, можливо чекають поки запрацюють шведські ASC 890, можливо ще щось...
Ми можемо лише гадати.
02.10.2024 15:55 Ответить
Посилання на офіційну інфу, будь ласка. Саме про двадцять тисяч.
показать весь комментарий
02.10.2024 15:31 Ответить
Так а де посилання?
02.10.2024 15:44 Ответить
Немає його. І того коментаря - також.
02.10.2024 16:06 Ответить
Зрозуміло - троль.
02.10.2024 16:08 Ответить
А у мене інше питання: навіть при використанні ********** меншої потужності, скільки наших хлопців полягло? Ніхто не поцікавився? Це як у фіналі анекдоту, коли каже - я гівно не їв, а тільки картоплю з нього.
02.10.2024 15:51 Ответить
Ці бомби вкрай неточні. Більш для руйнації міст та психологічного тиску.
02.10.2024 15:58 Ответить
Бачив це вчора. Кацапи писали ОДАБ-1500.
02.10.2024 16:04 Ответить
... колишній військовий інженер-практик, натепер ведучій ютюбканалу "книгоогляд", якось повідомляв (досить давно вже), що до "бомби 9000" кацапи бояться навіть підходити, як вже роками необслуговану і тому дуже нестабільну...
02.10.2024 16:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=do4Rjf5pPAo ФАБ_9000потужна і небезпечна для всіх авіабомба СРСР.Особливо небезпечна для своїх.Особистий досвід
02.10.2024 16:49 Ответить
Смотря на это ужасающее видео с одной мыслю , как можно впаривать гуманность, не на носить удары в глубь Кацапии, а быть мужественным терпилой , просто ******...
03.10.2024 13:48 Ответить
 
 