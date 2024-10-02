Оккупанты не били авиабомбой ОГАБ-9000 по Волчанску, это часть роспропаганды, - ОТГ "Харків". ВИДЕО

В Силах обороны опровергли информацию о якобы применении войсками РФ авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске.

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ "Харків", передает Цензор.НЕТ.

Накануне российские пропагандистские Telegram-каналы публиковали видео, на котором утверждалось о первом применении ОДАБ-9000 в Волчанске.

Представитель оперативно-тактической группировки Виталий Саранцев заявил: "Для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки".

Такие сообщения роспропаганды могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию военнослужащих Сил обороны Украины, запугивание местного населения и дестабилизацию региона, добавил он.

