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Окупанти не били авіабомбою ОДАБ-9000 по Вовчанську, це частина роспропаганди, - ОТУ "Харків". ВIДЕО

У Силах оборони спростували інформацію про нібито застосування військами РФ авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську.

Про це повідомила пресслужба ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

Напередодні російські пропагандистські Telegram-канали публікували відео, на якому стверджувалося про перше застосування ОДАБ-9000 у Вовчанську.

Речник оперативно-тактичного угруповання Віталій Саранцев заявив: "Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки".

Такі повідомлення роспропаганди можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону, додав він.

Також читайте: Ворог атакував Харків КАБами, постраждали 15 осіб (оновлено)

Автор: 

боєприпаси (2282) Харківщина (6054) бомбардування (337) Вовчанськ (424)


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Топ коментарі
+6
У вас нє закритий пєрєлом, а откритий!(с).
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02.10.2024 14:48
+4
Питання чому безпілотники рашистів вільно літають над Вовчанськом ?
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02.10.2024 14:48
+4
Тому що у кацапів величезна перевага у дронах та засобах РЕБ. І кацапам їхні союзники допомагають більше ніж нам наші
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02.10.2024 14:53
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Питання чому безпілотники рашистів вільно літають над Вовчанськом ?
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02.10.2024 14:48 Відповісти
Тому що у кацапів величезна перевага у дронах та засобах РЕБ. І кацапам їхні союзники допомагають більше ніж нам наші
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02.10.2024 14:53 Відповісти
Дрони і РЕБ на Заході погано розвинені. Ніхто не хоче про це прямо сказати.
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02.10.2024 16:08 Відповісти
Тобто тебе не турбує що кожної ночі над Україною вільно літають шахеди?
А лише педаліруєш конкретно на вовчанськ?
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02.10.2024 15:03 Відповісти
На росії такий самий "розумник" як ти, зараз питає: чому укровські безпілотники літають над росією? Що скажеш "розумник"?
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02.10.2024 15:03 Відповісти
У вас нє закритий пєрєлом, а откритий!(с).
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02.10.2024 14:48 Відповісти
-можєт у ніх там, на Западє, сабака-друг чєловєка, а у нас управдом - друг чєловєка...
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02.10.2024 15:03 Відповісти
Фух заспокоїли а то ці іпс
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02.10.2024 14:55 Відповісти
Я даже прям успокоился,а то ,что на видео жахнуло писец как,то ИПСО ,оказывается
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02.10.2024 15:02 Відповісти
Тільки русня в своїх твіттєрах хизується цим відео такими словами:
Российские войска в Волчанске впервые нанесли удар мощнейшей бомбой ОДАБ-1500
Навіть не трьохтонка.
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02.10.2024 15:12 Відповісти
-Я карпа поймал 15 кил, а потом сома на 20 и щуку 2 метра.
-А у меня, вчера, подранок в кусты шмыгнул. Я через кусты на поляну, а там егерь. Пришлось и его подстрелить. Гляжу, на поляну заезжает автобус с грибниками. Так что давай. Щуку урезай, а то я их всех положу.
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02.10.2024 15:39 Відповісти
що змінює те, що бомба не 9000?
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02.10.2024 15:11 Відповісти
То може пора отих носіїв бомб бомбанути. Чи ОПа не позволяє, чи червоні лінії, та ескалація.
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02.10.2024 15:12 Відповісти
Є чим, але хтось не дає дозвіл.
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02.10.2024 15:23 Відповісти
Ф-16, схоже, зовсім "беззубі"
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02.10.2024 15:25 Відповісти
И вообще - где они?
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02.10.2024 15:40 Відповісти
Можливо, чекають на адекватне ситуації озброєння, можливо чекають поки запрацюють шведські ASC 890, можливо ще щось...
Ми можемо лише гадати.
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02.10.2024 15:55 Відповісти
Посилання на офіційну інфу, будь ласка. Саме про двадцять тисяч.
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02.10.2024 15:31 Відповісти
Так а де посилання?
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02.10.2024 15:44 Відповісти
Немає його. І того коментаря - також.
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02.10.2024 16:06 Відповісти
Зрозуміло - троль.
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02.10.2024 16:08 Відповісти
А у мене інше питання: навіть при використанні ********** меншої потужності, скільки наших хлопців полягло? Ніхто не поцікавився? Це як у фіналі анекдоту, коли каже - я гівно не їв, а тільки картоплю з нього.
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02.10.2024 15:51 Відповісти
Ці бомби вкрай неточні. Більш для руйнації міст та психологічного тиску.
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02.10.2024 15:58 Відповісти
Бачив це вчора. Кацапи писали ОДАБ-1500.
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02.10.2024 16:04 Відповісти
... колишній військовий інженер-практик, натепер ведучій ютюбканалу "книгоогляд", якось повідомляв (досить давно вже), що до "бомби 9000" кацапи бояться навіть підходити, як вже роками необслуговану і тому дуже нестабільну...
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02.10.2024 16:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=do4Rjf5pPAo ФАБ_9000потужна і небезпечна для всіх авіабомба СРСР.Особливо небезпечна для своїх.Особистий досвід
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02.10.2024 16:49 Відповісти
Смотря на это ужасающее видео с одной мыслю , как можно впаривать гуманность, не на носить удары в глубь Кацапии, а быть мужественным терпилой , просто ******...
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03.10.2024 13:48 Відповісти
 
 