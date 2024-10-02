Окупанти не били авіабомбою ОДАБ-9000 по Вовчанську, це частина роспропаганди, - ОТУ "Харків". ВIДЕО

У Силах оборони спростували інформацію про нібито застосування військами РФ авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську.

Про це повідомила пресслужба ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

Напередодні російські пропагандистські Telegram-канали публікували відео, на якому стверджувалося про перше застосування ОДАБ-9000 у Вовчанську.

Речник оперативно-тактичного угруповання Віталій Саранцев заявив: "Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки".

Такі повідомлення роспропаганди можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону, додав він.

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