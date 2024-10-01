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Новости Видео Война
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Две поврежденные вражеские МТЛБ наполнены телами ликвидированных оккупантов на территории агрегатного завода в Волчанске. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с кадрами двух поврежденных российских МТЛБ, броня которых густо облеплена телами ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была сделана с помощью беспилотника после боя на агрегатном заводе в Волчанске на Харьковщине.

"Под завязку набитые российскими оккупантами мясовозы возле Волчанского Агрегатного завода Харьковской области. Очередная экспедиция суицидников на "мотолыгах" была превращена в кровавую жатву украинскими воинами, в том числе бойцами "Русского добровольческого корпуса", - отмечает автор публикации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в Волчанске были настолько интенсивные бои, что безвозвратные потери врага превысили санитарные, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

армия РФ (19400) уничтожение (7040) Волчанск (395)


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Топ комментарии
+35
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01.10.2024 15:32
+24
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01.10.2024 15:39
+17
А шо? Хфашистов всех перебили, квартиры в Киеве и Одессе выбрали - можно и отдохнуть: кобзон - поёт, масляков - веселит, путинский рай - греет душонку....
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01.10.2024 15:36
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01.10.2024 15:32 Ответить
Але в тій мішанині не розбереш, де чий ванька, та чи був ванька взагалі.
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01.10.2024 18:37 Ответить
таки повезло - похоронка прийшла - значить є надія отримати деякі блага 🚗 🛀. 🍽 👙💰
а скільком скажуть - ''пропал безвести'' - может в полон сдался или дезертировал
ЖДИТЕ
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01.10.2024 18:48 Ответить
завітай до слівного бачка чи боброїдки, вони тобі розскажуть
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01.10.2024 15:41 Ответить
А шо? Хфашистов всех перебили, квартиры в Киеве и Одессе выбрали - можно и отдохнуть: кобзон - поёт, масляков - веселит, путинский рай - греет душонку....
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01.10.2024 15:36 Ответить
Розібрали рюзню на окремі агрегати.
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01.10.2024 15:37 Ответить
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01.10.2024 15:39 Ответить
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01.10.2024 15:41 Ответить
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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01.10.2024 15:44 Ответить
Скільки мʼяса тухне. Оце б відправити на ватні ***** всім хачам шо шаурмятні тримають- вони би були в захваті.
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01.10.2024 15:49 Ответить
Дрыхнет Ванька возле пня,
Снится Киев за 3 дня!
Не дошёл до туда он,
На концерт забрал Кобзон!!!😁
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01.10.2024 15:49 Ответить
И тухлеют третий день
У кобздона на концерте , на броне
Привыкают прямо сдесь
Перед тем как в чан кипящий сесть.
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01.10.2024 19:08 Ответить
консервы по кацапски
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01.10.2024 15:59 Ответить
Хотів додати "м'ясні консерви"... Але ж там не тільки м'ясо, то ж -- "консерви з м'ясом «Русськіє»"
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01.10.2024 16:18 Ответить
це не люди. зомбаки якісь. жодна армія світу не піде на такі безглузді втрати.
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01.10.2024 16:02 Ответить
Файно наскирдували.
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01.10.2024 16:04 Ответить
шпроти по кацапски
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01.10.2024 16:18 Ответить
 
 