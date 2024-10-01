Две поврежденные вражеские МТЛБ наполнены телами ликвидированных оккупантов на территории агрегатного завода в Волчанске. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с кадрами двух поврежденных российских МТЛБ, броня которых густо облеплена телами ликвидированных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была сделана с помощью беспилотника после боя на агрегатном заводе в Волчанске на Харьковщине.
"Под завязку набитые российскими оккупантами мясовозы возле Волчанского Агрегатного завода Харьковской области. Очередная экспедиция суицидников на "мотолыгах" была превращена в кровавую жатву украинскими воинами, в том числе бойцами "Русского добровольческого корпуса", - отмечает автор публикации.
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а скільком скажуть - ''пропал безвести'' - может в полон сдался или дезертировал
ЖДИТЕ
Снится Киев за 3 дня!
Не дошёл до туда он,
На концерт забрал Кобзон!!!😁
У кобздона на концерте , на броне
Привыкают прямо сдесь
Перед тем как в чан кипящий сесть.