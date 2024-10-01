Дві пошкоджені ворожі МТЛБ наповнені тілами ліквідованих окупантів на території агрегатного заводу у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із кадрами двох пошкоджених російських МТЛБ, броня яких густо обліплена тілами ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис був зроблений за допомогою безпілотника після бою на агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині.

"Під зав'язочку набиті російськими окупантами м'ясовози біля Вовчанського Агрегатного заводу Харківської області. Чергову експедицію суїцидників на "мотолигах" було перетворено на криваві жнива українськими воїнами, у тому числі бійцями "Русского добровольческого корпуса", - зазначає автор публікації.

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