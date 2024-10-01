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Дві пошкоджені ворожі МТЛБ наповнені тілами ліквідованих окупантів на території агрегатного заводу у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із кадрами двох пошкоджених російських МТЛБ, броня яких густо обліплена тілами ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис був зроблений за допомогою безпілотника після бою на агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині. 

"Під зав'язочку набиті російськими окупантами м'ясовози біля Вовчанського Агрегатного заводу Харківської області. Чергову експедицію суїцидників на "мотолигах" було перетворено на криваві жнива українськими воїнами, у тому числі бійцями "Русского добровольческого корпуса", - зазначає автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби у Вовчанську були настільки інтенсивні бої, що безповоротні втрати ворога перевищили санітарні, - ОТУ "Харків"

Автор: 

армія рф (17557) знищення (7357) Вовчанськ (424)


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Топ коментарі
+35
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01.10.2024 15:32
+24
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01.10.2024 15:39
+17
А шо? Хфашистов всех перебили, квартиры в Киеве и Одессе выбрали - можно и отдохнуть: кобзон - поёт, масляков - веселит, путинский рай - греет душонку....
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01.10.2024 15:36
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01.10.2024 15:32 Відповісти
Але в тій мішанині не розбереш, де чий ванька, та чи був ванька взагалі.
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01.10.2024 18:37 Відповісти
таки повезло - похоронка прийшла - значить є надія отримати деякі блага 🚗 🛀. 🍽 👙💰
а скільком скажуть - ''пропал безвести'' - может в полон сдался или дезертировал
ЖДИТЕ
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01.10.2024 18:48 Відповісти
завітай до слівного бачка чи боброїдки, вони тобі розскажуть
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01.10.2024 15:41 Відповісти
А шо? Хфашистов всех перебили, квартиры в Киеве и Одессе выбрали - можно и отдохнуть: кобзон - поёт, масляков - веселит, путинский рай - греет душонку....
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01.10.2024 15:36 Відповісти
Розібрали рюзню на окремі агрегати.
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01.10.2024 15:37 Відповісти
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01.10.2024 15:39 Відповісти
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01.10.2024 15:41 Відповісти
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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01.10.2024 15:44 Відповісти
Скільки мʼяса тухне. Оце б відправити на ватні ***** всім хачам шо шаурмятні тримають- вони би були в захваті.
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01.10.2024 15:49 Відповісти
Дрыхнет Ванька возле пня,
Снится Киев за 3 дня!
Не дошёл до туда он,
На концерт забрал Кобзон!!!😁
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01.10.2024 15:49 Відповісти
И тухлеют третий день
У кобздона на концерте , на броне
Привыкают прямо сдесь
Перед тем как в чан кипящий сесть.
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01.10.2024 19:08 Відповісти
консервы по кацапски
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01.10.2024 15:59 Відповісти
Хотів додати "м'ясні консерви"... Але ж там не тільки м'ясо, то ж -- "консерви з м'ясом «Русськіє»"
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01.10.2024 16:18 Відповісти
це не люди. зомбаки якісь. жодна армія світу не піде на такі безглузді втрати.
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01.10.2024 16:02 Відповісти
Файно наскирдували.
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01.10.2024 16:04 Відповісти
шпроти по кацапски
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01.10.2024 16:18 Відповісти
 
 