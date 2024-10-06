РУС
В Харькове раздались взрывы, - Терехов

В Харкові пролунав вибух

Вечером 6 октября в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атакует Харьков КАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски!" - написал он.

