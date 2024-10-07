Россияне ударили КАБом по Черкасской Лозовой на Харьковщине: ранены 3 человека
Поздно вечером 6 октября оккупанты ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. Поврежден частный дом. Предварительно, пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы", - отметил он.
Также по его словам, около 23:10 было зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что в Харькове раздавались взрывы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль