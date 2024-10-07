РУС
Россияне ударили КАБом по Черкасской Лозовой на Харьковщине: ранены 3 человека

Росіяни вдарили КАБом по Черкаській Лозовій

Поздно вечером 6 октября оккупанты ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В 23:15 оккупанты ударили КАБом по Черкасской Лозовой. Поврежден частный дом. Предварительно, пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы", - отметил он.

Также по его словам, около 23:10 было зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в Харькове раздавались взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Беленькое в Донецкой области, пострадали четыре человека, среди них ребенок

