Оккупанты обстреляли Беленькое в Донецкой области, пострадали четыре человека, среди них ребенок
Днем воскресенья, 6 октября, россияне обстреляли поселок Беленькое Краматорской громады Донецкой области. Известно о четырех пострадавших, среди них ребенок.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что пострадавших доставили в больницу.
Руководитель ОВА уточнил, что пригород Краматорска и сам город попали под огонь в воскресенье утром и днем. Повреждены предприятие и частные дома.
Филашкин добавил, что безопасных мест в Донецкой области не осталось, и призвал жителей эвакуироваться своевременно.
