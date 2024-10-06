Оккупанты обстреляли Беленькое в Донецкой области, пострадали четыре человека, среди них ребенок

Днем воскресенья, 6 октября, россияне обстреляли поселок Беленькое Краматорской громады Донецкой области. Известно о четырех пострадавших, среди них ребенок.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что пострадавших доставили в больницу.

Руководитель ОВА уточнил, что пригород Краматорска и сам город попали под огонь в воскресенье утром и днем. Повреждены предприятие и частные дома.

Филашкин добавил, что безопасных мест в Донецкой области не осталось, и призвал жителей эвакуироваться своевременно.

