Окупанти обстріляли Біленьке на Донеччині, постраждали чотири людини, серед них дитина

Вдень неділі, 6 жовтня, росіяни обстріляли селище Біленьке Краматорської громади Донецької області. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них дитина.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що постраждалих доставили в лікарню.

Керівник ОВА уточнив, що передмістя Краматорська та саме місто потрапили під вогонь у неділю вранці та вдень. Пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Філашкін додав, що безпечних місць на Донеччині не залишилося, і закликав жителів евакуюватись своєчасно.

