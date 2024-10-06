УКР
Загарбники вдарили КАБами по Костянтинівці, одна людина загинула, ще дві поранені. ФОТОрепортаж

Вдень неділі, 6 жовтня, росіяни скинули на Костянтинівку, що на Донеччині, три керовані авіаційні бомби. За попередніми даними, одна людина загинула, ще дві зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередачі.

На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

Очільник ОВА також закликав місцевих жителів евакуюватися до безпечніших місць.

Нагадаємо, що в понеділок, 7 жовтня, в усіх населених пунктах Костянтинівської громади на Донеччині буде посилено комендантську годину. Вона триватиме з 15:00 до 11:00. До цього вона діяла з 17:00 до 09:00.

Також в Костянтинівці припинить роботу відділення ПриватБанку.

обстріл (30425) Донецька область (9369) Костянтинівка (429)
