Загарбники вдарили КАБами по Костянтинівці, одна людина загинула, ще дві поранені. ФОТОрепортаж
Вдень неділі, 6 жовтня, росіяни скинули на Костянтинівку, що на Донеччині, три керовані авіаційні бомби. За попередніми даними, одна людина загинула, ще дві зазнали поранень.
Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередачі.
На місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.
Очільник ОВА також закликав місцевих жителів евакуюватися до безпечніших місць.
Нагадаємо, що в понеділок, 7 жовтня, в усіх населених пунктах Костянтинівської громади на Донеччині буде посилено комендантську годину. Вона триватиме з 15:00 до 11:00. До цього вона діяла з 17:00 до 09:00.
Також в Костянтинівці припинить роботу відділення ПриватБанку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль