Захватчики ударили КАБами по Константиновке, один человек погиб, еще два ранены. ФОТОрепортаж

Днем воскресенья, 6 октября, россияне сбросили на Константиновку, что в Донецкой области, три управляемые авиационные бомбы. По предварительным данным, один человек погиб, еще два получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела также повреждены две многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередачи.

На месте работают органы власти и все ответственные службы.

Глава ОВА также призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные места.

Напомним, что в понедельник, 7 октября, во всех населенных пунктах Константиновской громады Донецкой области будет усилен комендантский час. Он продлится с 15:00 до 11:00. До этого он действовал с 17:00 до 09:00.

Также в Константиновке прекратит работу отделение ПриватБанка.

Смотрите также: В результате российского обстрела повреждена пожарно-спасательная часть в Краматорске. ФОТОрепортаж