В результате российских обстрелов повреждена пожарно-спасательная часть в Краматорске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск в Донецкой области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины

Как отмечается, во время обстрела города под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража.

Сообщается, что личный состав не пострадал.

"Обстрел тех, кто помогает мирным жителям в самые сложные минуты, свидетельствует о полном отсутствии у врага каких-либо моральных принципов", - отметили в ГСЧС.

