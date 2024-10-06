В результате российских обстрелов повреждена пожарно-спасательная часть в Краматорске. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск в Донецкой области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время обстрела города под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража.
Сообщается, что личный состав не пострадал.
"Обстрел тех, кто помогает мирным жителям в самые сложные минуты, свидетельствует о полном отсутствии у врага каких-либо моральных принципов", - отметили в ГСЧС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Те саме з Охматдитом.
Те саме з музеєм Шухевича...
Ну не тварі зелені? Самі нічого не роблять, і другим не дають. Скільки ще українці будуть терпіти своїх вбивць просрочених біля керма?