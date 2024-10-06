РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8904 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 210 2

В результате российских обстрелов повреждена пожарно-спасательная часть в Краматорске. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск в Донецкой области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время обстрела города под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража.

Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня

Сообщается, что личный состав не пострадал.

Читайте также: Сутки на Донетчине: Двое погибших и шесть раненых, под обстрелами находились четыре района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня
Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня

"Обстрел тех, кто помогает мирным жителям в самые сложные минуты, свидетельствует о полном отсутствии у врага каких-либо моральных принципов", - отметили в ГСЧС.

Также читайте: С 7 октября в Константиновской громаде комендантский час будет длиться 20 часов в сутки, - ГВА

Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня
Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня

Автор: 

Краматорськ (2375) обстрел (29084) Донецкая область (10538)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виявляється, Порошенко пропонував ОВА Покровська допомогу з фортифікаціями - Банкова пригрозила чиновникам, і наказала не приймати ніякої допомоги від 5 президента.

Те саме з Охматдитом.

Те саме з музеєм Шухевича...

Ну не тварі зелені? Самі нічого не роблять, і другим не дають. Скільки ще українці будуть терпіти своїх вбивць просрочених біля керма?
показать весь комментарий
06.10.2024 14:34 Ответить
Навесні кілька разів проїзжав повз цю будівлю... Забрав одне кошеня з Краму. Зараз вже воно вимахало в справжньго бойового кота. Мишей давить - будь здоров.
показать весь комментарий
06.10.2024 15:25 Ответить
 
 