Сутки на Донетчине: Двое погибших и шесть раненых, под обстрелами находились четыре района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска атаковали Волновахский, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Великой Новоселке 1 человек погиб и 1 ранен.

Покровский район

В Кураховской громаде повреждены частные дома и многоэтажки в Горняке, частные дома в Островском и Кураховке; обстреляно Курахово.

Краматорский район

В Николаевке повреждены 15 частных домов, многоэтажка, 2 общежития и админздание. В Новооленовке Ильиновской громады поврежден 1 объект. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 26 многоэтажек, 6 линий электропередач, 3 газопровода.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка. В Торецке погиб человек, поврежден дом.

Как отмечается, всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 428 человек, в том числе 33 ребенка.

