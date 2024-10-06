Сутки на Донетчине: Двое погибших и шесть раненых, под обстрелами находились четыре района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска атаковали Волновахский, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Великой Новоселке 1 человек погиб и 1 ранен.
Покровский район
В Кураховской громаде повреждены частные дома и многоэтажки в Горняке, частные дома в Островском и Кураховке; обстреляно Курахово.
Краматорский район
В Николаевке повреждены 15 частных домов, многоэтажка, 2 общежития и админздание. В Новооленовке Ильиновской громады поврежден 1 объект. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 26 многоэтажек, 6 линий электропередач, 3 газопровода.
Бахмутский район
В Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка. В Торецке погиб человек, поврежден дом.
Как отмечается, всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 428 человек, в том числе 33 ребенка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль