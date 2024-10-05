РУС
Нацгвардейцы уничтожили российский БТР вместе с экипажем на Донетчине. ВИДЕО

Воины 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии уничтожили российский БТР в районе Селидово Донецкой области. Экипаж вражеского бронетранспортера был ликвидирован.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

уничтожение (7691) Донецкая область (10532) БТР (371) Национальная гвардия (2207)
Кацап розгублено розвів руками... метрів на 30.
05.10.2024 16:14 Ответить
Респект дроноводам! Прямо Гагарин получился. "Он сказал поехали и махнул рукой"
05.10.2024 16:18 Ответить
орк привітався лежачи але це некультурно, за що його було розібрано на багато хароших руских.
05.10.2024 17:17 Ответить
Схоже, показав що хоче закурити. От і прикурили йому
05.10.2024 20:27 Ответить
 
 