Нацгвардейцы уничтожили российский БТР вместе с экипажем на Донетчине. ВИДЕО
Воины 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Национальной гвардии уничтожили российский БТР в районе Селидово Донецкой области. Экипаж вражеского бронетранспортера был ликвидирован.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
