Нацгвардійці знищили російський БТР разом з екіпажем на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії знищили російський БТР у районі Селидове на Донеччині. Екіпаж ворожого бронетранспортеру було ліквідовано.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники уразили місця зосередження ворожої піхоти та "вполювали" 17 окупантів. ВIДЕО

знищення (8028) Донецька область (9369) БТР (286) Національна гвардія (1621)
Кацап розгублено розвів руками... метрів на 30.
05.10.2024 16:14 Відповісти
Респект дроноводам! Прямо Гагарин получился. "Он сказал поехали и махнул рукой"
05.10.2024 16:18 Відповісти
орк привітався лежачи але це некультурно, за що його було розібрано на багато хароших руских.
05.10.2024 17:17 Відповісти
Схоже, показав що хоче закурити. От і прикурили йому
05.10.2024 20:27 Відповісти
 
 