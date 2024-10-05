Нацгвардійці знищили російський БТР разом з екіпажем на Донеччині. ВIДЕО
Воїни 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії знищили російський БТР у районі Селидове на Донеччині. Екіпаж ворожого бронетранспортеру було ліквідовано.
Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
