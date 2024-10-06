Доба на Донеччині: Двоє загиблих і шестеро поранених, під обстрілами перебували чотири райони області. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби російські війська атакували Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Великій Новосілці 1 людина загинула і 1 поранена.
Покровський район
У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки у Гірнику, приватні будинки в Острівському і Курахівці; обстріляне Курахове.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 гуртожитки і адмінбудівлю. У Новооленівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 26 багатоповерхівок, 6 ліній електропередач, 3 газогони.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 - у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 428 людей, зокрема 33 дитини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль