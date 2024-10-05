Біля Костянтинівки збито російську "пташку": є версії, що це не літак, а важкий БпЛА С-70 "Охотник" (оновлено). ВIДЕО
Вдень 5 жовтня 2024 року на Донеччині було збито російську "пташку". Спершу повідомлялось про нібито збиття літака Су-25, згодом у соцмережах стала з'являтися інформація, що насправді знищено важкий безпілотник "Охотник С-70" у момент його випробування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Суспільне Донбас" телефоном повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - йдеться у повідомленні.
У соцмережах повідомляли, що збито Су-25. Згодом російські пропагандисти, а також українські телеграм-канали почали заявляти, що знищено насправді важкий безпілотник "Охотник С-70". Про збиття безпілотника, зокрема, повідомляє український військовий Станіслав Бунятов у телеграм-каналі "Говорять Снайпер".
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Як можна помітити, розпіареності С-70 "Охотнік" можна позаздрити. Однак існує цей ударний БпЛА в одиничних екземплярах. З відкритих джерел відомо, що у Росії є всього три прототипи таких дронів - ймовірно, вже два. Ще три будуються.
Характеристики та ціна БпЛА С-70 "Охотнік"
Так, новітній російський ударний дрон С-70 "Охотнік" має такі характеристики:
Довжина фюзеляжу: 14 метрівРозмах крила: 19 метрівБойове навантаження: 2,8 тонни, за іншими даними - до 7-8 тоннЗлітна маса БпЛА: 25 тоннМаксимальна швидкість: 1400 кілометрів за годину на мінімальній висотіПрактична стеля: 18 000 метрівДальність польоту: 6000 кілометрів
відео місчної давності
Мисливець за зорями
https://x.com/small10space Момент збиття росіянами свого СУ-25 в районі Костянтинівки (зйомка з окупованої території)
https://x.com/i/status/1842501502545391731
50 км від констахи до донецька, до лбз 12-20.
втратили керування бпла і збили, це відео варто показувати всім дурачкам які думають-ли що еф-16 будуть спокійно літати біля лбз та збивати кацапобомбери.
Насправді теж жирна ціль.
С-70 "Охотник"
Длина: 14 м · Размах крыла: 19 м · Боевая нагрузка: 2,8 т, по другим данным - до 8 т · Взлётная масса: 25 т · Максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте)
На сотні літаковильотів на день у рашистів насправді майже немає втрат літаків
Из статьи: "Операция Z" на Украине - это идеальный учебный полигон" - добавлю: Для украинского ПВО!
кажуть,що сброси КАБів відбуваються за 30-40 км від лінії фронту.Реалність виявляєтся іншою.Прикро це все.Брехня на брехні та брехнею поганяє.
Літак Ту-22МЗР був збитий ракетою ЗРК "Бук-М1". Він виконував політ на висоті біля 8 тис. м та був досить простою ціллю для ЗРК цього типу.".