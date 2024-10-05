УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14611 відвідувач онлайн
Новини Відео
17 110 85

Біля Костянтинівки збито російську "пташку": є версії, що це не літак, а важкий БпЛА С-70 "Охотник" (оновлено). ВIДЕО

Вдень 5 жовтня 2024 року на Донеччині було збито російську "пташку". Спершу повідомлялось про нібито збиття літака Су-25, згодом у соцмережах стала з'являтися інформація, що насправді знищено важкий безпілотник "Охотник С-70" у момент його випробування. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Суспільне Донбас" телефоном повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У полюванні за літаками А-50 були задіяні Patriot та радянські ракети С-200, - The Times

У соцмережах повідомляли, що збито Су-25. Згодом російські пропагандисти, а також українські телеграм-канали почали заявляти, що знищено насправді важкий безпілотник "Охотник С-70". Про збиття безпілотника, зокрема, повідомляє український військовий Станіслав Бунятов у телеграм-каналі "Говорять Снайпер".

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Автор: 

літак (3004) знищення (8028) Донецька область (9369) Костянтинівка (425)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
це схоже на безпілотник. на су-25 це схоже так само, як зєлєнскій на президента...
показати весь коментар
05.10.2024 13:45 Відповісти
+14
Та що сьогодні за свято таке? Ай да козаки!
показати весь коментар
05.10.2024 13:27 Відповісти
+13
це новітній російський безпілотник С-70 Охотнік. Аналоговнєт, звісно.
Насправді теж жирна ціль.
показати весь коментар
05.10.2024 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та що сьогодні за свято таке? Ай да козаки!
показати весь коментар
05.10.2024 13:27 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 13:36 Відповісти
Ну так приїдь та поспостерігай!
показати весь коментар
05.10.2024 15:13 Відповісти
На таких висотах літають тільки курсанти.....
показати весь коментар
05.10.2024 13:28 Відповісти
Лети в пекло!
показати весь коментар
05.10.2024 13:28 Відповісти
Ба-бах. Яка сумна новина. Піду на шашлики
показати весь коментар
05.10.2024 13:29 Відповісти
Та не схожий він на штурмовик! Це винищувач з сімейства СУ.
показати весь коментар
05.10.2024 13:30 Відповісти
Це не Су-25...
показати весь коментар
05.10.2024 13:31 Відповісти
пишут шо ********* беспилотник Охотник....
показати весь коментар
05.10.2024 13:39 Відповісти
Важкий ударний БПЛА С-70 "Охотник"
показати весь коментар
05.10.2024 13:50 Відповісти
Потому и упал, что был важкий!
показати весь коментар
05.10.2024 14:13 Відповісти
По данным из сети, цена одного такого дрона составляет более одного миллиарда рублей, то есть около 7,3 миллиона долларов. Для сравнения - российский Су-25 стоит около 11 миллионов рублей. Поэтому в любом случае, цель довольно "жирная".
Як можна помітити, розпіареності С-70 "Охотнік" можна позаздрити. Однак існує цей ударний БпЛА в одиничних екземплярах. З відкритих джерел відомо, що у Росії є всього три прототипи таких дронів - ймовірно, вже два. Ще три будуються.
Характеристики та ціна БпЛА С-70 "Охотнік"

Так, новітній російський ударний дрон С-70 "Охотнік" має такі характеристики:

Довжина фюзеляжу: 14 метрівРозмах крила: 19 метрівБойове навантаження: 2,8 тонни, за іншими даними - до 7-8 тоннЗлітна маса БпЛА: 25 тоннМаксимальна швидкість: 1400 кілометрів за годину на мінімальній висотіПрактична стеля: 18 000 метрівДальність польоту: 6000 кілометрів
показати весь коментар
06.10.2024 08:38 Відповісти
"самальот вэ-ка-эс рассиси асуществил жОсткую пасадку" )))
показати весь коментар
05.10.2024 13:31 Відповісти
Начинка здохла?...
показати весь коментар
05.10.2024 13:31 Відповісти
то не су25-100%!!!
показати весь коментар
05.10.2024 13:35 Відповісти
Какой то мутняк. Не упал а сбили свои же. И почему рашистские самолеты устроли на такой высоте междусобойчик прямо над нашей территорией, а наше ПВО сделало позу страуса
показати весь коментар
05.10.2024 13:36 Відповісти
Летел сдаваться?
показати весь коментар
05.10.2024 13:39 Відповісти
Похоже на то. Перебежчик.
показати весь коментар
05.10.2024 13:40 Відповісти
НЛО)
показати весь коментар
05.10.2024 13:42 Відповісти
Вже повідомили, Су -70
показати весь коментар
05.10.2024 13:44 Відповісти
су і бпла схоже в парі літають
показати весь коментар
05.10.2024 19:41 Відповісти
це схоже на безпілотник. на су-25 це схоже так само, як зєлєнскій на президента...
показати весь коментар
05.10.2024 13:45 Відповісти
Рашик на свому літаку збив свій же великий дрон в тилу ЗСУ, повітря- повітря ,попри чому до фронта десь 8 км.
показати весь коментар
06.10.2024 19:40 Відповісти
Схожий
показати весь коментар
05.10.2024 13:46 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oEz_mTwmnI0
відео місчної давності
показати весь коментар
05.10.2024 14:54 Відповісти
А горАд пАдумал, а горАд пАдумал учЄнія йдууууут... СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
05.10.2024 13:47 Відповісти
https://x.com/small10space

Мисливець за зорями



https://x.com/small10space Момент збиття росіянами свого СУ-25 в районі Костянтинівки (зйомка з окупованої території)

https://x.com/i/status/1842501502545391731

показати весь коментар
05.10.2024 13:47 Відповісти
Орки збили свій літак над нашою територією. Тобто вони спокійно залітають вже мінімум на 50 км де їм загрожує лише власна криворукість?
показати весь коментар
05.10.2024 13:49 Відповісти
пенс ти що картою не вмієш користуватись, які в сраку 50 км.
50 км від констахи до донецька, до лбз 12-20.
втратили керування бпла і збили, це відео варто показувати всім дурачкам які думають-ли що еф-16 будуть спокійно літати біля лбз та збивати кацапобомбери.
показати весь коментар
05.10.2024 14:01 Відповісти
Дурік, тут питання не в 20 чи 50 км а в самому факті безперешкодного висотного прольоту орка над нашою територією.
показати весь коментар
05.10.2024 17:59 Відповісти
Як не достає фото з дохлим кацапським літуном, бажано без трусікав і з відірваною брошкою🤔🧐😁 Літунів варто показово знищувати на місці, як ці тварюки розстрілюють наших полонених, нехай кожен з них 10 раз подумає, чи варто сідати в літак, перш ніж летіти вбивати українців 🤔 Ідеально було б показово вирізати декілька екіпажів Ту-95, це дешевше, ніж Нептуни запускати і значно дієвіше, грошей на організацію забою цих скотів багато не потрібно, скоріш за все зєрмак 🤡 не дає добро,- тьфу на ОПу у повному складі😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
05.10.2024 13:55 Відповісти
це новітній російський безпілотник С-70 Охотнік. Аналоговнєт, звісно.
Насправді теж жирна ціль.
показати весь коментар
05.10.2024 14:04 Відповісти
кацапи самі збили, як ми колись байрактар над Києвом, через втрату керування, перевірили так би мовити дрон в умовах бойового застосування і змушені були збивати щоб нам той аналоговнєт не дістався.
показати весь коментар
05.10.2024 14:12 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 14:14 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 14:16 Відповісти
Жирний гусь,йой най буде.

С-70 "Охотник"

Длина: 14 м · Размах крыла: 19 м · Боевая нагрузка: 2,8 т, по другим данным - до 8 т · Взлётная масса: 25 т · Максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте)
показати весь коментар
05.10.2024 14:12 Відповісти
мутна історія. Навряд чи перемога. Хто ще збив той с-70 незрозуміло.
На сотні літаковильотів на день у рашистів насправді майже немає втрат літаків
показати весь коментар
05.10.2024 14:13 Відповісти
Чого уж там, на мільярди вилітів....
показати весь коментар
05.10.2024 15:22 Відповісти
на жаль, літаковильотів щодня точно більше сотні
показати весь коментар
05.10.2024 15:54 Відповісти
Докази будуть? Чи джентельменам віримо "на слово"?
показати весь коментар
05.10.2024 16:58 Відповісти
дивний ви, поставте тг-канал Повітряних сил і просто приблизно порахуйте кількість повідомлень. Плюс постійно літають фронтові винищувачі прикриття, плюс фронтові су-25, про які навіть не повідомляють
показати весь коментар
07.10.2024 10:10 Відповісти
краще розкажіть, що це за ***** така цей Охотнік
показати весь коментар
05.10.2024 14:15 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rf_maje_proekt_vazhkogo_reaktivnogo_bpla_s_70_ohotnik_jakij_hoche_virobljati_vzhe_v_2024_rotsi-14246.html
показати весь коментар
05.10.2024 14:17 Відповісти
дякую
показати весь коментар
05.10.2024 14:23 Відповісти
Нашёл картинку в рашисткой статье "Почему украинская ПВО почти бессильна, когда работает Су-57", так обломок крыла https://life.ru/p/1500630 аналоговнолёта очень даже похож как и силуэт исполняющего элемент "бочка"!
Из статьи: "Операция Z" на Украине - это идеальный учебный полигон" - добавлю: Для украинского ПВО!
показати весь коментар
05.10.2024 14:20 Відповісти
Нічого обнадійливого в цьому віпадку нема. Кацапський новітній дрон був збитий кацапським винищувачем беспосередньо над головами наших військовослужбовців. Де наша ППО?Нам
кажуть,що сброси КАБів відбуваються за 30-40 км від лінії фронту.Реалність виявляєтся іншою.Прикро це все.Брехня на брехні та брехнею поганяє.
показати весь коментар
05.10.2024 14:21 Відповісти
Единиц произведено три лётных прототипа (ещё три строится) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-70_%C2%AB%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB#cite_note-2 [2] Стоимость программы разработки1,6 млрд руб.
показати весь коментар
05.10.2024 14:24 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 14:21 Відповісти
Розвиваються, суки. Без фейкових лендлізів та під "пекельними" санкціями. Важко буде...
показати весь коментар
05.10.2024 14:24 Відповісти
Ф16 сбил , ухо даю
показати весь коментар
05.10.2024 14:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/100191 Еще видео
показати весь коментар
05.10.2024 14:28 Відповісти
похоже Охотник падает
показати весь коментар
05.10.2024 14:30 Відповісти
Кацапи вже над головами літають, поки недоумок з планом перемоги бігає.
показати весь коментар
05.10.2024 14:29 Відповісти
летчик решил переметнутся к Нам ?
показати весь коментар
05.10.2024 14:31 Відповісти
Це су 25 100%
показати весь коментар
05.10.2024 14:32 Відповісти
В урезанной версии с пду от китайского квадра )
показати весь коментар
05.10.2024 14:34 Відповісти
а шо при подавленні ребом вони димляться?
показати весь коментар
05.10.2024 14:49 Відповісти
у чувака или... или... или.
показати весь коментар
05.10.2024 19:39 Відповісти
Беспилотник так беспилотник. У меня другой вопрос. Почему рашистская авиация свободно летает далеко по нашим тылам где даже без броников ходят? Почему не сбили ни етот беспилотник ни рашистский самолет который его сопровождал. Где наше ПВО и F-16? Все ето печально.
показати весь коментар
05.10.2024 15:07 Відповісти
Чім збити ? Висота були тисяч 10 метрів
показати весь коментар
05.10.2024 15:19 Відповісти
@ "Рано вранці 9 серпня 2008 року в районі села Карбаулі Сачхерського району Грузії (близько 50 км на північний захід від Горі) було збито російський дальній бомбардувальник Ту-22М3 зі складу 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку (аеродром Шайковка).
Літак Ту-22МЗР був збитий ракетою ЗРК "Бук-М1". Він виконував політ на висоті біля 8 тис. м та був досить простою ціллю для ЗРК цього типу.".
показати весь коментар
05.10.2024 17:40 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 15:08 Відповісти
https://youtube.com/shorts/S9ZPqR0CN7s?si=SAvNzHmkaU2hOhQE
показати весь коментар
05.10.2024 16:08 Відповісти
жосткая посадка з хлопком i задимлєнiєм.
показати весь коментар
05.10.2024 16:36 Відповісти
Орки пишуть що збили свої, коли безпілотник втратив керування.
показати весь коментар
05.10.2024 19:37 Відповісти
да недстанься ж ти нікому?
показати весь коментар
05.10.2024 19:42 Відповісти
 
 