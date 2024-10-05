Біля Костянтинівки збито російську "пташку": є версії, що це не літак, а важкий БпЛА С-70 "Охотник" (оновлено). ВIДЕО

Вдень 5 жовтня 2024 року на Донеччині було збито російську "пташку". Спершу повідомлялось про нібито збиття літака Су-25, згодом у соцмережах стала з'являтися інформація, що насправді знищено важкий безпілотник "Охотник С-70" у момент його випробування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Суспільне Донбас" телефоном повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляли, що збито Су-25. Згодом російські пропагандисти, а також українські телеграм-канали почали заявляти, що знищено насправді важкий безпілотник "Охотник С-70". Про збиття безпілотника, зокрема, повідомляє український військовий Станіслав Бунятов у телеграм-каналі "Говорять Снайпер".

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.