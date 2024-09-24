У полюванні за літаками А-50 були задіяні Patriot та радянські ракети С-200, - The Times

Смілива тактика протиповітряної оборони України, відточена протягом двох років планування, завдала значного удару російському колись домінуючому авіаційному флоту спостереження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times із посиланням на співрозмовників.

Зазначається, у травні 2022 року було вирішено відновити систему С-200 і почати її бойове застосування. Були знайдені офіцери, які раніше експлуатували ці комплекси, а також інженери, здатні їх відновити.

Співрозмовник видання, високопоставлений офіцер ГУР МО, розповів, що перший запуск відбувся восени 2023 року. Проте ракети не змогли вразити ціль - через те, що А-50 змінив траєкторію польоту. Однак, попри це, операція була успішною з погляду демонстрації можливостей.

"Ми показали приклад Військово-повітряним силам, щоб вони не боялися бути обстріляними. За першої спроби, коли ми запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки та евакуювалися - ніхто навіть не помітив, де ми знаходимося", - сказав офіцер ГУР.

Вже цього року Повітряні сили ЗСУ використовували встановлені на вантажівки батареї Patriot.

Підполковник ВПС України, ім'я якого не називається, повідомив The Times, що це було "дуже ризиковано" - необхідно було під'їхати на Patriot дуже близько до фронту, а це п’ять або шість великих машин.

14 січня батарея ЗРК чекала на А-50, коли він перетинав Азовське море з літаком командного центру Іл-22.

Російські екіпажі вважали, що перебувають далеко за межами досяжності будь-якої наземної загрози. У них було менш як дві хвилини, щоб зреагувати, перш ніж ракети вдарили - А-50 впав у море, а Іл-22 був пошкоджений і зміг повернутися на базу.

Щойно Кремль зрозумів, що А-50 вразливі, він відвів їх з Азовського моря, за межі досяжності Patriot. Проте вони продовжували перебувати в зоні дії системи С-200. І 23 лютого батарея С-200 під командуванням ГУР вдарила по другому літаку, який перебував приблизно за 170 кілометрів від лінії фронту.

Під час іншої операції українські сили використали систему С-300 з увімкненим радаром як приманку і заманили літаки в зону дії Patriot.

"Вони з радістю вилетіли знищувати С-300 і тут з’явився Patriot. Із шести літаків два були збиті С-300, а чотири - Patriot", - розповів підполковник ВПС України.

19 квітня ГУР за допомогою С-200 завдала удару по бомбардувальнику Ту-22МЗ, коли той здійснював пуски ракет по Україні. Ворожий літак розбився над Ставропольським краєм.

Відтоді, повідомив офіцер ГУР журналістам, росіяни змінили відстань пуску ракет.

"Ми відтіснили їх від деяких цілей, які вони могли атакувати", - розповів офіцер виданню.

Нагадаємо, у червні цього року слідчий комітет Росії визнав що ЗСУ збили російський літак далекого радіолокаційного стеження й управління А-50У в лютому 2024 року.

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