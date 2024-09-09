У Московській області розбився літак Ан-2: екіпаж не вижив. ФОТО

У Московській області РФ розбився літак Ан-2.

Про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомили в екстрених службах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за попередніми даними двоє членів екіпажу загинули.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили російський Су-34 на території Курської області РФ, - Генштаб

Телеграм-канал 112 публікує фото з місця падіння російського літака.