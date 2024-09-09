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У Московській області розбився літак Ан-2: екіпаж не вижив. ФОТО

Літак Ан-2

У Московській області РФ розбився літак Ан-2.

Про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомили в екстрених службах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за попередніми даними двоє членів екіпажу загинули. 

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили російський Су-34 на території Курської області РФ, - Генштаб

Телеграм-канал 112 публікує фото з місця падіння російського літака.

літак ан упав

Автор: 

авіакатастрофа (1099) росія (65379) літак (2915)


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Топ коментарі
+23
Эх шкода...
Ан-2, старенький роботяга, але двох русачків з собою прихопив.
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09.09.2024 14:09
+14
сльозы!!!...Сльозы радости! мешают мне писать!!!)
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09.09.2024 14:22
+13
🕺 яка сумна новина
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09.09.2024 14:08
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🕺 яка сумна новина
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09.09.2024 14:08 Відповісти
Эх шкода...
Ан-2, старенький роботяга, але двох русачків з собою прихопив.
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09.09.2024 14:09 Відповісти
гуд новина!
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09.09.2024 14:19 Відповісти
найс
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09.09.2024 14:28 Відповісти
разбившимся судном оказался самолет-амфибия "Алекс-251"
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09.09.2024 14:51 Відповісти
Ну, так если вместо воды на кукурузу прземляться
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10.09.2024 21:36 Відповісти
Літачок жалко.
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09.09.2024 14:10 Відповісти
+++ ... важчий за повітря ... +++
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09.09.2024 14:11 Відповісти
не успели катапультироваться.
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09.09.2024 14:12 Відповісти
Поки що дрібниці. Коли один за одним почнуть падати аерофлоти, пабєди та уральскіє авіалінії, відкрию шампанське 🍾
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09.09.2024 14:17 Відповісти
Нажаль, не почнуть. Боїнги, ейрбаси ніколи не допустять масового падежу своїх виробів. Будуть переправляти запчастини всіма можливими способами.
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09.09.2024 15:05 Відповісти
Це прекрасно! В житті завжди є місце прекрасному.
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09.09.2024 14:18 Відповісти
Та! - в кукурузу - міг би як Руст - на кремль
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09.09.2024 14:18 Відповісти
Руст приземлився не на кремль, а на міст біля красной площаді.
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09.09.2024 15:34 Відповісти
Закон парних чисел. Кукурузника притяло кукурудзяне поле.
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09.09.2024 14:20 Відповісти
Ніби дурничка, а приємно ...
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09.09.2024 14:21 Відповісти
сльозы!!!...Сльозы радости! мешают мне писать!!!)
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09.09.2024 14:22 Відповісти
двоє хороших рускіх?

Малувато буде...
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09.09.2024 14:22 Відповісти
Ан-2 відомстив кацапам за неналежний догляд
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09.09.2024 14:25 Відповісти
Мабуть не пристебнулися ременем безпеки.
І подушка теж не спрацювала
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09.09.2024 14:26 Відповісти
Эх, грохнулся бы Ан-141 - откобзонился бы 141 кацап!
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09.09.2024 14:27 Відповісти
А міг би впасти на нафтобазу чи склад ***********, дивись на тому світі пішло б в залік.
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09.09.2024 14:43 Відповісти
У масковській губєрнії саджають кукурудзу?? Прикол..

А взагалі - добре, що гепнувся..нажаль, не запалав..ще б і поле вигоріло..
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09.09.2024 14:44 Відповісти
Росла б кока, то вирощували б її.
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09.09.2024 15:31 Відповісти
Ан-2 самий падаючий літак совка. Половина всіх авіакатастроф.
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09.09.2024 14:45 Відповісти
разбившимся судном оказался самолет-амфибия "Алекс-251"
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09.09.2024 14:53 Відповісти
тому-що це самий масовий літак в світі. та і в совку їх було багато тисяч. експлуатація і тех-огляд вівся аби як, догляд за екіпажами відсутній, часто п'яні і некваліфіковані, експлуатація в суворих кліматичних умовах. але літак дуже сильно пробачав, та й згідно вікі - 768 загиблих на 618 катастроф. тобто шоб розбитися - це треба вміти.
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09.09.2024 14:57 Відповісти
П*яним за штурвал просто не тре сідати і усе буде гаразд.
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09.09.2024 15:29 Відповісти
мабуть, обробляв той самий бартер для іранскьих ракет
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09.09.2024 14:47 Відповісти
В кремль влитів?
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09.09.2024 14:50 Відповісти
Погано що задарма.
Хочь до кремля мав би долетіти.
Ще би трошки дотягнув.
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09.09.2024 14:58 Відповісти
ну хоч щось приємне за останні дні...
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09.09.2024 15:03 Відповісти
асам-кацапам, що спромоглися розбити невбиваємий Ан2 - респект..
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09.09.2024 15:16 Відповісти
Таки треба примудритися, щоби на АН-2 розбитися насмерть... Мабуть кацапні з погодою (вітром) не пощастило. Ну, то нехай їм буде земля скловатою!
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09.09.2024 15:26 Відповісти
на цьому літачку вбитися - це ще надо вміти!!!!!! кацапи ібані.. літачок жалко
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09.09.2024 15:40 Відповісти
Ба-бах Амбар! Цапи подумали що це конопля
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09.09.2024 15:57 Відповісти
Кукурузник в кукурудзі !!!!!!!
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09.09.2024 16:13 Відповісти
На фото в кукурудзі не АН-2.
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09.09.2024 17:12 Відповісти
Не можна завантажувати в Ан-2 стільки ж народу як і "Ейрбас".
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09.09.2024 22:22 Відповісти
Аби Ан-2 розбився треба дуже сильно постаратися...
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10.09.2024 10:22 Відповісти
 
 