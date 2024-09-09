У Московській області розбився літак Ан-2: екіпаж не вижив. ФОТО
У Московській області РФ розбився літак Ан-2.
Про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомили в екстрених службах, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за попередніми даними двоє членів екіпажу загинули.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Телеграм-канал 112 публікує фото з місця падіння російського літака.
Топ коментарі
+23 Muni
показати весь коментар09.09.2024 14:09
+14 Bander UA
показати весь коментар09.09.2024 14:22
+13 Ден Ко #479821
показати весь коментар09.09.2024 14:08
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Ан-2, старенький роботяга, але двох русачків з собою прихопив.
Малувато буде...
І подушка теж не спрацювала
А взагалі - добре, що гепнувся..нажаль, не запалав..ще б і поле вигоріло..
Хочь до кремля мав би долетіти.
Ще би трошки дотягнув.