В охоте за самолетами А-50 были задействованы Patriot и советские ракеты С-200, - The Times

Смелая тактика противовоздушной обороны Украины, отточенная в течение двух лет планирования, нанесла значительный удар по российскому некогда доминирующему авиационному флоту наблюдения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times со ссылкой на собеседников.

Отмечается, в мае 2022 года было решено восстановить систему С-200 и начать ее боевое применение. Были найдены офицеры, которые ранее эксплуатировали эти комплексы, а также инженеры, способные их восстановить.

Собеседник издания, высокопоставленный офицер ГУР МО, рассказал, что первый запуск состоялся осенью 2023 года. Однако ракеты не смогли поразить цель - из-за того, что А-50 изменил траекторию полета. Однако, несмотря на это, операция была успешной с точки зрения демонстрации возможностей.

"Мы показали пример Военно-воздушным силам, чтобы они не боялись быть обстрелянными. При первой попытке, когда мы запустили две ракеты, они увидели, как быстро мы спрятали пусковые установки и эвакуировались - никто даже не заметил, где мы находимся", - сказал офицер ГУР.

Уже в этом году Воздушные силы ВСУ использовали установленные на грузовики батареи Patriot.

Подполковник ВВС Украины, имя которого не называется, сообщил The Times, что это было "очень рискованно" - необходимо было подъехать на Patriot очень близко к фронту, а это пять или шесть больших машин.

14 января батарея ЗРК ждала А-50, когда он пересекал Азовское море с самолетом командного центра Ил-22.

Российские экипажи считали, что находятся далеко за пределами досягаемости любой наземной угрозы. У них было менее двух минут, чтобы среагировать, прежде чем ракеты ударили - А-50 упал в море, а Ил-22 был поврежден и смог вернуться на базу.

Как только Кремль понял, что А-50 уязвимы, он отвел их из Азовского моря, за пределы досягаемости Patriot. Однако они продолжали находиться в зоне действия системы С-200. И 23 февраля батарея С-200 под командованием ГУР ударила по второму самолету, который находился примерно в 170 километрах от линии фронта.

Во время другой операции украинские силы использовали систему С-300 с включенным радаром как приманку и заманили самолеты в зону действия Patriot.

"Они с радостью вылетели уничтожать С-300 и тут появился Patriot. Из шести самолетов два были сбиты С-300, а четыре - Patriot", - рассказал подполковник ВВС Украины.

19 апреля ГУР с помощью С-200 нанесла удар по бомбардировщику Ту-22МЗ, когда тот осуществлял пуски ракет по Украине. Вражеский самолет разбился над Ставропольским краем.

С тех пор, сообщил офицер ГУР журналистам, россияне изменили расстояние пуска ракет.

"Мы оттеснили их от некоторых целей, которые они могли атаковать", - рассказал офицер изданию.

Напомним, в июне этого года следственный комитет России признал, что ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного слежения и управления А-50У в феврале 2024 года.

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