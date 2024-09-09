В Московской области разбился самолет Ан-2: экипаж не выжил. ФОТО

В Московской области РФ разбился самолет Ан-2.

Об этом российскому пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости" сообщили в экстренных службах, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по предварительным данным двое членов экипажа погибли.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Телеграмма-канал 112 публикует фото с места падения российского самолета.