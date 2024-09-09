В Московской области разбился самолет Ан-2: экипаж не выжил. ФОТО
В Московской области РФ разбился самолет Ан-2.
Об этом российскому пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости" сообщили в экстренных службах, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по предварительным данным двое членов экипажа погибли.
Больше информации на эту минуту не известно.
Телеграмма-канал 112 публикует фото с места падения российского самолета.
Топ комментарии
+23 Muni
показать весь комментарий09.09.2024 14:09
+14 Bander UA
показать весь комментарий09.09.2024 14:22
+13 Ден Ко 0a548385
показать весь комментарий09.09.2024 14:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ан-2, старенький роботяга, але двох русачків з собою прихопив.
Малувато буде...
І подушка теж не спрацювала
А взагалі - добре, що гепнувся..нажаль, не запалав..ще б і поле вигоріло..
Хочь до кремля мав би долетіти.
Ще би трошки дотягнув.