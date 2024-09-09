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В Московской области разбился самолет Ан-2: экипаж не выжил. ФОТО

Літак Ан-2

В Московской области РФ разбился самолет Ан-2.

Об этом российскому пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости" сообщили в экстренных службах, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по предварительным данным двое членов экипажа погибли.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Телеграмма-канал 112 публикует фото с места падения российского самолета.

літак ан упав
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Топ комментарии
+23
Эх шкода...
Ан-2, старенький роботяга, але двох русачків з собою прихопив.
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09.09.2024 14:09
+14
сльозы!!!...Сльозы радости! мешают мне писать!!!)
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09.09.2024 14:22
+13
🕺 яка сумна новина
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09.09.2024 14:08
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🕺 яка сумна новина
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09.09.2024 14:08 Ответить
Эх шкода...
Ан-2, старенький роботяга, але двох русачків з собою прихопив.
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09.09.2024 14:09 Ответить
гуд новина!
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09.09.2024 14:19 Ответить
найс
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09.09.2024 14:28 Ответить
разбившимся судном оказался самолет-амфибия "Алекс-251"
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09.09.2024 14:51 Ответить
Ну, так если вместо воды на кукурузу прземляться
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10.09.2024 21:36 Ответить
Літачок жалко.
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09.09.2024 14:10 Ответить
+++ ... важчий за повітря ... +++
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09.09.2024 14:11 Ответить
не успели катапультироваться.
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09.09.2024 14:12 Ответить
Поки що дрібниці. Коли один за одним почнуть падати аерофлоти, пабєди та уральскіє авіалінії, відкрию шампанське 🍾
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09.09.2024 14:17 Ответить
Нажаль, не почнуть. Боїнги, ейрбаси ніколи не допустять масового падежу своїх виробів. Будуть переправляти запчастини всіма можливими способами.
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09.09.2024 15:05 Ответить
Це прекрасно! В житті завжди є місце прекрасному.
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09.09.2024 14:18 Ответить
Та! - в кукурузу - міг би як Руст - на кремль
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09.09.2024 14:18 Ответить
Руст приземлився не на кремль, а на міст біля красной площаді.
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09.09.2024 15:34 Ответить
Закон парних чисел. Кукурузника притяло кукурудзяне поле.
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09.09.2024 14:20 Ответить
Ніби дурничка, а приємно ...
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09.09.2024 14:21 Ответить
сльозы!!!...Сльозы радости! мешают мне писать!!!)
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09.09.2024 14:22 Ответить
двоє хороших рускіх?

Малувато буде...
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09.09.2024 14:22 Ответить
Ан-2 відомстив кацапам за неналежний догляд
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09.09.2024 14:25 Ответить
Мабуть не пристебнулися ременем безпеки.
І подушка теж не спрацювала
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09.09.2024 14:26 Ответить
Эх, грохнулся бы Ан-141 - откобзонился бы 141 кацап!
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09.09.2024 14:27 Ответить
А міг би впасти на нафтобазу чи склад ***********, дивись на тому світі пішло б в залік.
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09.09.2024 14:43 Ответить
У масковській губєрнії саджають кукурудзу?? Прикол..

А взагалі - добре, що гепнувся..нажаль, не запалав..ще б і поле вигоріло..
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09.09.2024 14:44 Ответить
Росла б кока, то вирощували б її.
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09.09.2024 15:31 Ответить
Ан-2 самий падаючий літак совка. Половина всіх авіакатастроф.
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09.09.2024 14:45 Ответить
разбившимся судном оказался самолет-амфибия "Алекс-251"
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09.09.2024 14:53 Ответить
тому-що це самий масовий літак в світі. та і в совку їх було багато тисяч. експлуатація і тех-огляд вівся аби як, догляд за екіпажами відсутній, часто п'яні і некваліфіковані, експлуатація в суворих кліматичних умовах. але літак дуже сильно пробачав, та й згідно вікі - 768 загиблих на 618 катастроф. тобто шоб розбитися - це треба вміти.
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09.09.2024 14:57 Ответить
П*яним за штурвал просто не тре сідати і усе буде гаразд.
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09.09.2024 15:29 Ответить
мабуть, обробляв той самий бартер для іранскьих ракет
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09.09.2024 14:47 Ответить
В кремль влитів?
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09.09.2024 14:50 Ответить
Погано що задарма.
Хочь до кремля мав би долетіти.
Ще би трошки дотягнув.
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09.09.2024 14:58 Ответить
ну хоч щось приємне за останні дні...
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09.09.2024 15:03 Ответить
асам-кацапам, що спромоглися розбити невбиваємий Ан2 - респект..
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09.09.2024 15:16 Ответить
Таки треба примудритися, щоби на АН-2 розбитися насмерть... Мабуть кацапні з погодою (вітром) не пощастило. Ну, то нехай їм буде земля скловатою!
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09.09.2024 15:26 Ответить
на цьому літачку вбитися - це ще надо вміти!!!!!! кацапи ібані.. літачок жалко
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09.09.2024 15:40 Ответить
Ба-бах Амбар! Цапи подумали що це конопля
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09.09.2024 15:57 Ответить
Кукурузник в кукурудзі !!!!!!!
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09.09.2024 16:13 Ответить
На фото в кукурудзі не АН-2.
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09.09.2024 17:12 Ответить
Не можна завантажувати в Ан-2 стільки ж народу як і "Ейрбас".
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09.09.2024 22:22 Ответить
Аби Ан-2 розбився треба дуже сильно постаратися...
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10.09.2024 10:22 Ответить
 
 