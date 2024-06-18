Следом РФ признал, что ВСУ сбили самолет А-50 в феврале и ликвидировали 10 членов экипажа

Следственный комитет России признал что ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного слежения и управления А-50У в феврале 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так Московский суд заочно избрал "меру пресечения" в виде ареста командиру 138 зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману.

Следком РФ утверждает, что 23 февраля якобы именно Дзяман отдал приказ уничтожить самолет Воздушно-космических сил РФ. Там также признали, что в результате аварии были ликвидированы 10 членов экипажа российского военного самолета.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50 вечером пятницы, 23 февраля.