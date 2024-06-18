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Следом РФ признал, что ВСУ сбили самолет А-50 в феврале и ликвидировали 10 членов экипажа

Росіяни визнали збиття літака А-50

Следственный комитет России признал что ВСУ сбили российский самолет дальнего радиолокационного слежения и управления А-50У в феврале 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так Московский суд заочно избрал "меру пресечения" в виде ареста командиру 138 зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Николаю Дзяману.

Следком РФ утверждает, что 23 февраля якобы именно Дзяман отдал приказ уничтожить самолет Воздушно-космических сил РФ. Там также признали, что в результате аварии были ликвидированы 10 членов экипажа российского военного самолета.

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Пост Слідкому РФ про "вирок суду" командиру 138 зенітної ракетної бригади ЗСУ полковнику Миколі Дзяману

Как сообщал Цензор.НЕТ, украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50 вечером пятницы, 23 февраля.

Автор: 

россия (95725) самолет (3606) уничтожение (7043) Следком рф (277) ВСУ (6634)


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Топ комментарии
+18
Окупанти кляті , вас потрібно знищити всіх до одного ,
бо ви вбивці і дикі потвори , які знущаються
над українським народом 😡
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18.06.2024 01:18
+13
А чьто случілась? Пачіму фсьо єта праісходіт?
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18.06.2024 01:17
+13
Логіка рашистів:

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18.06.2024 01:28
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А чьто случілась? Пачіму фсьо єта праісходіт?
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18.06.2024 01:17 Ответить
Окупанти кляті , вас потрібно знищити всіх до одного ,
бо ви вбивці і дикі потвори , які знущаються
над українським народом 😡
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18.06.2024 01:18 Ответить
Та яка до біса різниця, що вони там за поребриком визнали чи не визнали?!
Невже це когось цікавить?
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18.06.2024 01:21 Ответить
росіянці з усіх прасок волали, що їх літак від'ємно ухилився від «дружественного певео» і, здається, наче було, як Хйло в ефірі журило своїх підорів в зеленому за френдлі файер (мовляв, українці так далеко не можуть збиватис а також напевно жалівся, що мало і треба частіше). А тут виявляється цілий суд постановив, що z-пропагандони на чолі з Хйлом відверто звизділи і ссяли в очі населенню Підарусії (нічого нового). Корочек, слідство вийшло на самих себе, а їх судилище завірило їх тотальний звіздьож. Новина про це.
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18.06.2024 02:15 Ответить
Проблема в том, что они могут (могли)) ) продвинуть это через международные структуры. И наши бойцы становились не выездными. Во всяком случае примеров, когда наших садили в Западной Европе за якобы противоправные действия против журналистов/мирного населения/детей хватает.
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18.06.2024 04:05 Ответить
Нинішнє російське судочинство нагадує радянське часів кінця Другої світової війни. Коли найрезультативнішого пілота винищувача всієї війни Еріка Хартмана засудили не за віськові злочини, а за завдання збитків радянській економіці, що виражалося у знищенні великої кількості літаків до 25 років таборів суворого режиму.
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18.06.2024 01:25 Ответить
Так ми ж теж "збитки спричинили" російській економіці! Не тільки літак збили за 50 млрд долларів- а й екіпаж загинув І головне в тому екіпажі - не "літуни" - їх у РОсії багато Головне в спеціалістах які комплексом ДРЛО управляють! Це - "суперштучний товар" При СРСР таких "спеців" готували в Київському вищому радіотехнічному училищі Стикався на стажуванні у молодості з курсантами звідти
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18.06.2024 04:02 Ответить
Все это ерунда, ещё подготовят,сделают и т.д. Главное мы опустили рынок вооружения рашки ближе ко дну. И уже многие страны отказываются от их вооружения
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18.06.2024 09:39 Ответить
Кого і що? Літаки є Але "начинки" для них немає Бо основна частина електроніки - закордонна А вони під санкціями Та й специ у них такі - на пальцях перераховані
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18.06.2024 09:43 Ответить
Логіка рашистів:

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18.06.2024 01:28 Ответить
ті ні полковник Миколай Дзяман разом з підлеглими були у відпусці тому це не теракт, а битовуха! бляха які ж вони все таки кончені
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18.06.2024 02:04 Ответить
А чого кончені? От завтра полковник поїде за кордон, наприклад у Болгарію, а його там інтерпол схопить, а як Сексологині буде не до полковника то візьмуть його кацапам і передадуть.
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18.06.2024 02:16 Ответить
кончені тому що готові десяток своїх "цінних" військових визнати цивільними жертвами "теракту" аби створити ефімерну картинку для телевізора, а інтерпол після обмеження з боку рососії малость пригальмував розгляд їх запитів... до нуля
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18.06.2024 13:45 Ответить
Ги... Мабуть статтю про терористичну діяльність припаяли, дебіли. Мальчіков в трусіках на мирному літаку ДРЛО, який мирно наводив бомбардувальників з КАБами, повбивав, 10 шт.
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18.06.2024 01:32 Ответить
Все 10 мальчиков екіпажу російського військового літака були в трусиках - тому эта теракт!
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18.06.2024 01:41 Ответить
А 10 мальчікоф в трусіках пателі тєрєд пінудітєльньім купанієм в морє?
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18.06.2024 02:00 Ответить
Помним. Любим. Скорбим. Хе-хе))
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18.06.2024 01:49 Ответить
В Україні нічого не робиться без наказу Зермака. Логічно було би запитати: до чого тут Дзяман і московський суд? А назустріч наступне запитання: А могла би ДБР відкрити справу проти пана полковника про самоуправство, що привело до тяжких для влади наслідків, а саме збиття «дружнього» літака? Отож.
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18.06.2024 02:26 Ответить
Я вважаю що слідкому московіі потрібно оголосити запобіжний захід ***** як причинно наслідковому звʼязку між падінням літака і рішенням розпочати вторгнення в суверенну державу

чмошнікі недопрацьовуєте , дав вам наводку
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18.06.2024 05:30 Ответить
Я понимаю, что это дебилизм, в войну судить тех, кто защищает свою Родину, от тех кто на неё напал. Но такой уже ху...лостан, такие уже ху...лята. Но,если за рубежом могут реагировать на эти заявы, то соответственно и нам надо подавать на весь их руководящий состав. Пусть переживают при поездке за рубеж
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18.06.2024 07:05 Ответить
В цій новині прекрасно все, особливо символічна дата
Респект виконавцям!
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18.06.2024 07:24 Ответить
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18.06.2024 07:43 Ответить
Десять летунов служили где-то в небе,
Десять летунов бомбили наши степи,
Одна ракета "хлоп" - им всем купили гроб,
И вот вам результат - ноль путенят....
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18.06.2024 08:21 Ответить
Терористичний літак А50 з території пе д е р а ц ії наводив ракети на мирні міста України і її інфраструктуру, тому був законною військовою ціллю і був збитий.
Справу - закрито!
Підозрюваного - виправдано!
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18.06.2024 10:06 Ответить
Рашики в шоке. Они думали что их военные самолеты может сбивать только их ПВО, по ошибке.
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18.06.2024 12:06 Ответить
 
 