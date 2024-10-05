Возле Константиновки сбит российский самолет Су-25. Есть версии, что это не самолет, а тяжелый БпЛА С-70 "Охотник"(обновлено). ВИДЕО

Днем 5 октября 2024 года в Донецкой области был сбит российский самолет. Сначала сообщалось о якобы сбитом самолете Су-25, впоследствии в соцсетях стала появляться информация, что действительно уничтожен тяжелый беспилотник "Охотник С-70" в момент его испытания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию"Суспільне Донбас" по телефону сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов.

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого происшествия нет", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщали, что сбит Су-25.

Впоследствии российские пропагандисты, а также украинские телеграмм-каналы начали заявлять, что уничтожен действительно тяжелый беспилотник "Охотник С-70". О сбитом беспилотнике, в частности, сообщает украинский военный Станислав Бунятов в телеграмм-канале "Говорять Снайпер".

Официального подтверждения информации пока нет.