Возле Константиновки сбит российский самолет Су-25. Есть версии, что это не самолет, а тяжелый БпЛА С-70 "Охотник"(обновлено). ВИДЕО

Днем 5 октября 2024 года в Донецкой области был сбит российский самолет. Сначала сообщалось о якобы сбитом самолете Су-25, впоследствии в соцсетях стала появляться информация, что действительно уничтожен тяжелый беспилотник "Охотник С-70" в момент его испытания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию"Суспільне Донбас" по телефону сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов.

"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого происшествия нет", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщали, что сбит Су-25.

Впоследствии российские пропагандисты, а также украинские телеграмм-каналы начали заявлять, что уничтожен действительно тяжелый беспилотник "Охотник С-70". О сбитом беспилотнике, в частности, сообщает украинский военный Станислав Бунятов в телеграмм-канале "Говорять Снайпер".

Официального подтверждения информации пока нет.

+18
це схоже на безпілотник. на су-25 це схоже так само, як зєлєнскій на президента...
05.10.2024 13:45 Ответить
+14
Та що сьогодні за свято таке? Ай да козаки!
05.10.2024 13:27 Ответить
+13
це новітній російський безпілотник С-70 Охотнік. Аналоговнєт, звісно.
Насправді теж жирна ціль.
05.10.2024 14:04 Ответить
Та що сьогодні за свято таке? Ай да козаки!
05.10.2024 13:27 Ответить
05.10.2024 13:36 Ответить
Ну так приїдь та поспостерігай!
05.10.2024 15:13 Ответить
На таких висотах літають тільки курсанти.....
05.10.2024 13:28 Ответить
Лети в пекло!
05.10.2024 13:28 Ответить
Ба-бах. Яка сумна новина. Піду на шашлики
05.10.2024 13:29 Ответить
Та не схожий він на штурмовик! Це винищувач з сімейства СУ.
05.10.2024 13:30 Ответить
Це не Су-25...
05.10.2024 13:31 Ответить
пишут шо ********* беспилотник Охотник....
05.10.2024 13:39 Ответить
Важкий ударний БПЛА С-70 "Охотник"
05.10.2024 13:50 Ответить
Потому и упал, что был важкий!
05.10.2024 14:13 Ответить
По данным из сети, цена одного такого дрона составляет более одного миллиарда рублей, то есть около 7,3 миллиона долларов. Для сравнения - российский Су-25 стоит около 11 миллионов рублей. Поэтому в любом случае, цель довольно "жирная".
Як можна помітити, розпіареності С-70 "Охотнік" можна позаздрити. Однак існує цей ударний БпЛА в одиничних екземплярах. З відкритих джерел відомо, що у Росії є всього три прототипи таких дронів - ймовірно, вже два. Ще три будуються.
Характеристики та ціна БпЛА С-70 "Охотнік"

Так, новітній російський ударний дрон С-70 "Охотнік" має такі характеристики:

Довжина фюзеляжу: 14 метрівРозмах крила: 19 метрівБойове навантаження: 2,8 тонни, за іншими даними - до 7-8 тоннЗлітна маса БпЛА: 25 тоннМаксимальна швидкість: 1400 кілометрів за годину на мінімальній висотіПрактична стеля: 18 000 метрівДальність польоту: 6000 кілометрів
06.10.2024 08:38 Ответить
"самальот вэ-ка-эс рассиси асуществил жОсткую пасадку" )))
05.10.2024 13:31 Ответить
Начинка здохла?...
05.10.2024 13:31 Ответить
то не су25-100%!!!
05.10.2024 13:35 Ответить
Какой то мутняк. Не упал а сбили свои же. И почему рашистские самолеты устроли на такой высоте междусобойчик прямо над нашей территорией, а наше ПВО сделало позу страуса
05.10.2024 13:36 Ответить
Летел сдаваться?
05.10.2024 13:39 Ответить
Похоже на то. Перебежчик.
05.10.2024 13:40 Ответить
НЛО)
05.10.2024 13:42 Ответить
Вже повідомили, Су -70
05.10.2024 13:44 Ответить
су і бпла схоже в парі літають
05.10.2024 19:41 Ответить
це схоже на безпілотник. на су-25 це схоже так само, як зєлєнскій на президента...
05.10.2024 13:45 Ответить
Рашик на свому літаку збив свій же великий дрон в тилу ЗСУ, повітря- повітря ,попри чому до фронта десь 8 км.
06.10.2024 19:40 Ответить
Схожий
05.10.2024 13:46 Ответить
05.10.2024 13:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oEz_mTwmnI0
відео місчної давності
05.10.2024 14:54 Ответить
А горАд пАдумал, а горАд пАдумал учЄнія йдууууут... СЛАВА ЗСУ!
05.10.2024 13:47 Ответить
https://x.com/small10space

Мисливець за зорями



https://x.com/small10space Момент збиття росіянами свого СУ-25 в районі Костянтинівки (зйомка з окупованої території)

https://x.com/i/status/1842501502545391731

05.10.2024 13:47 Ответить
Орки збили свій літак над нашою територією. Тобто вони спокійно залітають вже мінімум на 50 км де їм загрожує лише власна криворукість?
05.10.2024 13:49 Ответить
пенс ти що картою не вмієш користуватись, які в сраку 50 км.
50 км від констахи до донецька, до лбз 12-20.
втратили керування бпла і збили, це відео варто показувати всім дурачкам які думають-ли що еф-16 будуть спокійно літати біля лбз та збивати кацапобомбери.
05.10.2024 14:01 Ответить
Дурік, тут питання не в 20 чи 50 км а в самому факті безперешкодного висотного прольоту орка над нашою територією.
05.10.2024 17:59 Ответить
Як не достає фото з дохлим кацапським літуном, бажано без трусікав і з відірваною брошкою🤔🧐😁 Літунів варто показово знищувати на місці, як ці тварюки розстрілюють наших полонених, нехай кожен з них 10 раз подумає, чи варто сідати в літак, перш ніж летіти вбивати українців 🤔 Ідеально було б показово вирізати декілька екіпажів Ту-95, це дешевше, ніж Нептуни запускати і значно дієвіше, грошей на організацію забою цих скотів багато не потрібно, скоріш за все зєрмак 🤡 не дає добро,- тьфу на ОПу у повному складі😝😝😝😜🤪
05.10.2024 13:55 Ответить
це новітній російський безпілотник С-70 Охотнік. Аналоговнєт, звісно.
Насправді теж жирна ціль.
05.10.2024 14:04 Ответить
кацапи самі збили, як ми колись байрактар над Києвом, через втрату керування, перевірили так би мовити дрон в умовах бойового застосування і змушені були збивати щоб нам той аналоговнєт не дістався.
05.10.2024 14:12 Ответить
05.10.2024 14:14 Ответить
05.10.2024 14:16 Ответить
Жирний гусь,йой най буде.

С-70 "Охотник"

Длина: 14 м · Размах крыла: 19 м · Боевая нагрузка: 2,8 т, по другим данным - до 8 т · Взлётная масса: 25 т · Максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте)
05.10.2024 14:12 Ответить
мутна історія. Навряд чи перемога. Хто ще збив той с-70 незрозуміло.
На сотні літаковильотів на день у рашистів насправді майже немає втрат літаків
05.10.2024 14:13 Ответить
Чого уж там, на мільярди вилітів....
05.10.2024 15:22 Ответить
на жаль, літаковильотів щодня точно більше сотні
05.10.2024 15:54 Ответить
Докази будуть? Чи джентельменам віримо "на слово"?
05.10.2024 16:58 Ответить
дивний ви, поставте тг-канал Повітряних сил і просто приблизно порахуйте кількість повідомлень. Плюс постійно літають фронтові винищувачі прикриття, плюс фронтові су-25, про які навіть не повідомляють
07.10.2024 10:10 Ответить
краще розкажіть, що це за ***** така цей Охотнік
05.10.2024 14:15 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rf_maje_proekt_vazhkogo_reaktivnogo_bpla_s_70_ohotnik_jakij_hoche_virobljati_vzhe_v_2024_rotsi-14246.html
05.10.2024 14:17 Ответить
дякую
05.10.2024 14:23 Ответить
Нашёл картинку в рашисткой статье "Почему украинская ПВО почти бессильна, когда работает Су-57", так обломок крыла https://life.ru/p/1500630 аналоговнолёта очень даже похож как и силуэт исполняющего элемент "бочка"!
Из статьи: "Операция Z" на Украине - это идеальный учебный полигон" - добавлю: Для украинского ПВО!
05.10.2024 14:20 Ответить
Нічого обнадійливого в цьому віпадку нема. Кацапський новітній дрон був збитий кацапським винищувачем беспосередньо над головами наших військовослужбовців. Де наша ППО?Нам
кажуть,що сброси КАБів відбуваються за 30-40 км від лінії фронту.Реалність виявляєтся іншою.Прикро це все.Брехня на брехні та брехнею поганяє.
05.10.2024 14:21 Ответить
Единиц произведено три лётных прототипа (ещё три строится) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-70_%C2%AB%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%C2%BB#cite_note-2 [2] Стоимость программы разработки1,6 млрд руб.
05.10.2024 14:24 Ответить
05.10.2024 14:21 Ответить
Розвиваються, суки. Без фейкових лендлізів та під "пекельними" санкціями. Важко буде...
05.10.2024 14:24 Ответить
Ф16 сбил , ухо даю
05.10.2024 14:25 Ответить
https://t.me/voynareal/100191 Еще видео
05.10.2024 14:28 Ответить
похоже Охотник падает
05.10.2024 14:30 Ответить
Кацапи вже над головами літають, поки недоумок з планом перемоги бігає.
05.10.2024 14:29 Ответить
летчик решил переметнутся к Нам ?
05.10.2024 14:31 Ответить
Це су 25 100%
05.10.2024 14:32 Ответить
В урезанной версии с пду от китайского квадра )
05.10.2024 14:34 Ответить
а шо при подавленні ребом вони димляться?
05.10.2024 14:49 Ответить
у чувака или... или... или.
05.10.2024 19:39 Ответить
Беспилотник так беспилотник. У меня другой вопрос. Почему рашистская авиация свободно летает далеко по нашим тылам где даже без броников ходят? Почему не сбили ни етот беспилотник ни рашистский самолет который его сопровождал. Где наше ПВО и F-16? Все ето печально.
05.10.2024 15:07 Ответить
Чім збити ? Висота були тисяч 10 метрів
05.10.2024 15:19 Ответить
@ "Рано вранці 9 серпня 2008 року в районі села Карбаулі Сачхерського району Грузії (близько 50 км на північний захід від Горі) було збито російський дальній бомбардувальник Ту-22М3 зі складу 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку (аеродром Шайковка).
Літак Ту-22МЗР був збитий ракетою ЗРК "Бук-М1". Він виконував політ на висоті біля 8 тис. м та був досить простою ціллю для ЗРК цього типу.".
05.10.2024 17:40 Ответить
05.10.2024 15:08 Ответить
https://youtube.com/shorts/S9ZPqR0CN7s?si=SAvNzHmkaU2hOhQE
05.10.2024 16:08 Ответить
жосткая посадка з хлопком i задимлєнiєм.
05.10.2024 16:36 Ответить
Орки пишуть що збили свої, коли безпілотник втратив керування.
05.10.2024 19:37 Ответить
да недстанься ж ти нікому?
05.10.2024 19:42 Ответить
 
 