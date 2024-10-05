Возле Константиновки сбит российский самолет Су-25. Есть версии, что это не самолет, а тяжелый БпЛА С-70 "Охотник"(обновлено). ВИДЕО
Днем 5 октября 2024 года в Донецкой области был сбит российский самолет. Сначала сообщалось о якобы сбитом самолете Су-25, впоследствии в соцсетях стала появляться информация, что действительно уничтожен тяжелый беспилотник "Охотник С-70" в момент его испытания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию"Суспільне Донбас" по телефону сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов.
"Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого происшествия нет", - говорится в сообщении.
В соцсетях сообщали, что сбит Су-25.
Впоследствии российские пропагандисты, а также украинские телеграмм-каналы начали заявлять, что уничтожен действительно тяжелый беспилотник "Охотник С-70". О сбитом беспилотнике, в частности, сообщает украинский военный Станислав Бунятов в телеграмм-канале "Говорять Снайпер".
Официального подтверждения информации пока нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як можна помітити, розпіареності С-70 "Охотнік" можна позаздрити. Однак існує цей ударний БпЛА в одиничних екземплярах. З відкритих джерел відомо, що у Росії є всього три прототипи таких дронів - ймовірно, вже два. Ще три будуються.
Характеристики та ціна БпЛА С-70 "Охотнік"
Так, новітній російський ударний дрон С-70 "Охотнік" має такі характеристики:
Довжина фюзеляжу: 14 метрівРозмах крила: 19 метрівБойове навантаження: 2,8 тонни, за іншими даними - до 7-8 тоннЗлітна маса БпЛА: 25 тоннМаксимальна швидкість: 1400 кілометрів за годину на мінімальній висотіПрактична стеля: 18 000 метрівДальність польоту: 6000 кілометрів
відео місчної давності
Мисливець за зорями
https://x.com/small10space Момент збиття росіянами свого СУ-25 в районі Костянтинівки (зйомка з окупованої території)
https://x.com/i/status/1842501502545391731
50 км від констахи до донецька, до лбз 12-20.
втратили керування бпла і збили, це відео варто показувати всім дурачкам які думають-ли що еф-16 будуть спокійно літати біля лбз та збивати кацапобомбери.
Насправді теж жирна ціль.
С-70 "Охотник"
Длина: 14 м · Размах крыла: 19 м · Боевая нагрузка: 2,8 т, по другим данным - до 8 т · Взлётная масса: 25 т · Максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте)
На сотні літаковильотів на день у рашистів насправді майже немає втрат літаків
Из статьи: "Операция Z" на Украине - это идеальный учебный полигон" - добавлю: Для украинского ПВО!
кажуть,що сброси КАБів відбуваються за 30-40 км від лінії фронту.Реалність виявляєтся іншою.Прикро це все.Брехня на брехні та брехнею поганяє.
Літак Ту-22МЗР був збитий ракетою ЗРК "Бук-М1". Він виконував політ на висоті біля 8 тис. м та був досить простою ціллю для ЗРК цього типу.".