Унаслідок російського обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Краматорську. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ у Донецькій області.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час обстрілу міста під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража.

Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня

Повідомляється, що особовий склад не постраждав.

Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня
Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня

"Обстріл тих, хто допомагає мирним мешканцям у найскладніші хвилини, свідчить про повну відсутність у ворога будь-яких моральних засад", - наголосили в ДСНС.

Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня
Удар по пожежно-рятувальній частині в Краматорську 6 жовтня

