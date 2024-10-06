Унаслідок російського обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Краматорську. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ у Донецькій області.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час обстрілу міста під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража.
Повідомляється, що особовий склад не постраждав.
"Обстріл тих, хто допомагає мирним мешканцям у найскладніші хвилини, свідчить про повну відсутність у ворога будь-яких моральних засад", - наголосили в ДСНС.
Те саме з Охматдитом.
Те саме з музеєм Шухевича...
Ну не тварі зелені? Самі нічого не роблять, і другим не дають. Скільки ще українці будуть терпіти своїх вбивць просрочених біля керма?