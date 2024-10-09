Ворог концентрував зусилля поблизу Селидового та Лисівки на Покровському напрямку і намагався просунутися біля Катеринівки та Антонівки на Курахівському напрямку, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат.

Як зазначається, загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойові зіткнення.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 82 авіаудари, зокрема, скинув 137 КАБ. Крім цього, здійснив 3460 обстрілів, з них 70 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1190 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Павлівка, Тур’я, Хотінь, Кіндратівка, Новоіванівка, Гірки, Волфине, Ободи, Річки, Питомник, Харків, Малі Проходи, Борівська Андріївка, Петропавлівка, Черкаська Лозова, Берестове, Вишневе, Першотравневе, Богуславка, Загризове, Торське, Ямполівка, Лиман, Дронівка, Сіверськ, Юрківка, Часів Яр, Костянтинівка, Дружківське, Дружба, Катеринівка, Торецьк, Олександропіль, Катеринівка, Новодарівка, Богоявленка, .Велика Новосілка, Лобкове, Новопіль, Мала Токмачка, Львове.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та один командний пункт російських загарбників.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів та 12 одиниць спецтехніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог намагався чотири рази штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного.

"На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

За інформацією Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки.

Шість разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Обстановка на Півночі

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіударів одинадцятьма КАБми по власній території", - наголошують у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.