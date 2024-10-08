Активнее всего россияне штурмуют на Кураховском направлении, там за сегодня 39 боестолкновений, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. В целом, с начала этих суток произошло 142 боевых столкновения.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 67 авиаударов, сбросив 104 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 467 дронов-камикадзе и осуществили более 2520 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Старицы. Три боестолкновения закончились без успеха для оккупантов, один бой еще продолжается. Кроме того российские захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Харьков, Черкасская Лозовая, Малые Проходы, сбросив 7 авиабомб.

На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки. Украинские защитники отбили 12 атак, еще четыре - пока продолжаются. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Богуславка, Загрызово и Берестово.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Новосадового и Дибровы. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время двух боевых столкновений возле Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Калиновки, Часова Яра, Ступочек. Еще один бой идет возле Белой Горы, ситуация контролируется. Враг сбросил 6 авиабомб по районам населенных пунктов Константиновка, Дружковское и Часов Яр.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны у Торецка, Нелиповки и Дилиевки, пять из которых еще продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дружба, Екатериновка, Константиновка и Торецк.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 37 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 210 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Кроме этого, повреждены танк и АГС врага.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг 39 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Катериновки, Антоновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного. По уточненной информации, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий неподалеку от Богоявленки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. Четыре атаки уже отбиты, две продолжаются.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Работино и Новоданиловки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма. Оккупант нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Любково, Новополье и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 63-й отдельной механизированной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 15-й бригады оперативного назначения имени героя Украины лейтенанта Богдана Завады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

