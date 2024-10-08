Активнее всего россияне штурмуют на Кураховском направлении, там за сегодня 39 боестолкновений, - Генштаб
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. В целом, с начала этих суток произошло 142 боевых столкновения.
Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли по территории Украины 67 авиаударов, сбросив 104 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 467 дронов-камикадзе и осуществили более 2520 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Старицы. Три боестолкновения закончились без успеха для оккупантов, один бой еще продолжается. Кроме того российские захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Харьков, Черкасская Лозовая, Малые Проходы, сбросив 7 авиабомб.
На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки. Украинские защитники отбили 12 атак, еще четыре - пока продолжаются. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Богуславка, Загрызово и Берестово.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Новосадового и Дибровы. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время двух боевых столкновений возле Ивано-Дарьевки и Спорного.
На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Калиновки, Часова Яра, Ступочек. Еще один бой идет возле Белой Горы, ситуация контролируется. Враг сбросил 6 авиабомб по районам населенных пунктов Константиновка, Дружковское и Часов Яр.
На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны у Торецка, Нелиповки и Дилиевки, пять из которых еще продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дружба, Екатериновка, Константиновка и Торецк.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 37 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Четыре атаки до сих пор продолжаются.
Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 210 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Кроме этого, повреждены танк и АГС врага.
Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг 39 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Катериновки, Антоновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного. По уточненной информации, до сих пор продолжаются три боестолкновения.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий неподалеку от Богоявленки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. Четыре атаки уже отбиты, две продолжаются.
На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Работино и Новоданиловки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма. Оккупант нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Любково, Новополье и Малая Токмачка.
На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Сегодня стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 63-й отдельной механизированной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 15-й бригады оперативного назначения имени героя Украины лейтенанта Богдана Завады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
"Запорізький напрямок.
У північно-західній частині Кам'янського і південній частині дач, що примикають з півночі, ЗСУ завдали вогневої ураження ряду позицій противника.
📍47.544109, 35.340551
Інформація по цій ділянці фронту надходить суперечлива, підлягає уточненню.
Вугледарський напрямок.
Противник опублікував кадри демонстрації прапора у західній частині Золотої Ниви.
📍47.793474, 36.986469
Зіткнення тривають на північний захід від Вугледара і на захід від вентствола шахти «Південнодонбаська №3».
Курахівський напрямок.
ЗСУ відбили низку атак мотострілкових та піхотних підрозділів противника вздовж залізниці на схід від Островського та на південь від залізничної платформи Гострий, розташованої на північний захід від н.п. Гостре. Лісмуга на південь від станції перейшла під контроль супротивника.
Торецьк.
Тривають важкі бої вздовж вулиць Дружби, Василя Стуса, Центральна та Руднична.
Сіверський напрямок.
Противник опублікував кадри встановлення прапора у західній частині Верхньокам'янського. Глибина прориву ворожої штурмової групи - до 5.65 км.
📍48.862552, 38.169176 ".
Верхньокам'янське під повним контролем ЗСУ!"
Чого вичікують союзники не надаючи необхідне озброєння......