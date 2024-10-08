Найактивніше росіяни штурмують на Курахівському напрямку, там за сьогодні 39 боєзіткнень, - Генштаб

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом, від початку цієї доби відбулося 142 бойових зіткнення.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Російській обстріли України

Російські загарбники завдали по території України 67 авіаударів, скинувши 104 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 467 дронів-камікадзе та здійснили понад 2520 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Стариці. Три боєзіткнення закінчились без успіху для окупантів, один бій ще триває. Крім того російські загарбники завдали авіаційних ударів по населених пунктах Харків, Черкаська Лозова, Малі Проходи, скинувши 7 авіабомб.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки. Українські захисники відбили 12 атак, ще чотири - наразі тривають. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Богуславка, Загризове та Берестове.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців неподалік Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Новосадового та Діброви. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте, одне боєзіткнення триває досі.

На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час двох бойових зіткнень біля Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальних дії росіян поблизу Калинівки, Часового Яру, Ступочок. Ще один бій точиться біля Білої Гори, ситуація контрольована. Ворог скинув 6 авіабомб по районах населених пунктів Костянтинівка, Дружківське та Часів Яр.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували сили оборони біля Торецька, Неліпівки та Диліївки, п’ять з яких ще тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах населених пунктів Дружба, Катеринівка, Костянтинівка та Торецьк.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 210 окупантів, 85 з них - безповоротно. Крім цього, пошкоджено танк та АГС ворога.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог 39 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного. За уточненою інформацією, досі точиться три боєзіткнення.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій неподалік Богоявленки, задіявши при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Чотири атаки вже відбито, дві тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Роботиного та Новоданилівки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по районам населених пунктів Любкове, Новопіль та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 63-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 15-ї бригади оперативного призначення імені героя України лейтенанта Богдана Завади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

