У Вовчанську лінія фронту не є сталою, ситуація залишається динамічною, - командир батальйону "Ахілес" 92-ї ОШБР Федоренко

У Вовчанську у противника є деякі тактичні успіхи по відбиттю Сил оборони з деяких позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "КИЇВ24" розповів командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Лінія фронту не є сталою. Деякі позиції є перехідні з рук в руки. Тобто противник пре, як може", - зазначив військовий.

Федоренко пояснив, що у Вовчанську ситуація дуже динамічна. Як у Сил оборони України були здобутки по відбиттю противника, так і у росіян є деякі тактичні успіхи з відбиття ЗСУ з певних позицій.

Також напружена ситуація і на Куп’янщині. За словами Федоренка, це один із найскладніших напрямків.

Противник масовано застосовує авіацію. Намагається зробити те саме, що й з Вовчанськом — стерти з лиця землі. Це стосується більше лівобережної Куп’янщини.

Федоренко додав, що РФ зараз важливо дійти до лівобережного Осколу, зайняти плацдарм і розширюватися з виходом на Куп’янськ вузловий, що має їй дати передумови ступити на правобережну Куп’янщину.

Нагадаємо, у Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Відмічено збільшення використання армією РФ снарядів виробництва Північної Кореї.

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