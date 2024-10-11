УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11283 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 987 13

Українські воїни підрозділу "Дніпровські штурмгевери" обстрілюють російські позиції іранськими снарядами із гаубиці Д-30. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи артилеристів підрозділу "Дніпровські штурмгевери" УДА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни виконують бойове завдання на Харківщині і при стрільбі із гаубиці Д-30 використовують іранські снаряди калібром 122 міліметри.

"Підрозділ "Дніпровські штурмгевери" УДА веде вогонь по російських позиціях з української гаубиці Д-30. Особливістю цієї операції є використання іранських 122-мм снарядів. Бойові дії відбуваються у місті Вовчанськ, Харківська область", - зазаначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Навчав рашистів бити "Шахедами" по Україні й особисто координував 20 атак: Повідомлено про підозру іранському генералу, - СБУ. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не схвалював російську агресію проти України

Автор: 

Іран (2062) Харківщина (6054) бойові дії (4014)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Іранськими снарядами по кацапах це норм - ше б Шахедами по них влупити
показати весь коментар
11.10.2024 09:37
+17
іранскі снаряди допомагають ЗСУ знищувати рашистських окупантів-ета ачєрєдной удар в псіну...
показати весь коментар
11.10.2024 09:39
+9
Там Ізраіль під час операції в Лівані захопив склади іранських снарядів і зброї , то може нам хай віддадуть , типа на утилізацію ))
показати весь коментар
11.10.2024 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іранськими снарядами по кацапах це норм - ше б Шахедами по них влупити
показати весь коментар
11.10.2024 09:37 Відповісти
іранскі снаряди допомагають ЗСУ знищувати рашистських окупантів-ета ачєрєдной удар в псіну...
показати весь коментар
11.10.2024 09:39 Відповісти
ще б корейців в атаку кинути
показати весь коментар
11.10.2024 09:46 Відповісти
іранські снаряди
показати весь коментар
11.10.2024 09:57 Відповісти
Так вони ж погані. Вибухають у стволі, летять не туди куди цілили. Чи то все брехня ікспердів, а снаряди гарні?
показати весь коментар
11.10.2024 10:04 Відповісти
То корейські
показати весь коментар
11.10.2024 10:22 Відповісти
Тьотя! Не маніпулюй! Не мости сюди те, що писали про північнокорейські снаряди. Чи тобі ''а какая разніца''?
показати весь коментар
11.10.2024 10:23 Відповісти
Погані! Але краще ніж нічого!
Як не вб'ють то хоч полякають!
показати весь коментар
11.10.2024 10:24 Відповісти
Там Ізраіль під час операції в Лівані захопив склади іранських снарядів і зброї , то може нам хай віддадуть , типа на утилізацію ))
показати весь коментар
11.10.2024 10:14 Відповісти
Названия все пафоснее, дела на фронте все хуже.
показати весь коментар
11.10.2024 12:58 Відповісти
Потери РФ на войне - ужасающие

https://www.youtube.com/watch?v=wzQy6P7o7uE
показати весь коментар
11.10.2024 17:26 Відповісти
З нуля повідомляють про запредельні втрати. Відкинули росіян під ТОРЕЦЬКОМ

https://www.youtube.com/watch?v=GGu7vSeo47Q
показати весь коментар
11.10.2024 21:30 Відповісти
Чому ЗЄлінскій і його команда що розікрали бюджет на оборонку, не вислали в Червоне море хоча б патрульний катер- конфісковувати нелегальні іранські снаряди і зброю для хуситів?
Мабуть тому що ідеї для перемоги не входять до їх планів.
показати весь коментар
11.10.2024 21:46 Відповісти
 
 