Українські воїни підрозділу "Дніпровські штурмгевери" обстрілюють російські позиції іранськими снарядами із гаубиці Д-30. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи артилеристів підрозділу "Дніпровські штурмгевери" УДА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни виконують бойове завдання на Харківщині і при стрільбі із гаубиці Д-30 використовують іранські снаряди калібром 122 міліметри.
"Підрозділ "Дніпровські штурмгевери" УДА веде вогонь по російських позиціях з української гаубиці Д-30. Особливістю цієї операції є використання іранських 122-мм снарядів. Бойові дії відбуваються у місті Вовчанськ, Харківська область", - зазаначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+20 Валентин Коваль #587289
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+9 Леонид Тищенко #456549
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Як не вб'ють то хоч полякають!
https://www.youtube.com/watch?v=wzQy6P7o7uE
https://www.youtube.com/watch?v=GGu7vSeo47Q
Мабуть тому що ідеї для перемоги не входять до їх планів.