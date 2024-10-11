Українські воїни підрозділу "Дніпровські штурмгевери" обстрілюють російські позиції іранськими снарядами із гаубиці Д-30. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи артилеристів підрозділу "Дніпровські штурмгевери" УДА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни виконують бойове завдання на Харківщині і при стрільбі із гаубиці Д-30 використовують іранські снаряди калібром 122 міліметри.

"Підрозділ "Дніпровські штурмгевери" УДА веде вогонь по російських позиціях з української гаубиці Д-30. Особливістю цієї операції є використання іранських 122-мм снарядів. Бойові дії відбуваються у місті Вовчанськ, Харківська область", - зазаначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Навчав рашистів бити "Шахедами" по Україні й особисто координував 20 атак: Повідомлено про підозру іранському генералу, - СБУ. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран ніколи не схвалював російську агресію проти України