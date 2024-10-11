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Украинские воины подразделения "Днепровские штурмгеверы" обстреливают российские позиции иранскими снарядами из гаубицы Д-30. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы артиллеристов подразделения "Днепровские штурмгеверы" УДА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины выполняют боевую задачу на Харьковщине и при стрельбе из гаубицы Д-30 используют иранские снаряды калибром 122 миллиметра.

"Подразделение "Днепровские штурмгеверы" УДА ведет огонь по российским позициям из украинской гаубицы Д-30. Особенностью этой операции является использование иранских 122-мм снарядов. Боевые действия происходят в городе Волчанск, Харьковская область", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль не дал США никаких гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана, - CNN

Автор: 

Иран (1823) Харьковщина (5577) боевые действия (4258)


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Топ комментарии
+20
Іранськими снарядами по кацапах це норм - ше б Шахедами по них влупити
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11.10.2024 09:37
+17
іранскі снаряди допомагають ЗСУ знищувати рашистських окупантів-ета ачєрєдной удар в псіну...
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11.10.2024 09:39
+9
Там Ізраіль під час операції в Лівані захопив склади іранських снарядів і зброї , то може нам хай віддадуть , типа на утилізацію ))
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11.10.2024 10:14
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Іранськими снарядами по кацапах це норм - ше б Шахедами по них влупити
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11.10.2024 09:37 Ответить
іранскі снаряди допомагають ЗСУ знищувати рашистських окупантів-ета ачєрєдной удар в псіну...
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11.10.2024 09:39 Ответить
ще б корейців в атаку кинути
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11.10.2024 09:46 Ответить
іранські снаряди
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11.10.2024 09:57 Ответить
Так вони ж погані. Вибухають у стволі, летять не туди куди цілили. Чи то все брехня ікспердів, а снаряди гарні?
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11.10.2024 10:04 Ответить
То корейські
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11.10.2024 10:22 Ответить
Тьотя! Не маніпулюй! Не мости сюди те, що писали про північнокорейські снаряди. Чи тобі ''а какая разніца''?
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11.10.2024 10:23 Ответить
Погані! Але краще ніж нічого!
Як не вб'ють то хоч полякають!
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11.10.2024 10:24 Ответить
Там Ізраіль під час операції в Лівані захопив склади іранських снарядів і зброї , то може нам хай віддадуть , типа на утилізацію ))
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11.10.2024 10:14 Ответить
Названия все пафоснее, дела на фронте все хуже.
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11.10.2024 12:58 Ответить
Потери РФ на войне - ужасающие

https://www.youtube.com/watch?v=wzQy6P7o7uE
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11.10.2024 17:26 Ответить
З нуля повідомляють про запредельні втрати. Відкинули росіян під ТОРЕЦЬКОМ

https://www.youtube.com/watch?v=GGu7vSeo47Q
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11.10.2024 21:30 Ответить
Чому ЗЄлінскій і його команда що розікрали бюджет на оборонку, не вислали в Червоне море хоча б патрульний катер- конфісковувати нелегальні іранські снаряди і зброю для хуситів?
Мабуть тому що ідеї для перемоги не входять до їх планів.
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11.10.2024 21:46 Ответить
 
 