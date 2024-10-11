Украинские воины подразделения "Днепровские штурмгеверы" обстреливают российские позиции иранскими снарядами из гаубицы Д-30. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы артиллеристов подразделения "Днепровские штурмгеверы" УДА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины выполняют боевую задачу на Харьковщине и при стрельбе из гаубицы Д-30 используют иранские снаряды калибром 122 миллиметра.
"Подразделение "Днепровские штурмгеверы" УДА ведет огонь по российским позициям из украинской гаубицы Д-30. Особенностью этой операции является использование иранских 122-мм снарядов. Боевые действия происходят в городе Волчанск, Харьковская область", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Як не вб'ють то хоч полякають!
https://www.youtube.com/watch?v=wzQy6P7o7uE
https://www.youtube.com/watch?v=GGu7vSeo47Q
Мабуть тому що ідеї для перемоги не входять до їх планів.