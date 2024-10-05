Израиль не дал США никаких гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана, - CNN

Израиль не давал гарантий США, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетный удар 1 октября.

Об этом в комментарии CNN заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ.

Израиль не давал гарантий администрации президента США Джо Байдена, что атака на ядерные объекты Ирана не рассматривается как ответ на иранские баллистические ракетные удары, нанесенные вечером 1 октября.

Кроме этого, чиновник заявил, что "действительно трудно сказать", воспользуется ли Израиль годовщиной атаки ХАМАС 7 октября для своих ответных действий.

В Госдепе отметили, что надеются на "мудрость" Израиля.

"Мы надеемся и ожидаем увидеть мудрость и силу, но, как вы знаете, нет никаких гарантий... Я думаю, что в определенном смысле они хотели бы избежать 7-го числа, поэтому, по моим оценкам, если что-то и будет, то, скорее всего, до или после", - сказал чиновник Госдепа.

Ранее Байден заявлял, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Также читайте: Байден посоветовал Израилю не бить по иранским нефтяным объектам: я бы подумал об альтернативах

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человечество на пороге Третьей мировой войны. Остановить ее может Израиль, - The Telegraph