Ізраїль не дав США жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об’єкти Ірану, - CNN

Ізраїль не давав гарантій США, що не буде атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетний удар 1 жовтня.

Про це у коментарі CNN заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ізраїль не давав гарантій адміністрації президента США Джо Байдена, що атака на ядерні об'єкти Ірану не розглядається як відповідь на іранські балістичні ракетні удари, завдані ввечері 1 жовтня.

Окрім цього, посадовець заявив, що "справді важко сказати", чи скористається Ізраїль роковинами атаки ХАМАС 7 жовтня для своїх дій у відповідь.

У Держдепі зазначили, що сподіваються на "мудрість" Ізраїлю.

"Ми сподіваємося й очікуємо побачити мудрість і силу, але, як ви знаєте, не має жодних гарантій... Я думаю, що в певному сенсі вони хотіли б уникнути 7-го числа, тому, за моїми оцінками, якщо щось і буде, то, швидше за все, до або після", - сказав чиновник Держдепу.

Раніше Байден заявляв, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Читайте також: Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об’єктах: я подумав би про альтернативи

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Читайте також: Людство на порозі Третьої світової війни. Зупинити її може Ізраїль, - The Telegraph