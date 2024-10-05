УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13345 відвідувачів онлайн
Новини
3 760 41

Ізраїль не дав США жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об’єкти Ірану, - CNN

Держдеп про імовірну відповідь Ізраїлю Ірану

Ізраїль не давав гарантій США, що не буде атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетний удар 1 жовтня.

Про це у коментарі CNN заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ізраїль не давав гарантій адміністрації президента США Джо Байдена, що атака на ядерні об'єкти Ірану не розглядається як відповідь на іранські балістичні ракетні удари, завдані ввечері 1 жовтня.

Окрім цього, посадовець заявив, що  "справді важко сказати", чи скористається Ізраїль роковинами атаки ХАМАС 7 жовтня для своїх дій у відповідь.

У Держдепі зазначили, що сподіваються на "мудрість" Ізраїлю.

"Ми сподіваємося й очікуємо побачити мудрість і силу, але, як ви знаєте, не має жодних гарантій... Я думаю, що в певному сенсі вони хотіли б уникнути 7-го числа, тому, за моїми оцінками, якщо щось і буде, то, швидше за все, до або після", - сказав чиновник Держдепу.

Раніше Байден заявляв, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Читайте також: Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об’єктах: я подумав би про альтернативи

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Читайте також: Людство на порозі Третьої світової війни. Зупинити її може Ізраїль, - The Telegraph

Автор: 

Держдепартамент США (1673) Ізраїль (1818) Іран (2326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Надеюсь Израиль снесет все в Иране чтобы арабы следующие сто лет сосали член у верблюдов и жрали песок. Чтобы остальные понимали что наказание за преступления будет жестоким
показати весь коментар
05.10.2024 16:36 Відповісти
+13
Ну почему так. Израиль может написать гарантии на будапештском меморандуме с обратной стороны
показати весь коментар
05.10.2024 16:32 Відповісти
+9
Какой прицидент? Прицидент уже был и не один когда русофашисты атаковали украинские ядерные обьекты а несколько даже захватили. Так что пломба сорвана.
показати весь коментар
05.10.2024 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну почему так. Израиль может написать гарантии на будапештском меморандуме с обратной стороны
показати весь коментар
05.10.2024 16:32 Відповісти
Тому що єврєї в США сидять в Конгресі та Сенаті, а українці замітають вулиці та продають в Макдональдсах
показати весь коментар
05.10.2024 16:46 Відповісти
Там і українці є, так що не треба. Інша справа, що євреї більш наполегливі у лобіюванні своїх інтересів, а ми ні. Ну, і гроші, гроші...
показати весь коментар
05.10.2024 16:58 Відповісти
Є там одна українка, котра відкрито виступає проти допомоги Україні
показати весь коментар
05.10.2024 17:03 Відповісти
Для чого ти брешеш, Юра?Ти тут із чиєї ферми?
показати весь коментар
05.10.2024 17:22 Відповісти
Вікторія Спартц ніби, почитай її заяви Мироша
показати весь коментар
05.10.2024 17:35 Відповісти
відома курва-трампістка
показати весь коментар
05.10.2024 17:38 Відповісти
Вона ніколи не була «трампісткою» і не була в Когресі. Вона була в палаті представників і її вже там немає. Ви там на фермі перевіряйте факти перед тим як срати на Цензорі.
показати весь коментар
05.10.2024 17:47 Відповісти
Вікторія Спартц ніколи НЕ виступала за заборону допомоги українцям. В цьому ти брешеш. Вона виступала за те, що допомога Україні не попадала в кишені українських чиновників. Дурних немає, Юра. ПШНХЙ зі своєю брехнею.
показати весь коментар
05.10.2024 17:46 Відповісти
Мене обурює, що дехто тепер припускає, мовляв, підтримка нагляду над більш ніж 50 мільярдами доларів допомоги Європі - не вся вона спрямована безпосередньо Україні - є певною мірою "прокремлівською". Навпаки, відсутність нагляду лише створює непотрібні ризики, якими можуть скористатися наші супротивники", - заявила Вікторія Спартц.
показати весь коментар
05.10.2024 17:50 Відповісти
Не покривай це проросійське чучало, вони всі, починаючи від Обрана заявляють, що не можна підтримувати Україну, так як тут все розкрадуть. Ти поцікався, куди твоя Америка зливає багатотрильйонні бюджети, он тільки на армію більше 900 млрд баксів зливають в унітаз
показати весь коментар
05.10.2024 18:06 Відповісти
Твій бос Єрмак-це корумпована кацапська мерзота. Я наприклад не хочу також, щоб мої податки ішли на утримування якихось курв в Монако. А твоя заява про «підмітання вулиць і МакДональдз» в Америці видає в тобі продажну курву із чиєїсь ферми. ПШНХЙ, проплачена дешева курва.
показати весь коментар
05.10.2024 17:53 Відповісти
Слухай Мироша, своє ставлення до України ти показав вибором свого місця проживання, порахував свою рідну державу негідною для твого вибагливого існування. Так що свої думки, зраднику своєї землі - залиш при собі, поїхав облизувати американського прутня, так облизуй мовчки і пішов геть з українських форумів, йди за своїм довгим долярем
показати весь коментар
05.10.2024 18:03 Відповісти
Так 60млрд все таки виділили, в яких був PDA в сумі 7.8млрд до 1 жовтня 2024
Підписано, 2.3млрд, 5.5млрд не використано

Хто не поставив підпис, та не скористався 5.5млрд?
показати весь коментар
05.10.2024 19:27 Відповісти
За четверть століття в Америці не зустрічав жодного українця, котрий підмітав вулицю або в МакДональдз. Ти Юра або дурак, або просто кацап-провокатор. Ти хочаб бував один раз в цій Америці?
показати весь коментар
05.10.2024 17:21 Відповісти
… цікаво, хто в Україні підмітає вулиці і працює в МакДональдз?
показати весь коментар
05.10.2024 17:28 Відповісти
А чому ти чверть століття батрачиш на чужу державу? Ти що якийсь наймит, в тебе немає гідності Мироша?
показати весь коментар
05.10.2024 18:19 Відповісти
Какой прицидент? Прицидент уже был и не один когда русофашисты атаковали украинские ядерные обьекты а несколько даже захватили. Так что пломба сорвана.
показати весь коментар
05.10.2024 16:38 Відповісти
Ізраіль вже колись атакував ядерні обєкти арабских країн.
так само розвалять і іранську ядерну програму, доки імпотенти з європи та сша в домовленості з терористами вірять.
показати весь коментар
05.10.2024 16:51 Відповісти
Думаєте в українських АЕС особлива радіація, яка не вплине на мешканців країн Заходу. Але коли були атаки на наші ядерні об'єкти, чомусь тоді так не переймались. Навіть зараз ЗАЕС перетворена фактично у військовий об'єкт і раптом щось у москалів піде не так, то пів Європи як мінімум "світитимуться" як ялинка на Новий рік.
показати весь коментар
05.10.2024 16:59 Відповісти
їх там лише один і той напів дохлий був років зі 7 тому, а всі інші так і залишились в стадії недобудови і недопроєктування.

показати весь коментар
05.10.2024 16:33 Відповісти
Молодці !
Безпека перед усім!
показати весь коментар
05.10.2024 16:33 Відповісти
Надеюсь Израиль снесет все в Иране чтобы арабы следующие сто лет сосали член у верблюдов и жрали песок. Чтобы остальные понимали что наказание за преступления будет жестоким
показати весь коментар
05.10.2024 16:36 Відповісти
Потом останутся только рашисты, северокорейцы и китайцы. Но когда рашистов додавить китайцы с северокорейцами тоже уже никуда не полезут.
показати весь коментар
05.10.2024 17:03 Відповісти
Було б безглуздо їх не атакувати.
показати весь коментар
05.10.2024 16:42 Відповісти
О, це перші ''дзвіночки'' для США.
показати весь коментар
05.10.2024 16:48 Відповісти
Просто красені. Тому всіх їх бояться і поважають.
показати весь коментар
05.10.2024 16:51 Відповісти
ізраїль грає у парі з #уйлом: як тільки треба підісрати нам, щось трапляється на близькому сході. І, як правило, це щось пов'язане з ізраїлем. Кажуть, як #уйлу, так і бібі війна потрібна для збереження влади. І трамп зі своїми #идівськими родичами, зятем та онуками, дуже навіть підіграє і #идам, і #уйлу. Можете мене забанити, але: #иди вже давно захопили расєю, тепер тихою сапою захоплюють нас. І оці паломничества до Умані, і найбільші мінори на Майдані, і #идівський уряд, це все одного порядку події - #идівська експансія. Ну, все - тепер точно забанять
показати весь коментар
05.10.2024 16:53 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 17:59 Відповісти
І? Немає слів? А хтось таки розчув, якщо лайкнув.
показати весь коментар
05.10.2024 23:39 Відповісти
Це свідчить про те, що довіри до США - ЗЕРО!
показати весь коментар
05.10.2024 17:00 Відповісти
Не до США, а демократів. Трамп заявив що Ізраїль повинен атакувати ядерні об'єкти Ірану.
показати весь коментар
05.10.2024 17:15 Відповісти
Так, ви праві.
показати весь коментар
05.10.2024 17:40 Відповісти
Маючи потужну підтримку з боку американо-єврейських ЗМІ, політикуму та бізнесу, можна собі дозволити посилати бідона з його порадами.
показати весь коментар
05.10.2024 17:02 Відповісти
В штатах є сильне лоббі яке завязане на бізнесі з Китаєм і тим не вигідна конфронтація та зупинка екпорту іранських ресурсів. В них в тому числі і євреї головні акціонери.
показати весь коментар
05.10.2024 18:14 Відповісти
Ну і правильно...
показати весь коментар
05.10.2024 17:53 Відповісти
Цікаво,а що про це пісьдане салавйоний ПАаааМйьт.
показати весь коментар
05.10.2024 18:57 Відповісти
Україні треба брати приклад з Ізраїлю.
показати весь коментар
05.10.2024 22:03 Відповісти
Може досить з когось, тим більше з таких хитро#опих, приклад брати? Хоча якщо розуму, як у мавпочок, то тільки і лишається, що мавпувати
показати весь коментар
05.10.2024 23:42 Відповісти
 
 