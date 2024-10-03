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Новини Війна
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Людство на порозі Третьої світової війни. Зупинити її може Ізраїль, - The Telegraph

Ракетна атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня

Після масованого ракетного удару Ірану по Ізраїлю 1 жовтня, ситуація на Близькому Сході загострилася до межі. Людство опинилося на порозі Третьої світової війни, яку може зупинити лише рішучі дії Ізраїлю за підтримки Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає редактор The Sunday Telegraph Аллістер Хіт.

"Якщо ви прагнете миру, війна проти Ірану буде необхідна в першу чергу. Якщо ви хочете запобігти ядерному апокаліпсису, іранська атомна програма має бути знищена. Якщо ви прагнете кращого, здоровішого світу, огидні іранські теократи повинні бути знищені", – пише він у своїй колонці для The Telegraph.

За словами Хіта, Ізраїль має не лише право, але й обов’язок знищити іранський режим, який прагне отримати ядерний статус і продовжує підтримувати терористичні організації по всьому регіону. Журналіст вважає, що Іран є "джерелом більшості проблем на Близькому Сході" і союзником Росії та Китаю, що посилює його загрозу.

"Цього не можна допустити. Ізраїль, метою якого є забезпечення власного виживання і виживання єврейського народу, має не лише право, але й обов'язок завдати нищівного удару у відповідь по іранському режиму. Він заслуговує на повну і беззастережну підтримку Заходу", – констатував Аллістер Хіт.

Попри ракетний обстріл, Іран фатально послабив свої позиції, а Ізраїль готується до відповіді. Армія оборони Ізраїлю пообіцяла діяти в обраний нею час, залишаючи відкритими можливості для подальших дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гутерріш заявив, що засуджує ракетні атаки Ірану на Ізраїль

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Автор: 

Ізраїль (1648)


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Топ коментарі
+20
Ізраїлю якось ***** хто що сказав!
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03.10.2024 07:35
+15
Мовби не існує кацапстану з його ядерним шантажем і не існує України яка може зупинити орочню.
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03.10.2024 07:34
+9
То чому Україну стримують,а Ізраїль ні?((((Мої туніські колеги напряглись)))))
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03.10.2024 07:34
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США ж сказали шо бити по ядерці Ірану ніззя
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03.10.2024 07:26 Відповісти
Кажуть одне - роблять інше
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03.10.2024 07:30 Відповісти
Ізраїлю якось ***** хто що сказав!
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03.10.2024 07:35 Відповісти
Вибори в США - ціни на нафту ******* тишу
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03.10.2024 07:38 Відповісти
Іран десятки років не продає нафти на відкритому ринку через запроваджені санкції.
Саудівська Аравія збільшує видобуток для обвалу ціни на нафту
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03.10.2024 12:36 Відповісти
То для преси
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03.10.2024 08:24 Відповісти
То чому Україну стримують,а Ізраїль ні?((((Мої туніські колеги напряглись)))))
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03.10.2024 07:34 Відповісти
А Іран це високо розвинена самодостатня держава зі своєю зброєю
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03.10.2024 08:42 Відповісти
ні!
іран був високорозвиненою країною.
але зараз, іран, це релігійна деспотія, що добігає кінця.
з якою, з незрозумілих причин, вже стільки років, граються сша.
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03.10.2024 08:49 Відповісти
Мовби не існує кацапстану з його ядерним шантажем і не існує України яка може зупинити орочню.
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03.10.2024 07:34 Відповісти
україна не може.
а, от використовуючи україну, можна.
тільки, буржуї категорично не готові до остаточного розвалу московської імперії.
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03.10.2024 08:33 Відповісти
Ну тоді буржуї і совок використали щоб перемогти Гітлера. Правда у нас з ленд лізом все сумно.
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03.10.2024 09:17 Відповісти
саме так!!!
світ піде на те що Україна зникне але не дасть ядерній зброї рф опинитися під керівництвом десятка малих держав, якщо рф розвалиться...
презами ймовірних квазідержав після розпаду рф можуть стати чергові кімченини, путіни та інші неадеквати і іх контролювати важче ніж одного *****.
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03.10.2024 09:20 Відповісти
Нічого не вийде. Як і в випадку з путіним влізуть китайці.
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03.10.2024 07:38 Відповісти
Якби не допомога Китаю кремлю, путіна, за війну в Україні, свої вже давно придушили б (пригожин, чи патрушев, чи якісь лейтенанти-капітани).

І ходили би всі на Червону площу дивитися не на мавзолей, а на куранти, де путін крутиться.
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03.10.2024 08:31 Відповісти
То у Вас якийсь спрощений світ, крім Китаю є й КНДР і Індія, і просто "нейтрали" які готові купляти російську нафту, і т.д., і очікувати що прямо весь світ впряжеться за Україну собі у збиток, то треба мати неймовірно роздуте чсв. Індуси там кип'ятком сцють від російських військових у своїх медіа.
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03.10.2024 09:35 Відповісти
Як вигідно ховатись - то за спиною Ізраїля то України , еге ж ?
Вони можуть , а ми , тобто НАТО - ні . Бо ескаляція , хай би їй трясця ,, то ще якась хреняція . Бо страшно , і не хочеться " вилазити з теплої ванни ". То ж нехай зі світовим злом дурачки воюють , а ми ( Захід тобто ) поспостерігаємо і викажемо чергову - озабоченість . Ну ще може трохи грошенят підкинемо . Правда - якщо Вітя орбан дозволить .
Зупинити третю світову може Захід , але ж - про що я ? Замріявся .
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03.10.2024 07:54 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер 02.10.2024

Байден тут высказался по поводу иранской атаки. Мне вот интересно, чтобы он сказал, если бы по Нью-Йорку прилетело 200 баллистических ракет, но за ясностью ответа - не будем.
Начал то за здравие: "Сегодня я созвал встречу большой Семерки. Очевидно, что Иран сильно отклонился от курса". И вот тут бы ему сказать, что мы его (Иран) на этот курс вернем или пусть это сделает Израиль, а мы, как минимум, не будем ему мешать. Но нет: "Мы собираемся составить совместное заявление. И будут введены некоторые санкции против Ирана. Мы обсудим с израильтянами, что они собираются делать. Но все семеро из нас согласны, что они имеют право ответить. Но это должен быть пропорциональный ответ."
Заявление, санкции, причем "некоторые". Но ничто так не бесит, как "пропорциональный ответ". Нет. Нет, бл@дь, нет и еще раз нет. Ответ не должен быть "пропорциональным". Ответ должен быть таким, чтобы лет через 50 иранские бабушки, рассказывая внукам сказку на ночь, говорили "но это было до того дня, как прилетели евреи на своих самолетах".
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03.10.2024 07:59 Відповісти
Ще можна в'їбати по кацапстану теж добре
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03.10.2024 08:16 Відповісти
Це правильно Ви кажете.Поки москва не буде стерта з лиця землі,спокою і миру на планеті не буде
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03.10.2024 08:22 Відповісти
Розслабтесь, ця війна давно вже йде. І почалась її гаряча фаза у серпні 2008 року, коли ***** з Грузії почало реалізовувати тези своєї Мюнхенської промови.
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03.10.2024 08:27 Відповісти
Атака Ізраїлю на Іран дуже вигідна Україні. Значно менше іранських шахедів і ракет буде у кацапів. До того ж мінус один путінський союзник. Головне - розбомбити військові заводи, ну і заодно і ядерні об'єкти по мождивості. Так що так чи інакше, але Ізраїль, сам того не бажаючи, робить величезну послугу Україні.
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03.10.2024 08:35 Відповісти
Ой вэй,один погибший от двухсот аятоллийских болванок это мировая войнушка,а московитские кгбэшники и пекинские комуняки это друзья западной демократии,они ничем не угрожают и пусть живут дальше.
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03.10.2024 08:38 Відповісти
Ну побомбили. Перекупили. Побомбили еще. Это разгром Ирана? На нас каждый день сотня шахедов летит, мы с кровати не поднимаемся.
Если что, Иран и Израиль не имеют общей границы между ними 1000 км. И как победить Иран? Вертолетные десанты вахтовым методом? Телеграф заказывает большое шоу на года
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03.10.2024 08:51 Відповісти
Людство на порозі. А зупиняти має крихітний Ізраїль.
Огидні.
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03.10.2024 09:14 Відповісти
Створення держави Ізраїль було найбільшою помилкою Людства минулого (і не тільки) сторіччя). Ізраїль не "зупинить" ядерну війну, як тут цей автор розпинається, а її розпочне. Він просто першим застосує ядерний ********* (любої сили - це вже не має значення), або ударить по ядерних об"єктах інших країн і створить ефект ядерної катастрофи. А далі все покотиться шкереберть.
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03.10.2024 09:26 Відповісти
З якого такого дива і вашої хворої уяви він мав би першим її застосовувати?
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03.10.2024 12:42 Відповісти
Іншої третьої світової не буде, бо вона вже йде ця війна, і у такому вигляді вона більшість світу, а особливо найбагатші держави влаштовує. Ми в самій сраці, бо наша територія - поле бою. Більш як 30 років усім на державу було начхати, цікавили тільки власні кишені - все, що могли розбазарили і розісрали, а тепер права голосу у цих світових розбірках наша держава і народ не мають.
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03.10.2024 09:28 Відповісти
Вот ето поворот. Все залежить від Ізраїлю виявляється. Ну араби і правда переважно ще ті дикуни, де уся їх релігія то експансія, завдяки якій вони захопили третину світу, часто повністю винищуючи попередніх мешканців. Єдині хто могли б посперечатися з ними в жорстокості, то напевне монголи та епізодично московити.
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03.10.2024 09:47 Відповісти
Куди там тому ірану, який зробить декілька, або десяток боєголовок, на десятки кілотон, до головного ядерного торориста - росії, в якої більше 5000 боєголовок і багато на сотні кілотон. Так що нехай Ізраїль не робить з себе месію, а з ірану ядерного голіафа і головної загрози для світу. Але маркетинг може в цьому випадку перемогти здоровий глузд. Просто б завдали ракетні удари по ядерним об'єктам ірану і забули б.
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03.10.2024 09:50 Відповісти
5000 боєголовок, які на даний час мали усі вийти з ладу через сплив строків придатності до бойового застосування і при повній відсутності носіїв. Сармат-кирдик
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03.10.2024 12:46 Відповісти
Якась частина боєголовок мабуть в справному вигляді. Це в їх інтересах і дуже важливо для виживання режиму. Так що на це вони витрачаються точно і контролюють все, на жаліючи коштів.
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08.10.2024 15:36 Відповісти
А воно, те людство, взагалі заслуговує на краще? Питання...
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03.10.2024 10:10 Відповісти
Не дратуйте Ізраїль - і він не буде дратувати вас. ---

Линия обороны

https://dl-news.defence-line.org/?p=42380 У них и у нас (Часть 1)



Еще до широкомасштабного вторжения многие летали в отпуск на египетские пляжи и первое, что они видели, выезжая автобусом из аэропорта того же Шарм-аль-Шейха к отелю - КПП с военными, в полном облачении, а рядом - джипы с пулеметами. Иногда сопровождающий группу поясняет, что эти военные стоят здесь как раз для того, чтобы обеспечивать безопасность. У тех, кто не сильно дружит с историей и не интересуется международной обстановкой, тут же возникает вопрос о том, а не напрасно ли они сюда прилетели? А если есть опыт путешествия по Европе, то сравнение с европейскими аэропортами оказывается явно не в лучшую сторону. И потом, если доводится ездить где-то вдоль побережья, постоянно встречаются военные патрули с тяжелым стрелковым оружием.

И вот что интересно, вся эта милитарная составляющая там явно не из-за Израиля, поскольку в свое время, израильтяне полностью оккупировали Синай, в том числе, и Шарм. Там до сих пор имеется «еврейский квартал», который резко отличается по внешнему виду от окружающих жилых построек. Еврейские поселенцы, за время своего пребывания в Шарме, построили дома, скорее, похожие на опорные пункты с окнами-бойницами. Но все это ушло в историю, поскольку Израиль, в обмен на мирный договор с Египтом, вернул все эти земли в добровольном порядке. А раз так, то военные явно патрулируют не из-за опасений по поводу израильтян.

Потом, если кого-то интересует эта тема, местные расскажут о том, что эти меры безопасности вызваны группами террористов, которые обитают в синайской пустыне. А на вопрос о том, не бедуины ли это, те отвечают отрицательно, мол, бедуины в общем - мирные люди, и если их не трогать, то проблем с ними нет никаких. Любители покурить чего-то забористого, ездят к ним на экскурсию, якобы, покататься на верблюдах. На самом же деле, укуриваются до состояния полета через галактику. Но если проявить интерес глубже и попытаться выяснить, кто же эти самые террористы, то прямого ответа получить не удастся, поскольку вам обтекаемо пояснят, что это - не египтяне.

Но понятно, что если вы приехали отдыхать, то эти темы будут вытеснены морем, солнцем и всем тем, что предоставляют местные отели, которые выглядят очень пристойно и часто дают фору отелям европейским. Но вот на заглавном фото представлено изображение построек именно в Египте и в общем, на Синае, но с его северной части. Таким образом выглядит граница не с Израилем, а с сектором Газа. И тут становится понятно, что же это за террористы бродят по Синаю и время от времени творят какие-то гадости. Так это выглядит прямо сейчас, после масштабной войны в Газе.

Стена, построенная между Египтом и сектором Газа, призвана не пустить на территорию Египта палестинских беженцев, поскольку там прекрасно понимают, что это за проблема. В свое время, когда после 7 октября Израиль начал военную операцию в Газе, население сектора ринулось к египетской границе, но туда моментально была переброшена танковая дивизия, на вооружении которой танки Абрамс, а приграничная местность была заминирована. Руководство Египта выступило с заявлением о том, что не допустит палестинских беженцев на свою территорию и если те попытаются прорвать границу - будут полностью уничтожены и что соответствующие распоряжения военные уже получили.
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03.10.2024 10:22 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=42383 У них и у нас (Часть 2)

Президент Египта Сиси пояснил, что лично он понимает, в каком положении оказалось мирное население, но Египет имеет опыт мирного решения острых проблем с Израилем и знает, что израильтяне выполняют взятые на себя обязательства. Поэтому, если палестинцы не хотят решать свои проблемы путем переговоров, а хотят воевать, то должны понимать последствия своего выбора. Но он, президент Сиси не возражает пропустить беженцев в любую страну которая согласится их принять.

Но на сегодня ни одна из 57 мусульманских стран не изъявила такого желания и тем более, такого желания не изъявила ни одна арабская страна. В таком случае, палестинцы остаются на территории сектора Газа и правдами и неправдами, пытаются проникнуть на территорию Египта. Вот для них и построено то, что изображено на фото, а не отели на берегу моря. Это надо помнить каждому, кто пытается размахивать палестинским флажком. Мы это видели на Ближнем Востоке, в Европе и даже США, но подавляющее большинство этих деятелей исполняет эти номера просто из-за невежества и тупости. Исключение составляют персонажи вроде Греты Тумблер. К этим деятелем вопросов нет, поскольку они лопатой гребут бабло.
...
https://dl-news.defence-line.org/?p=42383
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03.10.2024 10:24 Відповісти
"Тут возникает вопрос о том, что раз этот рейд не мог привести к захвату Израиля, например, и было понятно, что они только сожмут боевую пружину, которая приведет в действие ударно-спусковой механизм, то зачем все это было нужно? А дело в том, что палестинская автономия в Газе, по своей сути, является паразитическим образованием, которое ничего не производит и соответственно - ничего не продает. Единственный товар, за который они могут получить деньги - бодание с Израилем. И вот под эту тему им выделяют деньги арабские меценаты, мусульманские страны и ООН, вместе с ее заведующим - Гутиерришем, который сегодня был официально объявлен Израилем персоной «нон грата» за поддержку терроризма."
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03.10.2024 10:26 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=42386 У них и у нас (Часть 3)
... просто отметим, что первая тройка в руководстве Хамас - миллиардеры. При этом, они за свою жизнь не произвели ничего ценного, что можно было бы выставить на продажу. Более того, выросло несколько поколений палестинцев, которые тоже ничего полезного не делали, а с детства готовились стать террористами. В том же Египте это прекрасно понимают и знают, что как только их впустить на свою территорию, они тут же собьются в группировки, уже имеющие навыки подпольной деятельности и методам террористической борьбы.

При этом, они ничего другого делать не будут по определению, а если говорить о пороге перехода к насилию, то у этих лиц его просто нет. Этот порог вытравливался поколениями и теперь он отсутствует напрочь. Причем, там же не только ограничений нет по насилию, но еще имеется собственная, вбитая в подкорку, теория оправдания насилия. Ксенофобия там впитывается с молоком матери и потому все, кто не входит в их систему - чужие, с которыми нет нужды церемониться. Другое дело, что это насилие против Израиля и его населения отлично оплачивается. Поэтому они легко станут террористами-смертниками, если это принесет денег в их семью.

Не правда ли, тут смыкается логика террористов палестинских и террористов российских. Те тоже идут убивать для того, чтобы заработать денег и даже зная о том, что их самих наверняка убьют. Палестинцев готовят к такой участи с самого раннего детства, но что интересно, в том самом бункере, где был ликвидирован Насрала, присутствовала его дочь. Ей он явно не готовил судьбу смертницы, поскольку папаша был богатым Буратиной. Впрочем, детки путиных, лавровых, Песковых и иже с ними, тоже не замечены на фронтах.

В общем, массивный теракт 7 октября должен был взбодрить спонсоров и принести новую волну взносов. Но Израиль быстро пришел в себя и в этот раз решил не отомстить, а тотально уничтожить все руководство Хамаса, начиная от высшего и заканчивая полевыми командирами, а это уже было нехорошо и за Хамас вписались Хезбола и Хуситы. Теперь, когда с Хамасом вопрос решен процентов на 90, пришла очередь Хезболы и похоже на то, что цель - та же самое - не наказание, а уничтожение. Как видим, в данном случае самая верхушка организации уничтожена в рекордно короткие сроки. Насколько можно понять, хезболистов тоже не желают принимать в качестве беженцев страны, которые не подконтрольны Ирану и потому они бегут в Сирию. Ну а следом стоит сам Иран.

Вся эта длинная повесть приводит к одному, простому выводу о том, что именно сейчас Израиль избрал правильный подход к борьбе с угрозами его безопасности. Он перестал играться в ослабление противника с тем, тобы тот запросил переговоры и согласился на условия перемирия. Видимо, там поняли, что противник живет и зарабатывает исключительно подготовкой к войне с Израилем или самой войной. Он больше ничего не хочет и не умеет делать. Более того, десятилетиями он видел, что такая его деятельность приносит средства на хлеб, масло и даже икру с халяльным коньячком. Именно по этой причине, он никогда не откажется от такого образа мыслей и действий, если его систему ценностей не развалить до самого основания. Очень надеюсь, что именно это Израиль и делает.

Но как известно, спрос рождает предложение. Сунниты уже не слишком озабочены уничтожением Израиля, поскольку у них имеются и другие, более выгодные цели, а вот шиитский Иран, если его оставить в том виде, в котором он существет сейчас - будет генерировать платежеспособный спрос на войну с Израилем. А пока есть спрос - будет и предложение. Тоже самое с россией. Поколениями там вбивали в голову имперские, эспансионистские идеи и как теперь хорошо видно, они пронизали все стадо полностью и окончательно. Заметим, гибель царской россии не выветрила эту дичь, гибель совка - тоже.

То есть, смена строя или уклада никак не влияет на уничтожение экспансионизма, который постоянно дает обострения реваншизма. А раз так, любые переговоры и договоренности с этой сущностью - бесполезны. Она должна быть развалена до фундамента, а фундамент - до мелких блоков и так, чтобы оно опять не собралось в кучу и снова не начало гноиться величием. Иначе все будет повторяться с той или иной скоростью цикличности.
https://dl-news.defence-line.org/?p=42386
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03.10.2024 10:31 Відповісти
а я скажу ,что существующему миропорядку осталось год или два.после того что случится перестанут существовать отдельные государства.миром и небольшим количеством выживших людей будет управлять одно мировое правительство! это не шутка .
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03.10.2024 11:06 Відповісти
Стаття в газеті. Статті пишуть конкретні люди. Чуваку із Телеграфа можлово не розказали, що майже три роки вже йже війна, майже третя світова, гібрідна. І до переходу із гібріної в гарячу, один крок. І ніякий там Іран чи Ізраїль, чи Хезболола із Хусітами поруч не стояли. Якщо війна в Україні перекинеться на інші країни, війною на близькому сході можна " пренєбрєчь".
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03.10.2024 11:35 Відповісти
Це все лише розмови. Всі ці конфлікти на Ближньому Сході підігріваються кремлем. Аятоли бачать що витворяє пуйло і беруть з нього приклад, споглядаючи що США з НАТО більшою мірою переймаються своєю безпекою..Якщо по серйозному, спільно, допомогти Україні подолати навалу раши, знесилити кремль, то й проблеми з персами само собою вляжуться
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03.10.2024 16:22 Відповісти
А її (3-ю світову) потрібно зупиняти? Тоталітарні агресивні режими зникнуть самі по собі чи може вони будуть продовжувати отруювати життя людству й надалі?
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03.10.2024 18:05 Відповісти
 
 