Після масованого ракетного удару Ірану по Ізраїлю 1 жовтня, ситуація на Близькому Сході загострилася до межі. Людство опинилося на порозі Третьої світової війни, яку може зупинити лише рішучі дії Ізраїлю за підтримки Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає редактор The Sunday Telegraph Аллістер Хіт.

"Якщо ви прагнете миру, війна проти Ірану буде необхідна в першу чергу. Якщо ви хочете запобігти ядерному апокаліпсису, іранська атомна програма має бути знищена. Якщо ви прагнете кращого, здоровішого світу, огидні іранські теократи повинні бути знищені", – пише він у своїй колонці для The Telegraph.

За словами Хіта, Ізраїль має не лише право, але й обов’язок знищити іранський режим, який прагне отримати ядерний статус і продовжує підтримувати терористичні організації по всьому регіону. Журналіст вважає, що Іран є "джерелом більшості проблем на Близькому Сході" і союзником Росії та Китаю, що посилює його загрозу.

"Цього не можна допустити. Ізраїль, метою якого є забезпечення власного виживання і виживання єврейського народу, має не лише право, але й обов'язок завдати нищівного удару у відповідь по іранському режиму. Він заслуговує на повну і беззастережну підтримку Заходу", – констатував Аллістер Хіт.

Попри ракетний обстріл, Іран фатально послабив свої позиції, а Ізраїль готується до відповіді. Армія оборони Ізраїлю пообіцяла діяти в обраний нею час, залишаючи відкритими можливості для подальших дій.

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Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.