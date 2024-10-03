Человечество на пороге Третьей мировой войны. Остановить ее может Израиль, - The Telegraph

После массированного ракетного удара Ирана по Израилю 1 октября, ситуация на Ближнем Востоке обострилась до предела. Человечество оказалось на пороге Третьей мировой войны, которую могут остановить только решительные действия Израиля при поддержке Запада.

"Если вы хотите мира, война против Ирана будет необходима в первую очередь. Если вы хотите предотвратить ядерный апокалипсис, иранская атомная программа должна быть уничтожена. Если вы хотите лучшего, более здорового мира, отвратительные иранские теократы должны быть уничтожены", - пишет он в своей колонке для The Telegraph.

По словам Хита, Израиль имеет не только право, но и обязанность уничтожить иранский режим, который стремится получить ядерный статус и продолжает поддерживать террористические организации по всему региону. Журналист считает, что Иран является "источником большинства проблем на Ближнем Востоке" и союзником России и Китая, что усиливает его угрозу.

"Этого нельзя допустить. Израиль, целью которого является обеспечение собственного выживания и выживания еврейского народа, имеет не только право, но и обязан нанести сокрушительный ответный удар по иранскому режиму. Он заслуживает полной и безоговорочной поддержки Запада", - констатировал Аллистер Хит.

Несмотря на ракетный обстрел, Иран фатально ослабил свои позиции, а Израиль готовится к ответу. Армия обороны Израиля пообещала действовать в выбранное ею время, оставляя открытыми возможности для дальнейших действий.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.