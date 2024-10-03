Человечество на пороге Третьей мировой войны. Остановить ее может Израиль, - The Telegraph
После массированного ракетного удара Ирана по Израилю 1 октября, ситуация на Ближнем Востоке обострилась до предела. Человечество оказалось на пороге Третьей мировой войны, которую могут остановить только решительные действия Израиля при поддержке Запада.
Как информирует Цензор.НЕТ, так считает редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит.
"Если вы хотите мира, война против Ирана будет необходима в первую очередь. Если вы хотите предотвратить ядерный апокалипсис, иранская атомная программа должна быть уничтожена. Если вы хотите лучшего, более здорового мира, отвратительные иранские теократы должны быть уничтожены", - пишет он в своей колонке для The Telegraph.
По словам Хита, Израиль имеет не только право, но и обязанность уничтожить иранский режим, который стремится получить ядерный статус и продолжает поддерживать террористические организации по всему региону. Журналист считает, что Иран является "источником большинства проблем на Ближнем Востоке" и союзником России и Китая, что усиливает его угрозу.
"Этого нельзя допустить. Израиль, целью которого является обеспечение собственного выживания и выживания еврейского народа, имеет не только право, но и обязан нанести сокрушительный ответный удар по иранскому режиму. Он заслуживает полной и безоговорочной поддержки Запада", - констатировал Аллистер Хит.
Несмотря на ракетный обстрел, Иран фатально ослабил свои позиции, а Израиль готовится к ответу. Армия обороны Израиля пообещала действовать в выбранное ею время, оставляя открытыми возможности для дальнейших действий.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
Линия обороны
https://dl-news.defence-line.org/?p=42380 У них и у нас (Часть 1)
Еще до широкомасштабного вторжения многие летали в отпуск на египетские пляжи и первое, что они видели, выезжая автобусом из аэропорта того же Шарм-аль-Шейха к отелю - КПП с военными, в полном облачении, а рядом - джипы с пулеметами. Иногда сопровождающий группу поясняет, что эти военные стоят здесь как раз для того, чтобы обеспечивать безопасность. У тех, кто не сильно дружит с историей и не интересуется международной обстановкой, тут же возникает вопрос о том, а не напрасно ли они сюда прилетели? А если есть опыт путешествия по Европе, то сравнение с европейскими аэропортами оказывается явно не в лучшую сторону. И потом, если доводится ездить где-то вдоль побережья, постоянно встречаются военные патрули с тяжелым стрелковым оружием.
И вот что интересно, вся эта милитарная составляющая там явно не из-за Израиля, поскольку в свое время, израильтяне полностью оккупировали Синай, в том числе, и Шарм. Там до сих пор имеется «еврейский квартал», который резко отличается по внешнему виду от окружающих жилых построек. Еврейские поселенцы, за время своего пребывания в Шарме, построили дома, скорее, похожие на опорные пункты с окнами-бойницами. Но все это ушло в историю, поскольку Израиль, в обмен на мирный договор с Египтом, вернул все эти земли в добровольном порядке. А раз так, то военные явно патрулируют не из-за опасений по поводу израильтян.
Потом, если кого-то интересует эта тема, местные расскажут о том, что эти меры безопасности вызваны группами террористов, которые обитают в синайской пустыне. А на вопрос о том, не бедуины ли это, те отвечают отрицательно, мол, бедуины в общем - мирные люди, и если их не трогать, то проблем с ними нет никаких. Любители покурить чего-то забористого, ездят к ним на экскурсию, якобы, покататься на верблюдах. На самом же деле, укуриваются до состояния полета через галактику. Но если проявить интерес глубже и попытаться выяснить, кто же эти самые террористы, то прямого ответа получить не удастся, поскольку вам обтекаемо пояснят, что это - не египтяне.
Но понятно, что если вы приехали отдыхать, то эти темы будут вытеснены морем, солнцем и всем тем, что предоставляют местные отели, которые выглядят очень пристойно и часто дают фору отелям европейским. Но вот на заглавном фото представлено изображение построек именно в Египте и в общем, на Синае, но с его северной части. Таким образом выглядит граница не с Израилем, а с сектором Газа. И тут становится понятно, что же это за террористы бродят по Синаю и время от времени творят какие-то гадости. Так это выглядит прямо сейчас, после масштабной войны в Газе.
Стена, построенная между Египтом и сектором Газа, призвана не пустить на территорию Египта палестинских беженцев, поскольку там прекрасно понимают, что это за проблема. В свое время, когда после 7 октября Израиль начал военную операцию в Газе, население сектора ринулось к египетской границе, но туда моментально была переброшена танковая дивизия, на вооружении которой танки Абрамс, а приграничная местность была заминирована. Руководство Египта выступило с заявлением о том, что не допустит палестинских беженцев на свою территорию и если те попытаются прорвать границу - будут полностью уничтожены и что соответствующие распоряжения военные уже получили.
Президент Египта Сиси пояснил, что лично он понимает, в каком положении оказалось мирное население, но Египет имеет опыт мирного решения острых проблем с Израилем и знает, что израильтяне выполняют взятые на себя обязательства. Поэтому, если палестинцы не хотят решать свои проблемы путем переговоров, а хотят воевать, то должны понимать последствия своего выбора. Но он, президент Сиси не возражает пропустить беженцев в любую страну которая согласится их принять.
Но на сегодня ни одна из 57 мусульманских стран не изъявила такого желания и тем более, такого желания не изъявила ни одна арабская страна. В таком случае, палестинцы остаются на территории сектора Газа и правдами и неправдами, пытаются проникнуть на территорию Египта. Вот для них и построено то, что изображено на фото, а не отели на берегу моря. Это надо помнить каждому, кто пытается размахивать палестинским флажком. Мы это видели на Ближнем Востоке, в Европе и даже США, но подавляющее большинство этих деятелей исполняет эти номера просто из-за невежества и тупости. Исключение составляют персонажи вроде Греты Тумблер. К этим деятелем вопросов нет, поскольку они лопатой гребут бабло.
... просто отметим, что первая тройка в руководстве Хамас - миллиардеры. При этом, они за свою жизнь не произвели ничего ценного, что можно было бы выставить на продажу. Более того, выросло несколько поколений палестинцев, которые тоже ничего полезного не делали, а с детства готовились стать террористами. В том же Египте это прекрасно понимают и знают, что как только их впустить на свою территорию, они тут же собьются в группировки, уже имеющие навыки подпольной деятельности и методам террористической борьбы.
При этом, они ничего другого делать не будут по определению, а если говорить о пороге перехода к насилию, то у этих лиц его просто нет. Этот порог вытравливался поколениями и теперь он отсутствует напрочь. Причем, там же не только ограничений нет по насилию, но еще имеется собственная, вбитая в подкорку, теория оправдания насилия. Ксенофобия там впитывается с молоком матери и потому все, кто не входит в их систему - чужие, с которыми нет нужды церемониться. Другое дело, что это насилие против Израиля и его населения отлично оплачивается. Поэтому они легко станут террористами-смертниками, если это принесет денег в их семью.
Не правда ли, тут смыкается логика террористов палестинских и террористов российских. Те тоже идут убивать для того, чтобы заработать денег и даже зная о том, что их самих наверняка убьют. Палестинцев готовят к такой участи с самого раннего детства, но что интересно, в том самом бункере, где был ликвидирован Насрала, присутствовала его дочь. Ей он явно не готовил судьбу смертницы, поскольку папаша был богатым Буратиной. Впрочем, детки путиных, лавровых, Песковых и иже с ними, тоже не замечены на фронтах.
В общем, массивный теракт 7 октября должен был взбодрить спонсоров и принести новую волну взносов. Но Израиль быстро пришел в себя и в этот раз решил не отомстить, а тотально уничтожить все руководство Хамаса, начиная от высшего и заканчивая полевыми командирами, а это уже было нехорошо и за Хамас вписались Хезбола и Хуситы. Теперь, когда с Хамасом вопрос решен процентов на 90, пришла очередь Хезболы и похоже на то, что цель - та же самое - не наказание, а уничтожение. Как видим, в данном случае самая верхушка организации уничтожена в рекордно короткие сроки. Насколько можно понять, хезболистов тоже не желают принимать в качестве беженцев страны, которые не подконтрольны Ирану и потому они бегут в Сирию. Ну а следом стоит сам Иран.
Вся эта длинная повесть приводит к одному, простому выводу о том, что именно сейчас Израиль избрал правильный подход к борьбе с угрозами его безопасности. Он перестал играться в ослабление противника с тем, тобы тот запросил переговоры и согласился на условия перемирия. Видимо, там поняли, что противник живет и зарабатывает исключительно подготовкой к войне с Израилем или самой войной. Он больше ничего не хочет и не умеет делать. Более того, десятилетиями он видел, что такая его деятельность приносит средства на хлеб, масло и даже икру с халяльным коньячком. Именно по этой причине, он никогда не откажется от такого образа мыслей и действий, если его систему ценностей не развалить до самого основания. Очень надеюсь, что именно это Израиль и делает.
Но как известно, спрос рождает предложение. Сунниты уже не слишком озабочены уничтожением Израиля, поскольку у них имеются и другие, более выгодные цели, а вот шиитский Иран, если его оставить в том виде, в котором он существет сейчас - будет генерировать платежеспособный спрос на войну с Израилем. А пока есть спрос - будет и предложение. Тоже самое с россией. Поколениями там вбивали в голову имперские, эспансионистские идеи и как теперь хорошо видно, они пронизали все стадо полностью и окончательно. Заметим, гибель царской россии не выветрила эту дичь, гибель совка - тоже.
То есть, смена строя или уклада никак не влияет на уничтожение экспансионизма, который постоянно дает обострения реваншизма. А раз так, любые переговоры и договоренности с этой сущностью - бесполезны. Она должна быть развалена до фундамента, а фундамент - до мелких блоков и так, чтобы оно опять не собралось в кучу и снова не начало гноиться величием. Иначе все будет повторяться с той или иной скоростью цикличности.
https://dl-news.defence-line.org/?p=42386