Иран совершил большую ошибку и заплатит за это, - Нетаньяху

Иран заплатит за массированный ракетный обстрел территории Израиля, осуществленный вечером 1 октября.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Иран совершил большую ошибку сегодня ночью - и заплатит за это", - заявил Нетаньяху на совещании по вопросам политики и безопасности.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сказал журналистам: "Иран вскоре почувствует последствия своих действий. Реакция будет болезненной".

Белый дом также пообещал "серьезные последствия" для Ирана, а советник по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что США "будут сотрудничать с Израилем, чтобы добиться этого".

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В свою очередь, Джо Байден выразил полную поддержку Израилю, назвав атаку Ирана "неэффективной". По словам президента США, ведется активная дискуссия относительно того, как Израиль должен отреагировать на действия Ирана, и он обсудит это с Нетаньяху.

Напомним, накануне вечером Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

Также в Иране заявили, якобы 90% ракет успешно поразили цели в Израиле. В то же время, по словам представителей ЦАХАЛа, большинство из них были перехвачены силами ПВО. Кроме того, сообщалось, что вечером 1 октября эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

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Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.