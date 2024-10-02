Иран совершил большую ошибку и заплатит за это, - Нетаньяху
Иран заплатит за массированный ракетный обстрел территории Израиля, осуществленный вечером 1 октября.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Иран совершил большую ошибку сегодня ночью - и заплатит за это", - заявил Нетаньяху на совещании по вопросам политики и безопасности.
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сказал журналистам: "Иран вскоре почувствует последствия своих действий. Реакция будет болезненной".
Белый дом также пообещал "серьезные последствия" для Ирана, а советник по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что США "будут сотрудничать с Израилем, чтобы добиться этого".
В свою очередь, Джо Байден выразил полную поддержку Израилю, назвав атаку Ирана "неэффективной". По словам президента США, ведется активная дискуссия относительно того, как Израиль должен отреагировать на действия Ирана, и он обсудит это с Нетаньяху.
Напомним, накануне вечером Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".
Также в Иране заявили, якобы 90% ракет успешно поразили цели в Израиле. В то же время, по словам представителей ЦАХАЛа, большинство из них были перехвачены силами ПВО. Кроме того, сообщалось, что вечером 1 октября эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Что предшествовало?
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
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Кому он втирает?
Уже выложены десятки видео этого звездопада, который взрывается от удара в поверхность.
Но Ирану да, могут быть серьезные последствия.
Бравые орлы с НАТО могут объявить операцию "взлет петушка" и не побоятся эскалации - ведь это не РФия, от которой можно огрести по щщам.
Хотя если Китай с РФией вышлют туда флот или подкинут пару тактических бомб по пол-килотонны - будет очень интересно.
Эх, если бы все эти деньги, да в медицину бы с космосом ...
більше ніхто не спадає на думку.
Зараз кацапів залишилося менше 80-ти мільйонів...... (це із усіма "нерусскими")
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Російські збройні формування залишають місто Вовчанськ, що у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє російська окупаційна адміністрація ...
Тоді вони з Вовчанська драпали.
Ну просто як з росією.
Терплять. І що виходить?
Хоч питав в США чи він може наносити враження американською зброєю?
Тепер буде робити "ответку" Ірану....
От, дивися - які "бідні" та "нещасні" палестинські араби:
1. Жили в пустелі без держави (тобто дикунами) і верблюдів пасли, на боку лежачи.
2. Прийшли євреї (яким дозволили повернуться на свої історичні землі,Дали арабам гроші і вони продали євреям ті шматки пустелі, по яких ті верблюдів пасли.
3. Коли євреї провели іригацію та окультурення земель, і земля почала ставать продоносною - араби чомусь вирішили, що їх "амманули"! І взялися за зброю! (це все одно, що я-б тобі продав старого розбитого автомобіля, ти його відремонтував та зайнявся бізнесом - а я взявся за рушницю і став вимагать повернення автомобіля.
4. Арабам дали можливість створить свою державу. Але вони продовжили воювать...........
5. Коли євреї "натовкли по морді" не тільки місцевим арабам, але й їх "союзникам", був укладений "мир" у Кемп-Девіді Арабам знову запропонували створить свою державу При цьому цим "біженцям валили купами гроші, на які можна було побудувать новий "Дубай". А вони продовжили воювать..........
6. Ізраїль за свій кошт передавав до сектору Газа воду та електроенергію. Араби в цей час будували підземні тунелі, накопичували зброю, клепали ракети з водопровідних труб та "кошмарили" приикордоння Ізраїлю
До речі - сусідні країни стали відмовлять палестинським арабам у притулку. Знаєш, чому? Бо вони почали "срать в руку даючого"! Йорданія пустила - вони там спробували влаштувать військовий переворот і скинуть короля... Пустили в Ліван - вони почали обстріли Ізраїлю з його території Ізраїль запропонував Єгипту повернуть сектор Газа (разом з "біженцями") Єгипет відмовився - їм "бандюки" не потрібні...
І це я тобі перерахував лише невелику частину.....
От і давай:
Ти - ООН! Твоє рішення з цього приводу!
З того часу туди прийшли американські авіаносці, есмінці, морпіхи ... і жиди "хоробро" обізвалися з-за чужих спин. Ситуація змінилася - Америка прикрила Ізраїль. Але Іран теж не Хамас і його ракети не пітарди з каналізац. труб.
Маєте рацію - дуже цікаво би узнати результати іранської атаки. Бо їхні ракети можуть бути і в кцапів.
Так. Найпотужніша конвенційна зброя США в руках Ізраїля.
Але ядерну американці не дадуть.
Достатньо і каб 3000.
Ще в часи Голди Меїр на запитання журналістів "Чи має Ізраїль ядерну зброю?", вона відповіла: "Ні... Але якщо знадобиться - ми її застосуємо...."
"Згідно з низкою оцінок, Ізраїль є шостою за кількістю ядерних боєголовок ядерною державою світу..." (Вікіпедія)
От бачиш - який ти НЕУК!!!