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Новости
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Иран совершил большую ошибку и заплатит за это, - Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху

Иран заплатит за массированный ракетный обстрел территории Израиля, осуществленный вечером 1 октября.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Иран совершил большую ошибку сегодня ночью - и заплатит за это", - заявил Нетаньяху на совещании по вопросам политики и безопасности.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сказал журналистам: "Иран вскоре почувствует последствия своих действий. Реакция будет болезненной".

Белый дом также пообещал "серьезные последствия" для Ирана, а советник по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что США "будут сотрудничать с Израилем, чтобы добиться этого".

Читайте также: Американские эсминцы помогали отбивать ракетную атаку Ирана, - The Washington Post

В свою очередь, Джо Байден выразил полную поддержку Израилю, назвав атаку Ирана "неэффективной". По словам президента США, ведется активная дискуссия относительно того, как Израиль должен отреагировать на действия Ирана, и он обсудит это с Нетаньяху.

Напомним, накануне вечером Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

Также в Иране заявили, якобы 90% ракет успешно поразили цели в Израиле. В то же время, по словам представителей ЦАХАЛа, большинство из них были перехвачены силами ПВО. Кроме того, сообщалось, что вечером 1 октября эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Читайте также: ЦАХАЛ сообщает, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Ожидается до 250 ракет, - ABC News

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Читайте также: Армия Израиля объявила о начале наземной операции "Стрели севера" на юге Ливана

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Автор: 

Израиль (1930) Иран (1809) Нетаньяху Биньямин (182)


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Топ комментарии
+26
НАТО виразить глибоку стурбованість, Байден введе персональні санкції проти невиїзної прислуги Пезешкіяна, а Орбан поїде лизати йому сраку, Китай нишком продасть Ірану балістичні ракети та технології і закличе до всестороннього перемир'я Ізраель...
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02.10.2024 06:58
+19
кацапським нацистам, нащадкам червоножопих комуно-нацистів, кацапо-совків окупантів України та усієї східної Європи, Кавказу та Центральної Азії !!!
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02.10.2024 07:35
+18
Там влада для своїх людей, і у нас влада для своїх людей - відчуваєш різницю?
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02.10.2024 07:18
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НАТО виразить глибоку стурбованість, Байден введе персональні санкції проти невиїзної прислуги Пезешкіяна, а Орбан поїде лизати йому сраку, Китай нишком продасть Ірану балістичні ракети та технології і закличе до всестороннього перемир'я Ізраель...
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02.10.2024 06:58 Ответить
і там і в нас євреі при владі. Але яка величезна різниця. Там для людей влада а тут для себе
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02.10.2024 07:09 Ответить
Там влада для своїх людей, і у нас влада для своїх людей - відчуваєш різницю?
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02.10.2024 07:18 Ответить
В Україні на грошах була єврейська мова Десь ще таке було?
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02.10.2024 07:34 Ответить
Прикинь , в Україні не тільки кацапи живуть , мову яких і по сьогодні з кожного кутка чутно , а і євреї , при цьому євреї в Україні з'явилися раніше за кацапів . То чому тебе так ковбасить через еврейську мову , ти нацист ? ((
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02.10.2024 08:56 Ответить
А хто в Україні раніше з'явився - українці, чи євреї?
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02.10.2024 09:10 Ответить
Мушу тебе засмутити , коли про євреїв вже книжки писали , українців іще ніхто не згадував (( Ну а як за логікою молі кацапської , то нас єврей ульянов придумав ((
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02.10.2024 11:03 Ответить
- за українським колодарем - 11 019 рік Дажбожий (від Трипілля - 7527-ий). А який зараз рік за єврейським календарем?
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02.10.2024 11:22 Ответить
"за українським колодарем" ..... ху із "колодар" ?(( Кого і де колодою прибили , невже і тут без євреїв не обійшлося ? (( Судячи з ходу твоїх думок - Чорне море таки українці викопали за календарем , який існував у часи льодовикового періоду , саме тому їх так ковбасило ((
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03.10.2024 02:40 Ответить
Біблійні казки в тебе сміх не викликають?
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03.10.2024 06:53 Ответить
Які саме ? Невже про Єву , іменем якої науковці тепер звуть праматір і мене , і тебе ?
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03.10.2024 09:45 Ответить
Є така хвороба - манія величі...
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03.10.2024 11:33 Ответить
Співчуваю , лікуйся !
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03.10.2024 15:05 Ответить
Частину ракет збили американські есмінці - нам би таке занепокоєння.
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02.10.2024 07:20 Ответить
Під корінь ганчіркоголових!
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02.10.2024 07:00 Ответить
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02.10.2024 07:12 Ответить
Байден назвав цю атаку не ефективною - тобто, а треба було, щоб вона таки була ефективною? Їб@ть його в рот, як казав ігор валєрьєвічь.
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02.10.2024 07:15 Ответить
Да ладно, большинство были перехвачены ПВО?
Кому он втирает?
Уже выложены десятки видео этого звездопада, который взрывается от удара в поверхность.

Но Ирану да, могут быть серьезные последствия.
Бравые орлы с НАТО могут объявить операцию "взлет петушка" и не побоятся эскалации - ведь это не РФия, от которой можно огрести по щщам.

Хотя если Китай с РФией вышлют туда флот или подкинут пару тактических бомб по пол-килотонны - будет очень интересно.

Эх, если бы все эти деньги, да в медицину бы с космосом ...
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02.10.2024 07:19 Ответить
Кому що, а хворому медицина потрібна. А буйно хворому - космос
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02.10.2024 07:24 Ответить
А бесконечные войны на планетке - кому тогда нужны?)
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02.10.2024 07:31 Ответить
кацапським нацистам, нащадкам червоножопих комуно-нацистів, кацапо-совків окупантів України та усієї східної Європи, Кавказу та Центральної Азії !!!
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02.10.2024 07:35 Ответить
москалям.
більше ніхто не спадає на думку.
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02.10.2024 07:53 Ответить
Мені етнічний руслік з гордістю казав, що росія завжди буде воювати.
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02.10.2024 08:31 Ответить
І буде. Інакше росія своїми діями порушить комфорт пересічних, а це не можна, бо ультраправі до влади прийдуть (читай русня). Так що цугцванг.
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02.10.2024 08:41 Ответить
Колись один з відомих сибірських письменників (здається, Астафьєв), сказав: "Если-бы Россия не разжигала постоянно войны с соседями - русских-бы уже было-бы около 600 миллионов! И мы смогли-бы полностью заселить и освоить Сибирь..."
Зараз кацапів залишилося менше 80-ти мільйонів...... (це із усіма "нерусскими")
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02.10.2024 13:25 Ответить
Якщо 80 мільйонів таке робить, що б наробили 600?
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02.10.2024 13:52 Ответить
Він же "філософствував" - "если-бы не воевала" ..... Тобто він висловив утопічну думку про можливий варіант існування "Росії без воєн"...
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02.10.2024 13:59 Ответить
рф вже себе показала в Україні - з 2-ї армії світу стала 2-ю армією в Україні та на паРаші ...
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02.10.2024 07:33 Ответить
і що ??? більш як 2,5 роки тому кацапи грозилися "взять Кієв за трі дня", а в результаті за 2,5 рокит взяли срані Вовчанськ, Бахмат, Авдіївку знищивши їх до тла, перетворивши на "200-тих" сотні тисяч кацапського лайна і біонепотребу !!!
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02.10.2024 07:47 Ответить
и когда московиты взяли Волчанск?
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02.10.2024 08:29 Ответить
https://suspilne.media/280432-rf-zaavila-so-zalisae-vovcansk/ Контрнаступ ЗСУ - Росія залишає Вовчанськ



Суспільне | Новини

https://suspilne.media › 280...



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Російські збройні формування залишають місто Вовчанськ, що у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє російська окупаційна адміністрація ...
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02.10.2024 08:40 Ответить
Схоже, це за 2022 рік новина.
Тоді вони з Вовчанська драпали.
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02.10.2024 08:44 Ответить
Це не новина(вiд мене) - це вiдповiдь на запитання , мовляв , а коли...
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02.10.2024 13:18 Ответить
як хто ??? що за дитячі питання ??? ЗСУ та інші сили оборони України !!!
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02.10.2024 07:48 Ответить
Вы все еще недооцениваете этого противника?
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02.10.2024 08:14 Ответить
Это обломки горели.
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02.10.2024 07:41 Ответить
Бред, один погибший а арабском городе, от осколков сбитой ракеты .
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02.10.2024 08:01 Ответить
Теракт в Тель - Авіві був кривавішим - чим сотні ракет
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02.10.2024 08:14 Ответить
Если США не уговорят Израиль сдержаться с ответом, то Израиль 100% лупанет по нефтяным объектам Ирана. Мировая цена нефти сразу взлетит. Дальше продолжать?
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02.10.2024 08:26 Ответить
Виходить, треба терпіти.
Ну просто як з росією.
Терплять. І що виходить?
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02.10.2024 08:33 Ответить
Ні, не «виходить»! Я повністю підтримую позицію Ізраїлю. Але ще більше, я переживаю за свою країну - Україну. А ціна нафти в 100$/бар. дасть кремлю додаткові ресурси на війну і може значно послабити підтримку від США. Сподіваюся США вмовить Ізраїль не бомбити нафтопромисли Ірану. А все інше ... Так, будь ласка!
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02.10.2024 10:28 Ответить
Якщо Ізраїль вирішить вдарити по іранській нефтянці, буде погано і Ірану, і нам. З іншого боку, хоч хтось на цій кульці продемонструє на практиці, що не всі демократії - беззубі пентюхи.
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02.10.2024 10:33 Ответить
Ізраїлю похер. Розтрощив Газу разом з мешканцями, тепер заліз в Ліван, перед цим розбомбивши американським озброєнням міста.
Хоч питав в США чи він може наносити враження американською зброєю?
Тепер буде робити "ответку" Ірану....
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02.10.2024 09:03 Ответить
В Ізраїлі навіть влада воює з терористами. У нас не так.
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02.10.2024 09:09 Ответить
Лічно Натаньяху вчора вибіг з бункера та збивав іранські новорічні фейерверки.
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02.10.2024 09:12 Ответить
А ви хотіли б жити в Палестині from the river to the sea?
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02.10.2024 09:11 Ответить
"Вася"! Ну ти і "ВАСЯ"!
От, дивися - які "бідні" та "нещасні" палестинські араби:
1. Жили в пустелі без держави (тобто дикунами) і верблюдів пасли, на боку лежачи.
2. Прийшли євреї (яким дозволили повернуться на свої історичні землі,Дали арабам гроші і вони продали євреям ті шматки пустелі, по яких ті верблюдів пасли.
3. Коли євреї провели іригацію та окультурення земель, і земля почала ставать продоносною - араби чомусь вирішили, що їх "амманули"! І взялися за зброю! (це все одно, що я-б тобі продав старого розбитого автомобіля, ти його відремонтував та зайнявся бізнесом - а я взявся за рушницю і став вимагать повернення автомобіля.
4. Арабам дали можливість створить свою державу. Але вони продовжили воювать...........
5. Коли євреї "натовкли по морді" не тільки місцевим арабам, але й їх "союзникам", був укладений "мир" у Кемп-Девіді Арабам знову запропонували створить свою державу При цьому цим "біженцям валили купами гроші, на які можна було побудувать новий "Дубай". А вони продовжили воювать..........
6. Ізраїль за свій кошт передавав до сектору Газа воду та електроенергію. Араби в цей час будували підземні тунелі, накопичували зброю, клепали ракети з водопровідних труб та "кошмарили" приикордоння Ізраїлю
До речі - сусідні країни стали відмовлять палестинським арабам у притулку. Знаєш, чому? Бо вони почали "срать в руку даючого"! Йорданія пустила - вони там спробували влаштувать військовий переворот і скинуть короля... Пустили в Ліван - вони почали обстріли Ізраїлю з його території Ізраїль запропонував Єгипту повернуть сектор Газа (разом з "біженцями") Єгипет відмовився - їм "бандюки" не потрібні...
І це я тобі перерахував лише невелику частину.....
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02.10.2024 09:50 Ответить
Так. Єдина помилка була - дати евреям "створити" свою державу. Вчасно не відреагували - і ось вам результат.
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02.10.2024 09:56 Ответить
Вася! Ти таки, дійсно, "ВАСЯ".......... Постав себе на місце євреїв... Твій народ вигнали дві тисячі років тому з рідної землі та перетворили на рабів, розселивши на чужих землях на півсвіту..... Ти віками живеш у оточенні чужих тобі народів. Вони не визнають ні твого укладу життя, ні твоєї релігії, ні твоєї мови, Проти тебе постійно організовуються погроми Твоїх рідних утискають та убивають. І тут проголошується декларація про самовизначення народів! І ти цим користуєшся! Твоєї власної країни (твого народу), у тебе нема (якби була - ти-б туди давно переселився....... "Вільної" території на Землі вже немає Крім того, ти віками живеш в атмосфері "повернення до землі обітованної" - де жили твої предки. І ця земля, виявляється, на той час, - "безгосподарна" Місцевим арабам "похєр" державність... Щоб пасти верблюдів - держава не потрібна..... І британцям їхнє "мандатство" осточортіло - одна морока з місцевими дикунами, які ніяк між собою поділить пасовища та водопої не можуть......
От і давай:
Ти - ООН! Твоє рішення з цього приводу!
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02.10.2024 10:23 Ответить
Твої опуси повністю не читаю. Пиши стисліше. Або йди гулять.
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02.10.2024 12:44 Ответить
Цікаво що деталі такого масованого ракетного обстрілу зовсім не виствітлюються в наших ЗМІ, лише дві короткі новини за вчора-сьогодні. Цікаво було б порівняти як діють сторони у схожій ситуації бо ситуація дуже нагадує нашу.
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02.10.2024 09:24 Ответить
Кілька місяців тому ХАМАС завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю саморобними ракетами з каналізаційних труб. Чим скоїв Ізраїлю багато шкоди, але найбільшої тим, що весь світ побачив всю нікчемність цаахалів, моссадів і залізних куполів (стоязико розхвалених на весь світ). Та і безпорадність ізраїльського керівництва і генералітету.
З того часу туди прийшли американські авіаносці, есмінці, морпіхи ... і жиди "хоробро" обізвалися з-за чужих спин. Ситуація змінилася - Америка прикрила Ізраїль. Але Іран теж не Хамас і його ракети не пітарди з каналізац. труб.
Маєте рацію - дуже цікаво би узнати результати іранської атаки. Бо їхні ракети можуть бути і в кцапів.
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02.10.2024 15:06 Ответить
Найбільшою помилкою світового співтовариства в минулому (та і не тільки...) сторіччі було створення держави Ізраїль. Незалежно від того хто кому зараз "навішає" - там ніколи миру і добра не буде і саме з цього гадюшника і через нього вибухне світова ядерна війна. Власне, вона уже розпочалася, лише наразі тихенько...
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02.10.2024 09:28 Ответить
Ну і де там ядерна війна?
Так. Найпотужніша конвенційна зброя США в руках Ізраїля.
Але ядерну американці не дадуть.
Достатньо і каб 3000.
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02.10.2024 09:38 Ответить
Не квапся, Вася. Поживи ще трішки, ще не вечір...
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02.10.2024 12:30 Ответить
Васю , то-то нащо iзраiльтянам амерядерка, якщо в них е понад 700 ядерных боеголовок, котрi криють всю Европу, а Iран тим паче.
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02.10.2024 13:24 Ответить
Телепню! Ізраїль вже давно має власну ядерну зброю! Уран і випробування - у Південно-Африканській республіці.... Розробка - власна.... Дослідницький центр розташований у Димоні...
Ще в часи Голди Меїр на запитання журналістів "Чи має Ізраїль ядерну зброю?", вона відповіла: "Ні... Але якщо знадобиться - ми її застосуємо...."
"Згідно з низкою оцінок, Ізраїль є шостою за кількістю ядерних боєголовок ядерною державою світу..." (Вікіпедія)
От бачиш - який ти НЕУК!!!
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02.10.2024 13:37 Ответить
А недавно ж аналітЄкі та блоХери всЄх мастьЄй кричали шо новий препіздент ірану хоче помиритись з Заходом бо їм набридло жити під санкціями і хочуть жити в мирі. Так шо вся ця аналітика бла-бла-бла не що інше як заробляння грошей на Ютюбах та телебаченні.
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02.10.2024 10:53 Ответить
Бг-ггг... вас меркантильна жаба душить...ХЕХ...
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02.10.2024 13:26 Ответить
Та нічого мене не душить. Просто вже давно перестав це фуфло дивитись, а тепер і людям раджу. Все лайки випрошують, щоб з Ютюба більше бабла за рекламу їм заходило.
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02.10.2024 14:43 Ответить
 
 