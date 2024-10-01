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Новости Война
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ЦАХАЛ сообщает, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Ожидается до 250 ракет, - ABC News

Іран запустив ракети по Ізраїлю

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Об этом проинформировал ЦАХАЛ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

"Из Ирана в сторону Израиля запущены ракеты. По всей стране звучат сирены", - говорится в сообщении.

По словам израильского источника и высокопоставленного чиновника администрации США, ожидается, что Иран запустит от 240 до 250 ракет в две волны по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три военно-воздушные базы.

Читайте также: США предупреждают о возможном ракетном ударе Ирана по Израилю, - CNN

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

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Автор: 

Израиль (1930) Иран (1809)


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Топ комментарии
+41
Ну писец ирану будет после етого. Надеюсь Израиль покончит с етим союзником *****.
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01.10.2024 20:01
+26
Повірте буде! Ізраіль такі речі не прощає!
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01.10.2024 20:04
+20
А це уже 3 Світова чи ні, бо я чітко бачу вісь зла росія - пн корея - китай - іран.
І є ще з десяток диктатур, які охоче приєднаються 🤬🤬🤬
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01.10.2024 20:05
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Добре Юра, що ти щойно з Вугледара і маєш повне моральне право комусь докоряти .
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01.10.2024 22:26 Ответить
Добре,що ти,Робертіно,з Бухаресту і ви там всі так добре знаєте ситуацію у Вугледарі!
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01.10.2024 22:58 Ответить
Этим вечером цена на нефть выросла на 5%. Путин празнует. Вся это война на ближнем востоке выгодна только путину и возможно нетаньяху, который только так остаётся у власти.
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01.10.2024 22:41 Ответить
Что рашка получает от цены на нефть которая взлетела на 5 - 10 баксов если у них эту нефть никто не покупает? А те кто покупает у рашки нефть никогда не заплатят рашке - рыночную цену.
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01.10.2024 22:50 Ответить
А кто знает какая была бы цена нефть если не напряжение на ближнем востоке? Я думаю меньше 60 долларов. А если 40 то путин не сможет продолжать войну.
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01.10.2024 22:53 Ответить
Индия и Китай покупают.
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01.10.2024 22:54 Ответить
Индия и Китай платят рашке 30% от рыночной стоимости. Китай вообще рассчитывается за нефть продуктами, дешёвыми автомобилями и бытовой техникой.
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04.10.2024 00:01 Ответить
Ответка будет 100% и после ответки Ирану просто нечем будет отвечать. Думаю что вся военная промышленность взлетит в воздух вместе со складами
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01.10.2024 22:46 Ответить
Деяка, але не вся. Багато що перси поховали під землю, і щоб "дістати" туди потрібні бомби великої потужності.
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01.10.2024 23:17 Ответить
передивився кілька відео. не можу сказати за всі, але в більшості не схоже на атаку балістикою. а схоже на якесь рсзв, можливо типу урагана. ймовірно стріляли з території лівану, або може й сирії.
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01.10.2024 23:44 Ответить
Про Ізраїль написано в Біблії, хто його проклинає, сам буде проклятий
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02.10.2024 04:34 Ответить
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