ЦАХАЛ сообщает, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Ожидается до 250 ракет, - ABC News

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Об этом проинформировал ЦАХАЛ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

"Из Ирана в сторону Израиля запущены ракеты. По всей стране звучат сирены", - говорится в сообщении.

По словам израильского источника и высокопоставленного чиновника администрации США, ожидается, что Иран запустит от 240 до 250 ракет в две волны по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три военно-воздушные базы.

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Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

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