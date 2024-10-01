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Новини Війна
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ЦАХАЛ повідомляє, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Очікується до 250 ракет, - ABC News

Іран запустив ракети по Ізраїлю

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Про це поінформував ЦАХАЛ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  ABC News.

"З Ірану в бік Ізраїлю запущено ракети. По всій країні звучать сирени", - йдеться в повідомленні.

За словами ізраїльського джерела і високопоставленого чиновника адміністрації США, очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет у дві хвилі по чотирьох цілях в Ізраїлі, включаючи штаб-квартиру Моссаду і три військово-повітряні бази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США попереджають про можливий ракетний удар Ірану по Ізраїлю, - CNN

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Читайте також: Армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції "Стріли півночі" на півдні Лівану

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Читайте також: Іран скликає термінове засідання Радбезу ООН після ліквідації лідера "Хезболли" Насралли

Автор: 

Ізраїль (1648) Іран (2049)


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Топ коментарі
+41
Ну писец ирану будет после етого. Надеюсь Израиль покончит с етим союзником *****.
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01.10.2024 20:01
+26
Повірте буде! Ізраіль такі речі не прощає!
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01.10.2024 20:04
+20
А це уже 3 Світова чи ні, бо я чітко бачу вісь зла росія - пн корея - китай - іран.
І є ще з десяток диктатур, які охоче приєднаються 🤬🤬🤬
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01.10.2024 20:05
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Добре Юра, що ти щойно з Вугледара і маєш повне моральне право комусь докоряти .
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01.10.2024 22:26 Відповісти
Добре,що ти,Робертіно,з Бухаресту і ви там всі так добре знаєте ситуацію у Вугледарі!
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01.10.2024 22:58 Відповісти
Этим вечером цена на нефть выросла на 5%. Путин празнует. Вся это война на ближнем востоке выгодна только путину и возможно нетаньяху, который только так остаётся у власти.
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01.10.2024 22:41 Відповісти
Что рашка получает от цены на нефть которая взлетела на 5 - 10 баксов если у них эту нефть никто не покупает? А те кто покупает у рашки нефть никогда не заплатят рашке - рыночную цену.
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01.10.2024 22:50 Відповісти
А кто знает какая была бы цена нефть если не напряжение на ближнем востоке? Я думаю меньше 60 долларов. А если 40 то путин не сможет продолжать войну.
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01.10.2024 22:53 Відповісти
Индия и Китай покупают.
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01.10.2024 22:54 Відповісти
Индия и Китай платят рашке 30% от рыночной стоимости. Китай вообще рассчитывается за нефть продуктами, дешёвыми автомобилями и бытовой техникой.
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04.10.2024 00:01 Відповісти
Ответка будет 100% и после ответки Ирану просто нечем будет отвечать. Думаю что вся военная промышленность взлетит в воздух вместе со складами
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01.10.2024 22:46 Відповісти
Деяка, але не вся. Багато що перси поховали під землю, і щоб "дістати" туди потрібні бомби великої потужності.
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01.10.2024 23:17 Відповісти
передивився кілька відео. не можу сказати за всі, але в більшості не схоже на атаку балістикою. а схоже на якесь рсзв, можливо типу урагана. ймовірно стріляли з території лівану, або може й сирії.
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01.10.2024 23:44 Відповісти
Про Ізраїль написано в Біблії, хто його проклинає, сам буде проклятий
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02.10.2024 04:34 Відповісти
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