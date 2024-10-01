ЦАХАЛ повідомляє, що Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Очікується до 250 ракет, - ABC News

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Про це поінформував ЦАХАЛ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

"З Ірану в бік Ізраїлю запущено ракети. По всій країні звучать сирени", - йдеться в повідомленні.

За словами ізраїльського джерела і високопоставленого чиновника адміністрації США, очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет у дві хвилі по чотирьох цілях в Ізраїлі, включаючи штаб-квартиру Моссаду і три військово-повітряні бази.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

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