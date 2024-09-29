Іран скликає термінове засідання Радбезу ООН після ліквідації лідера "Хезболли" Насралли

Іран у суботу, 28 вересня, закликав Раду Безпеки ООН провести екстренне засідання у зв'язку з діями Ізраїлю в Лівані та в усьому регіоні. Тегеран вимагає засідання після ліквідації ЦАХАЛом лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли під час авіаудару в Бейруті.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ісламська Республіка Іран рішуче застерігає від будь-яких нападів на свої дипломатичні приміщення та представників, що порушують основоположний принцип недоторканності дипломатичних і консульських приміщень, і повторює, що не допустить повторення такої агресії", - написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані в листі до 15 членів ради після того, як Ізраїль ліквідував лідера ліванської "Хезболли" Хасана Насраллу.

Посол наголосив, що "Іран без вагань здійснить свої права згідно з міжнародним правом і вживатиме всіх заходів для захисту своїх життєво важливих національних інтересів і безпеки".

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Що передувало?

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

Цю інформацію підтвердило керівництво терористичної організації, повідомлення передавало The Jerusalem Post.

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