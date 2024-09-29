Іран скликає термінове засідання Радбезу ООН після ліквідації лідера "Хезболли" Насралли
Іран у суботу, 28 вересня, закликав Раду Безпеки ООН провести екстренне засідання у зв'язку з діями Ізраїлю в Лівані та в усьому регіоні. Тегеран вимагає засідання після ліквідації ЦАХАЛом лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли під час авіаудару в Бейруті.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Ісламська Республіка Іран рішуче застерігає від будь-яких нападів на свої дипломатичні приміщення та представників, що порушують основоположний принцип недоторканності дипломатичних і консульських приміщень, і повторює, що не допустить повторення такої агресії", - написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані в листі до 15 членів ради після того, як Ізраїль ліквідував лідера ліванської "Хезболли" Хасана Насраллу.
Посол наголосив, що "Іран без вагань здійснить свої права згідно з міжнародним правом і вживатиме всіх заходів для захисту своїх життєво важливих національних інтересів і безпеки".
Що передувало?
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
Цю інформацію підтвердило керівництво терористичної організації, повідомлення передавало The Jerusalem Post.
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Чи просто "озабоченость"?
з любого приводу, скликати оон.
що би що?
що би, лисого небензю, обісцяти в черговий раз?
це якби гур вʼєбало гірасімова десь такий рівнь
Це сон ?
Але це не точно.
https://x.com/i/status/1839953998305960300
А для України це природньо -- ліквідація виробника зброї , яка масово вбиває українців . Жодна падла рота не відкриї й не скаже , що це "розширення конфлікту" ...
Повне й тотальне захоплення півдня Лівану це "заслуга" саме цього опариша . Як і тотальна ліквідація впливу ливанських фалангістів -- це теж Хізбала ...
В Хезболле определились с преемником Насраллы, им должен был стать Набиль Каук, глава контрразведки и службы безопасности Хезболлы. Израиль внес возражение на его кандидатуру в виде авиаудара и Кауку пришел каюк, простите за такой корявый юмор, шутки закончились.
"Преемник Насраллы" теперь в буквальном смысле - расстрельная должность. Как, впрочем, любая другая должность в Хезболле. Иран собирается отправить своего эмиссара помочь восстановиться ливанским коллегам. Но тут, я так понял, очередь из желающих не стоит, да и просто добраться до места назначения для кандидата буквально - вопрос жизни и смерти.
Поэтому в Иране заинтересованные лица находятся в, как бы поизящнее, в растерянности. Рахбар Али Хаменаи спрятан в "надежном" месте, вероятно в каком-то бункере, глубоко под землей. Но даже там, сидя, скажем, на унитазе и борясь со старческим запором, он инстинктивно прислушивается и смотрит в потолок. Вот это и есть "фактор сдерживания".
Удар по Йемену, ********* должны пойти в след за Насраллой